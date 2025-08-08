深入比亞克隱密的洞穴世界

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

潛水探險家皮埃爾·康斯坦特 (PIERRE CONSTANT) 經常選擇走人跡罕至的地方，在西巴布亞島上尋找洞穴遺址，二戰期間，日本軍隊曾在這裡挖過地下網絡

比亞克群島的主島位於印尼西巴布亞省北部海岸附近的天堂鳥灣。巴布亞大陸90%的居民信奉基督教，而比亞克島有50%的居民信奉伊斯蘭教，儘管比亞克島最初信奉萬物有靈論，因為比亞克努姆福文化屬於美拉尼西亞文化。

1526 年，葡萄牙航海家豪爾赫·德·梅內塞斯 (Jorge de Meneses) 首次發現了該島，兩年後西班牙航海家阿爾瓦羅·德·薩維德 (Alvaro de Saavedra) 也航行至此。

二戰期間，比亞克是日本帝國陸軍的據點。戰爭即將結束時，11,000萬名日本海軍士兵帶著充足的彈藥和九輛九五式輕型坦克藏匿於叢林洞穴中，等待麥克阿瑟將軍率領的美軍。

距離比亞克市5公里的「日軍洞穴」（Gua Jepang）是延伸至帕萊海灘3公里的防空系統的一部分，曾為3,000名日軍提供避難所。然而，一架美軍飛機被從那裡發射的飛彈擊落後，美軍開始轟炸該洞穴，屠殺洞內人員。

比亞克戰役（從美軍於27年17月1944日登陸至3,000月474日）結束時，美軍傷亡6,100人，陣亡450人，而日軍陣亡XNUMX人，被俘XNUMX人。日軍指揮官木目直之上校 原切.

目錄 目錄 日本灣 奧皮亞雷夫洞穴 艾爾比魯洞穴 斯內爾穆斯湖和斯內爾馬斯湖 奧普斯努迪湖 辛普森洞穴 利馬·卡馬爾 奧維島

日本灣

從法國經雅加達出發，經過兩天的旅程，我的飛機於凌晨5.30點XNUMX分抵達比亞克。我有點時差，需要兩天才能恢復。

我坐在傑克的摩托車後座前往 Gua Jepang（日本灣）。 阿薩納比亞克飯店的接待員。一條水泥路覆蓋著綠色的青苔，通往一座蜿蜒消失在地下的樓梯。

Gua Jepang 的落水洞

洞穴的拱門入口

拱門入口潮濕難耐，就像大教堂的入口，天花板上滴著水。巨大的房間右側有一個出口，左側還有一個巨大的出口。破碎的瓶子散落在各處。

我在洞穴底部發現了一塊金棕色的骨頭。左側的洞穴壁上，藤蔓和樹根交織成一道令人印象深刻的簾幕，直通一個巨大的天坑。這地方很有氛圍。

纖細的露兜樹，樹冠上長滿帶刺的長葉，挺立在天坑中央，為這片陰森的景象增添了一絲侏羅紀公園的氣息。在懸掛的藤蔓下，可以找到一些生鏽的日本舊木桶。

小路繞著洞內蜿蜒而上，緩緩攀升至一處可以俯瞰洞中心的高地。突然，傑克指著一條銅棕色的蛇，大約一公尺長，靜靜地躺在我正前方。曼加巴西奧！「他後退了一步，警告道。「有毒！ 」

有毒的威卡南波蛇

在蛇以驚人的速度爬上懸崖之前，我拍了幾張照片。露天博物館展出了機關槍、迫擊砲、砲彈、炸彈、火箭、一系列日本水壺、頭盔、瓶子，甚至還有老式四輪傳動車和螺旋槳。

二戰日本迫擊砲和火箭

今天是博斯尼克的市集日，這裡是27月XNUMX日美軍登陸的地點。攤位上販售巴布亞特色食品，如檳榔、木薯、地瓜和西米蛋糕，以及煙燻肉品。 章魚 還有煙燻貝殼、新鮮魚類、木瓜葉、豆類和香蕉的珠子。

每個人都整天嚼著檳榔，當我漫步經過時，他們會咧嘴一笑，向我打招呼，我是一個身處異鄉的陌生人：「你好，先生！」博斯尼克是前往附近帕達伊多群島的公共船隻的出發點，該群島以提供迷人的潛水地點而聞名。

博斯尼克的舷外支架獨木舟

一條40公尺高的石灰岩山脊被叢林覆蓋，像脊椎一樣沿著南海岸延伸，一直延伸到比亞克島東角的丹戎巴拉里。這是一個古老的裙礁，後來演變成喀斯特地貌，擁有洞穴和地下河。我計劃在接下來的幾天裡去探索它。

奧皮亞雷夫洞穴

我仍然在倒時差，凌晨三點就起床了。潛水教練尤利烏斯騎摩托車過來，看到我一堆 袋我們前往博斯尼克對面的奧皮亞雷夫村。我聽說那裡有一個很大的洞穴，裡面有水池，還有供小學生玩耍的遊樂場，我期待著去體驗洞穴潛水，雖然尤利烏斯並不是一個洞穴潛水員。

潛水長 Yulius 帶著氣瓶和裝備

為了政治正確，我們去拜訪了那位“大人物”，他對我的來訪沒有任何異議。他很想知道我是否能有所發現。

小學後面，一條小路通往石灰岩峭壁上一個巨大的洞口，足以建造一條地鐵隧道。 Gua Serumi（奧皮亞雷夫洞穴）看起來像一條地下河。入口處的岩石堆後面，水潭清澈得令人驚嘆。這裡是村裡的淡水水庫。

進入 Opiaref 洞穴潛水

我在一塊覆蓋著蝙蝠糞便的濕滑岩石上穿戴好裝備，然後跳了進去。

第一個水潭深2-3米，但我在右邊岩石下發現了一條通道，它通往一條狹窄的隧道。有些魚遊過來和我碰面──它們呈現板岩灰色，背鰭有兩片。 鰭，不透明的鈷藍色眼睛和突出的下顎。手電筒的光束吸引了好奇的大型蝦，它們有著長長的藍色鉗子。

奧皮亞雷夫洞穴的主隧道

一隻淡水鰺科成員在奧皮亞雷夫的淤泥海底遊動

猴子河蝦（Macrobrachium lar）

我走向第二個水潭。主隧道高約10米，盡頭是一道岩壁，距離入口約60公尺。我爬過洞穴中央的岩石，注意到洞的另一側越來越深。右側又有一條通道，更窄，蜿蜒曲折。

岩壁仍矗立在前方，我注意到白色石灰岩與一些明顯的深褐色沉積岩形成了鮮明的對比。左側出現了一條垂直的橢圓形狹窄通道，通往一個與主隧道平行的長方形側室。

通往側室的走廊

海底覆蓋著極易揮發的細淤泥， 鰭- 踢腿瞬間就能擾亂。極佳的能見度是一大優勢。 Gua Serumi 很小，最大深度略低於 9 公尺。

潛水員克里斯從狹窄的隧道中進入奧皮亞雷夫的第二個水池

尤利烏斯把我介紹給了薩爾蒙，一位留著鬍子、個性開朗的巴布亞農民。他也是一名潛水員，他知道北海岸薩馬雷斯海灘附近有一個淡水湖：“走吧！”

道路蜿蜒了一會兒，變成了一條被雨水沖刷出溝壑的土路。這是一片叢林茂密、樹木參天的山區。

我們把車留在後面，步行上坡，然後在接下來的45分鐘陡峭地下坡。可怕的電鋸聲證實了該地區正在進行伐木，也掩蓋了葵花鳳頭鸚鵡、折衷鸚鵡和黑頂吸蜜鸚鵡歡快的鳴叫。

薩馬雷斯海灘（Pantai Samares）是一處荒蕪的太平洋海灘。一條小路蜿蜒而上，穿過高大的板根樹和尼帕棕櫚樹，直達叢林。奧普斯努迪（跳躍人）湖出現在一片空地上，湖水碧綠如綠，充滿魔法。湖水裡曾有大塊木頭掉落，但湖水清澈見底，令人心曠神怡。

奧普斯努迪，午後陽光下的碧綠湖泊

我的觸角告訴我中間有個洞，但我必須潛入水面以下才能確定。

艾爾比魯洞穴

安格萊迪 (Anggraidi) 艾爾比魯 (Air Biru) 洞穴入口

在安格萊迪村，我們檢視了艾爾比魯洞穴。巨大的洞口看起來像一張長滿獠牙的巨口——裡面滿是鼓鼓囊囊的圓形鐘乳石。洞裡水清澈見底。我潛了15分鐘，一條大魚來探查，但我找不到任何線索。

從水下看，巨大的鐘乳石激發創造力 攝影我發現這條深灰色的魚，邊緣是黃色的 鰭 在角落裡——它和奧皮亞雷夫的那條是同一物種，不過這條鰻魚有25公分長。一條鰻魚從黑暗中浮出水面，來到光亮處，卻轉瞬即逝。

斯內爾穆斯湖和斯內爾馬斯湖

一條柏油路連接比亞克市和北海岸的科雷姆。三個淡水湖看起來像是天坑，但它們蘋果綠的顏色讓人看不見任何希望。

斯內爾穆斯湖和斯內爾馬斯湖為當地孩子們提供了不錯的游泳池，裡面有漂浮筏和木頭，但水下能見度不足50厘米，最深處到淤泥層也只有12米。真令人失望。

科雷姆海灘坐落在一個 U 形海灣內，是一場毀滅性的 海嘯 1996年。北海岸的丹戎薩魯裡（Tanjung Saruri）是一個有著隆起珊瑚台地的海角。這是一個非常適合拍照的大陸棚，退潮時會形成水潭。

丹絨沙魯裡 (Tanjung Saruri) 的珊瑚階地

再往西是瓦爾薩村，村子後面有一座橋，通往蘇皮奧裡島。蘇皮奧裡島比比亞克島山更多。從那裡，道路分成南北兩部分，一直通往科里多島。

距離橋南約 45 分鐘路程處有一個有趣的洞穴，叫做 Mankruro，日本士兵也曾使用過這裡。

蘇皮奧裡島 Mankruro 洞穴

奧普斯努迪湖

我鼓起勇氣，帶著所有裝備回到了奧普斯努迪。薩蒙自告奮勇地扛起了水箱：「沒問題，巴布亞人都是強壯的男人！」我的裝備足夠我扛了。 背包，齒輪嚙合 袋 並將相機保持在一臂之遙。

奧普斯努迪湖潛水前的鮭魚

Opsnundi 的水下日誌

奧普斯努迪的魚

綠眼睛的 Eleotris 或棘頰睡龍

儘管陽光不足，潛水仍然是一次令人興奮的體驗。在湛藍的海水中，我驚嘆於那些覆蓋著苔蘚和懸垂藻類的木頭，以及那些從未見過潛水員的魚。

最大深度為 13 米，我還發現了一個小石灰岩洞穴，但當我完成 52 分鐘的潛水時，我已經開始發抖了。

辛普森洞穴

魯阿爾村有一個有趣的地方，一條小溪從懸崖邊的一個洞穴中流出。我探頭探腦，在地下隧道走了10米，發現水流入一個垂直的深坑，周圍都是尖銳的石灰岩。

我帶著手電筒潛入水中，一條結實的繩子綁在洞口上方的一塊岩石上。在3.5公尺深處，通道平坦，但我卻面臨死路，根本無法擠過去。

辛普森，這位“大人物”，估計我會很想去看看魯阿爾村後面叢林裡的日本洞穴。他疑惑地看了看我的人字拖，但還是安慰地說：“只有200米遠！”

原來，這是一段陡峭的上坡路，叢林濕滑，來回要一個小時。我們到達了洞口，就在陡峭巨石群的腳下，但穿著人字拖根本進不去。

接下來的星期天早上，辛普森穿著白襯衫，繫著黑領帶，準備去教堂。 「我一小時後回來，」他說。五個半小時後，他回來的時候，我躺在陽台的椅子上熟睡著。

回到現場。辛普森迅速砍倒了幾棵細長筆直的樹，把它們做成了梯子，這樣我們就可以爬到洞口了。

辛普森利用快速搭建的梯子進入魯爾叢林的洞穴

辛普森洞穴中壯麗的鐘乳石和石筍

洞穴巨大，有隱藏的洞穴、鐘乳石、披肩（方解石晶體結構）、巨大的柱子和細長的柱子。

地板上散落著破瓶子、生鏽的罐頭和方形餅乾罐。我幾乎無法想像這些日本士兵在黑暗中像老鼠一樣生活的可怕環境。那生活一定非常痛苦，精神也非常壓抑。

巨大的柱子

一些氣體殘留 面具的圓形眼鏡躺在入口外的地面上。我把這個地方命名為辛普森洞穴。

利馬·卡馬爾

路左側的山下，隱藏著一座簡陋的日本紀念碑，一根古老的木柱刻有漢字。附近是利馬卡瑪（Lima Kamar），一個有五個房間的地下洞穴。 「戰爭期間，它曾是日本醫院，」辛普森解釋道。

魯阿爾利馬卡馬爾洞穴中的日本人遺骸

那是一排排狹小的房間，由狹窄的通道連接在一起，角落裡散落著藥瓶和空瓶。這個老鼠洞為過去的恐怖增添了一絲令人毛骨悚然的維度。

奧維島

有一天晚上，我見到了布帕提（Bupati），尤瑟夫·梅利安努斯·馬里恩（Yusuf Melianus Maryen），他曾擔任比亞克攝政區的政治領袖十餘年。他熱情友好，舉著一個繪有天堂鳥圖案的傳統陶瓷盤熱情地迎接我。

我解釋了我的工作性質，Bupati 提出用他的船帶我去奧維島。 Salmon 透露那裡有洞穴，裡面有「藍色的水」。

深入比亞克隱密的洞穴世界 32

在平靜的海面上，橫渡需要半小時。在奧維島的白色沙灘上，椰子樹搖曳生姿；一個孩子正劃著他的獨木舟。

奧維島，獨木舟上的兒童

一座天主教堂的招牌上寫著 再見啦：「不客氣。」我們例行拜訪了「大人物」皮特·德馬拉斯，他留著白鬍子，下巴周圍有一圈檳榔汁。

奧維島「大人物」皮特·德馬拉斯

我們爬上山脊，濕滑的斜坡下出現了一個新的洞穴。 「這裡是『芬芬代’，意思是『感覺良好』…戰爭期間，美國士兵來這裡取水。」島上曾有一座美國機場。

我打開頭燈，偷偷溜了進去。我需要像個高手一樣，在狹窄的通道裡穿梭，頭頂上遍布著鐘乳石。我偶然發現了一個清澈的池塘，心想：一定要去看看！很快，我就被兩個精緻的水下洞穴所震撼，裡面有鐘乳石、石筍、披肩和吸管（管狀鐘乳石）。

Feelgood 洞穴主室內的鐘乳石

菲爾古德洞穴深處的鐘乳石和石筍

馬蹄螺化石

我還發現了一些化石。有一隻長著五根手指的梳狀貝殼，一些馬蹄螺和蛤蜊。最大深度5.5米，潛水時間只有20分鐘，無法探索其他通道。 Feelgood Cave洞原本形成於水面之上，後來被從洞頂滲入的雨水淹沒。

離開島嶼之前，薩蒙覺得我應該對一些飛機殘骸感興趣。 「不遠！」他保證。步行25分鐘穿過一片椰林，進入奧維島的灌木叢，就到了一條雜草叢生的柏油公路－美國機場。

我用手背擦了擦額頭的汗。 「殘骸怎麼樣？」我問道，仍然渴望品嚐真正的殘骸。

“飛機？哦…它們已經飛走了！”