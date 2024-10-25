與 Kostas Thoctarides 一起深入探討

怎樣才能找到一艘失蹤八多年的潛水艇？透過細緻的研究和對歷史的熱情，Kostas Thoctarides 最近宣布 他的第八次沉船發現，HMS 騎兵據報導 迪韋爾內特。他在與 ROSS J ROBERTSON 的對話中分享了他在水下探索方面的一些經驗，以及 KONSTANTINOS GIANNAKOS 博士的其他研究

每個房間的每個角落都堆滿了高聳、雜亂的書籍，書架在積累的知識的重壓下發出呻吟聲。牆上裝飾著航海藝術品，偶爾點綴著黃銅潛水頭盔或指南針——深海的沉默遺跡。

走進這間位於雅典郊區的公寓，感覺就像穿越到了另一個世界，這是一個歷史、探索和海洋融合在一起的神聖空間。空氣似乎在低語著海洋的神秘。

沉船獵人科斯塔斯·托克塔里德斯

主人親切地點頭歡迎我，並指著一張長桌，這張長桌顯然是無數次會議和深刻討論的中心。他熱情、輕鬆的舉止讓我立刻放鬆下來，很快我們的對話就開始順利進行。

當他熟練地從書架上取出書籍或拿出破舊的文件夾來強調一點時，我清楚地意識到：我面前的這個人知識淵博，只有他對所有航海事物的無限熱情才能與之媲美。

這並不令人意外。畢竟，我正在與科斯塔斯·托克塔里德斯（Kostas Thoctarides）交談——他是國際潛水界的傳奇人物，他的名字就像他所探索的深度一樣引起共鳴。

潛水日誌

科斯塔斯的個人潛水日誌值得被視為國寶。自 1986 年第一次水肺潛水以來，他探索了無數沉船，其中包括數量驚人的潛艇。值得注意的是，1997 年他發現 HMS 英仙座1941 年 52 月被義大利地雷擊中，現位於希臘扎金索斯島和凱法利尼亞島之間海拔 XNUMXm 處。

透過純粹的研究，他也是第一個發現 U-13314 年 1942 月 72 日，在離開位於雅典附近薩拉米斯的德國潛艇基地後不久，被希臘水雷擊中。現在它位於薩羅尼克灣埃伊納島 XNUMXm 深處。

Kostas 於 1987 年完成混合氣體深潛專業訓練後開始了深海之旅，當時他被推入了要求苛刻的專業潛水世界。他接受了英國 (HSE) 和法國 (INPP & COMEX) 著名公立學校的培訓，迅速晉升到最高水準。

托克塔里德斯早期作為商業潛水員 (Kostas Thoctarides)

擁抱尖端技術，獲得法國著名公司COMEX潛水器領航員認證 忒提斯 任職於國家海洋研究中心，並擔任首席 ROV 飛行員。

他的專業知識使他探索並記錄了數百艘 20 世紀的沉船殘骸，其中包括希臘驅逐艦等歷史悠久的船隻 瓦西里莎·奧爾加 水潤, 潛水艇 卡索尼斯，以及前遠洋班輪 HMHS 不列顛尼克號, 姊妹船 泰坦尼克號.

他也探索了希臘海軍快速攻擊魚雷艇的殘骸 P-25 科斯塔科斯，於 1996 年 XNUMX 月在海軍演習期間與客輪相撞後沉沒 薩邁納 薩摩斯島附近海域，四名船員喪生。

「我職業生涯中最具挑戰性的混合氣體潛水之一發生在 1996 年，當時伊米亞群島希臘-土耳其危機最嚴重，」科斯塔斯回憶道。 「在緊張局勢加劇的情況下，一架希臘海軍 AB 212 直升機在島嶼北部不幸墜毀，機上三名機組人員在海上喪生。

「作為打撈行動的一部分，我潛入96 m 的深度，在政治緊張、海水洶湧的水域中航行，找到並打撈沉沒的PN21 直升機，」他說，強調了他在高風險水下作業中的豐富經驗。

榮譽

科斯塔斯因其對希臘的貢獻而多次受到表彰。前國防部長格拉西莫斯·阿爾塞尼斯親自讚揚了他的貢獻，希臘陸軍總參謀長卡普拉維洛斯中將也讚揚了他在1993 年從沃立歌美尼湖救回兩名失踪士兵方面所做的貢獻。

ROV 視圖 (Kostas Thoctarides)

1996 年，他再次受到希臘海軍總參謀部和帕利奧喬戈斯中將的認可，表彰他在恢復希臘海域方面所發揮的關鍵作用。 PN21 直升機。同年，他因領導搜尋和打撈 P-25 科斯塔科斯船員失蹤。

他的專業知識也為他贏得了軍隊以外的讚譽。 2003年，希臘交通和通訊部以及航空事故調查和航空安全委員會授予他榮譽稱號，以表彰他在希臘水域打撈被擊落飛機的貢獻。

1997年，國際文學藝術學院授予他金質獎章和著名的美德與勇氣獎。此外，2000年，英國潛艦老同志協會也表揚他發現了 英仙座.

不懈的追求

Kostas 是一位頗有成就的作家和電影和電視紀錄片製片人，專門研究 20 世紀歷史沉船。

近年來，他繼續採用技術來突破更深沉船發現的界限，使用遠比人類潛水員更能承受極端壓力和條件的遙控潛水器。

「遠距駕駛 ROV 絕非易事，我的女兒阿加皮可以告訴你，」他笑著說。 「她是希臘第一位獲得認證的女性 ROV 操作員。要做好這件事，不僅需要專業技能，還需要『第六感』。

科斯塔斯·托克塔里德斯 (Kostas Thoctarides) 和他的女兒阿加皮 (Agapi) 前往沉船地點 (Kostas Thoctarides)

也就是說，他的掃描設備主要由改裝的現成魚探聲納組成，而不是專門的設備，這突顯了技術和經驗超過了對昂貴小工具的需求。

科斯塔斯的與眾不同之處在於，他有著不懈的熱情，這種熱情驅使他進行多層次的研究，精心拼湊歷史記錄和目擊者的敘述。科斯塔斯說，每次發現沉船殘骸，他都會體驗到一種令人興奮的衝動——揭露只有物證才能充分提供的故事的興奮感。

「2021 年 2 月，我發現了二戰義大利潛水艇 詹蒂娜，被英國潛水艇 HMS 魚雷擊中 托貝 5 年 1941 月 103 日。 整個弓部分 失踪了。到處都找不到它，這讓我很煩惱。我又花了三年時間才找到它。

最後找到詹蒂娜號船頭的反潛網切割機（科斯塔斯·托克塔里德斯飾）

“你找了三年了？”

「只要我可以，是的。結果船頭立刻就沉了，但船的其餘部分繼續向前推進，最後才沉下去。

「找到船首至關重要——它不僅確認了沉船的身份，因為它具有獨特的網切割機制，而且還表明魚雷艙口是關閉的。這意味著船員們對英國皇家海軍徹底措手不及 托貝“

ROV 環繞沉船 (Kostas Thoctarides)

「堅持是你成功的關鍵，」我說。

「當然，」他熱情地回答。 「我只花了 25 年就找到了 HMS 潛水艇 得勝 2023 年！

我很了解這個故事——科斯塔斯最終在海底發現了用過的魚雷，這幫助他發現了具有歷史意義的沉船殘骸。

1941 年 XNUMX 月，德國入侵希臘，隨後英國和英聯邦軍隊撤離，人們急忙撤離受困士兵，同時建立了一個由當地間諜和線人組成的秘密網絡，以破壞軸心國的佔領。

損失 得勝 1942 年初，軍情九處/特種部隊執行了一項名為「魚膠行動」的絕密任務，該任務對該地區的英國情報行動造成了嚴重打擊，尤其是因為它引發了政治內訌。

在 HMS Triumph (Kostas Thoctarides) 上關閉的引擎艙口

在線搜索

我想知道網路是否對科斯塔斯的研究有幫助。 「只是以一種有限的方式，因為大多數主要來源材料仍然僅以紙質形式存檔，」他說。

「讓我舉個例子：22 年 1943 月 XNUMX 日，在卡林諾斯島附近的行動中，希臘驅逐艦 RHN 阿德里亞斯 擊中了一枚地雷，將其整個船頭撕裂，但它沒有沉沒。

「驅逐艦被派去救援，英國皇家海軍 赫沃斯，擊中同一個雷區並沉沒，留下嚴重受損 阿德里亞斯 營救倖存者和船員。

「儘管困難重重， 阿德里亞斯 眾所周知，他們一瘸一拐地回到了埃及亞歷山大，同時避開了德國空軍的襲擊，最終於 6 月 XNUMX 日抵達並受到了英雄般的歡迎——這是可以理解的。

另一個 ROV 視圖 (Kostas Thoctarides)

科斯塔斯伸手拿了一份大文件，拿出一張舊圖表，小心地展開在我面前的桌子上。它展示了一系列精心繪製的平行線，每條線都透過 180° 轉彎連接。

「戰爭結束後，船長 阿德里亞斯伊奧尼斯·圖姆巴斯 (Ioannis Toumbas) 的任務是清除導致他的船癱瘓的雷區，」他繼續說道。 「這是那次掃雷行動的圖表，它最終幫助我找到了失蹤的船頭。 阿德里亞斯」。從他的語氣來看，這項發現不僅是一次歷史性的勝利，而且是一次深刻的個人勝利。

「這樣的圖表不在網路上——甚至連關於它們的知識也不在網路上——所以可以說，真正的研究人員仍然必須親自動手，」他微笑著總結道。

父女隊（Kostas Thoctarides）

第八艘潛水艇：HMS 騎兵

「那你的最新發現呢？能告訴我更多關於HMS的資訊嗎 騎兵？”我問。

「好吧，81年後它終於被發現了——儘管這不是一件小事，需要多次嘗試和無數個小時的細緻研究。”

HMS Trooper 指揮塔的打開艙口 (Kostas Thoctarides)

該潛水艇位於伊卡里亞島和佐努薩島之間水深253m處。 「它分為三個不同的部分：船頭、中部和船尾。殘骸的狀況表明，由於地雷爆炸而劇烈下沉。

扭曲的殘骸（Kostas Thoctarides）

「水雷似乎是潛水艇的剋星，」我評論道。

「是的，確實如此。它們幾乎不可能被發現，尤其是在潛水艇上。你不會知道它們在那裡，除非你抓住一條電纜或它擊中船體——到那時，已經太晚了。他們奪去了很多人的生命。

「船上所有 64 名船員 騎兵 他們失去了生命，發現的關鍵部分是確保他們的安息之地不受干擾。尋找 騎兵 不僅解開了一個八十年之久的謎團，也莊嚴地提醒人們那些勇敢的人們所做出的犧牲。

反射的漣漪

思考下一個要找的沉船（Kostas Thoctarides）

對科斯塔斯來說，他的發現不僅僅是為了解開謎團，而是為了保存那些可能會隨著時間而消失的故事。他的作品充當了歷史與現在之間的橋樑，提醒我們與前人之間的深刻聯繫，以及透過探索和知識尊重他們的遺產的重要性。

水肺潛水和遠程潛水使我們能夠探索這些水下領域，使我們能夠恢復和保護一段豐富的歷史，否則這些歷史將永遠隱藏在我們身上。

Kostas Thoctarides 經營公司 遙控潛水器服務 和 藍色星球 雅典附近拉夫里奧 (Lavrio) 的潛水中心。

ROSS J ROBERTSON 是一位高級開放水域和高氧潛水員，也是一位作家和教育家，對愛琴海沉船和希臘二戰歷史有著濃厚的興趣。他同時也是該網站的策展人，在許多雜誌和報紙文章中將這些元素結合在一起 www2stories.org 康斯坦丁諾斯·吉安娜科斯 (KONSTANTINOS GIANNAKOS) 博士是一名退休步兵少校，為 軍事史 雜誌（Govostis Publications）、網站 slpress.gr和 ww2stories.org，重點關註二戰期間的盎格魯-希臘主題。

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