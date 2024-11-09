弗洛勒斯島，通往科莫多的門戶

龍、蝠鱝、稀有生物和哈比人的遺骸等待潛水員參觀科莫多國家公園，這是一個神奇的保護區，但也有需要克服的挑戰。 PIERRE CONSTANT 以文字和圖片提供了他的概述

印度尼西亞群島位於三大板塊的交匯處：印度-澳大利亞板塊、歐亞板塊和太平洋板塊。小巽他群島是西班達島弧的一部分，位於爪哇島和班達群島之間，其起源是第三紀火山。

弗洛勒斯島是年輕火山島內弧的一部分，從西向東包括峇裡島、龍目島、松巴哇島、科莫多島和林卡島，然後繼續前往索羅爾、潘塔爾、阿羅爾、坎賓和韋塔爾。

形成弗洛勒斯島的最初火山活動是海底火山活動。在中新世中期，砂岩和石灰岩沉積在弗洛勒斯火山脊周圍盆地的水下。

島上發現了900,000處化石遺址，展示了巨龜和XNUMX萬年前的侏儒象 劍齒象鬆達裡。脊椎動物化石包括科莫多龍（科莫多巨蜥）、鱷魚和象形動物 佛羅勒劍齒象。這種高度特有的動物群因一次大火山爆發而被消滅。

2003 年，Theodore Verhoeven 出土了石製品和 Flo 的骨頭，Flo 是一位 25 歲的女性，身高剛剛超過 1 m，距今 18,000 年前。她代表了一個新物種， 佛羅倫斯人，被稱為哈比人，她的同類被認為在她被發現的洞穴里居住了十萬年。

弗洛的頭骨，最初的“哈比人女人”

現場還發現了 47 具劍齒象化石。該物種的幼體可能是主要食物來源 佛羅倫斯人.

2014 年，在弗洛勒斯島發現了其他更古老的人類遺骸，更接近我們祖先的遺骸 直立人（Homo erectus） 大約一百萬年前從非洲抵達。隨著時間的推移，演化過程導致了島嶼侏儒症。

紅船

義大利出生的電子工程師 Cinzia Mariolini 於 1990 年成為專業潛水員。 弗洛雷斯潛水中心 。

Cinzia 提供從弗洛勒斯島西端納閩巴霍出發，乘坐傳統印尼木船前往科莫多國家公園島嶼的一日遊。 加巴卡由.

命名 珍珠 or 閃亮的珍珠 「紅船」長 21m，寬 3.6m，配備六缸 180hp 三菱柴油引擎。它有 13 名船員，可容納 XNUMX 名潛水員。

紅船之弓

日出時的納閩巴焦港口

科莫多國家公園佔地2,200 平方公里，包括弗洛勒斯島西部的沿海地區、科莫多島、林卡島和帕達爾島三個較大的島嶼，以及26 個較小的島嶼和薩佩海峽的周邊水域。

它創建於 1980 年，最初是為了保護世界上最大的蜥蜴科莫多龍（科莫多巨蜥），並被聯合國教科文組織宣佈為世界遺產，然後是人類與生物圈保護區。

珊瑚三角區的這一部分擁有地球上最豐富的海洋生物多樣性，有 1,000 種魚類、385 種硬珊瑚、70 種海綿、10 隻海豚、XNUMX 頭鯨魚以及蝠鱝、海龜和儒艮。

園區內已發現 1,200 隻常駐礁蝠鱝。 2014年，印尼正式禁止蝠鱝捕撈。

在大鍋 (Cauldron) 巡遊的蝠魟

潛水日很早就開始了。潛水員早上 7 點在弗洛雷斯潛水中心集合。沿著納閩巴焦 (Labuan Bajo) 繁忙的主街步行 XNUMX 分鐘即可到達該鎮的港口 Pelabuhan，這是一個非常活躍的漁船和遊船碼頭。在旱季，納閩巴霍是個塵土飛揚、喧鬧的地方，白天氣溫迅速上升。

在前往島嶼的 90 分鐘航程中，海風帶來舒適的放鬆，島上大多是荒蕪、黃色和灰色的，大草原在烈日下被燒焦和漂白。白天平均氣溫達到 40°C，這並不奇怪。

30 歲的印尼潛水嚮導 Darmin 在甲板上為我們的第一個潛水點 Siaba Besar 做了非常詳細的介紹，Siaba Besar 位於公園北部的林卡和科莫多上方。

Darmin，弗洛雷斯潛水中心潛水長

西亞巴大沙島

水中有顆粒，但珊瑚花園令人印象深刻，魚類豐富。我們看到成群的條紋燧發槍，大眼睛的紅色或銀色取決於他們的心情，對角甜唇（線紋魚）、黃蒙面神仙魚（黃花刺）、六帶天使和安蒂亞斯雲。

大眼睛和潛水員學校

馴服綠海龜

我高興地註意到大量馴服的綠海龜懶洋洋地躺在珊瑚頂上。不尋常的是，其中一個對我放大特寫鏡頭和肖像並沒有反對。另一種體型巨大的個體在海底打瞌睡，體長可達1.5m。

生性害羞，一群座頭鯨獨角獸（鼻巴奇中心) 為愉快的邂逅。岩石移動瀨魚（長新魚）正在珊瑚碎石上工作。

優秀的印度潛水導遊納夫尼特（Navneet）是安達曼群島的教練，他對媽灣遺址進行了介紹。它被宣傳為蝠鱝的清潔站，讓我們躍躍欲試，但沒有看到鰩魚。 「上週六，我們遇到了鯨鯊！”一位德國客人微笑著說。幸運的你。

電流來回令人煩惱。除了一條可愛的番茄小丑魚（兩棲動物）盤旋在海葵上方。

番茄小丑魚

日光浴平台上帆布陰影下的午餐盒是常態。下午潛水時，我們前往林卡西北海岸的 Loh Buaya，科莫多國家公園護林站所在地。這將提供與科莫多龍近距離接觸的機會。

我們在木製浮橋上下船，一條水泥人行道通往公園站，在那裡我們遇到了護林員，他會引導我們四處遊覽。午後，天氣炎熱。六隻體型龐大的科莫多龍在營房的陰涼處安靜地打盹，冷漠地看著它們的訪客。

導遊手持長木棍，確保我們不會離蜥蜴太近。隨後徒步到山頂，欣賞海灣和周圍山脈的全景，並在 45 分鐘的回程中漫步，但沒有遇到龍。對於遊客來說，這是一個完美的陷阱。

龍接近科莫多島洛良的水坑

早在 2005 年，我就在林卡南部享受了一次真實的邂逅。船在馬蹄灣的一處荒涼海灘上拋錨，傍晚金色的陽光美極了。這是在遊艇上拍照的最佳時機，所以我請求船長允許我上陸地。

「為了安全起見，沒有船員就不行，」他警告。沒問題。我剛到海灘才五分鐘，一條 2.5m 的科莫多龍從大約 40m 外的灌木叢中出現。

它低著頭，以貓般的步態移動，分叉的舌頭在鼻子裡伸進伸出，以便聞到我的體面氣味，它靠近了，從左到右向前擺動著有力的手臂。這是一個令人著迷但又令人恐懼的景象。

當我單膝著地，用長焦鏡頭取景時，它突然停在了距離我 20m 的地方。它用紅色的惡魔般的眼睛，把頭放在一邊，盯著我看了一會兒。世界靜止了。然後，好像它的好奇心得到了滿足，它又回到了灌木叢中。

北科莫多遺址

許多潛水地點最適合初學者，水域平靜，魚類活動很少。在科莫多潛水可以區分「落潮」（當太平洋海水向南流入印度洋時）和「升潮」（當印度洋海水向北流入太平洋時）。

由於南部海溝的上升，水溫在上升過程中比平常的 2°C 明顯下降了 3-28°。您可以不穿潛水衣，但大多數人無論如何都會穿 3 毫米的潛水衣，有些人甚至喜歡 5 毫米的潛水衣！

由於每天都暴露在這樣的溫度下，潛水長總是穿著戴著兜帽的潛水衣。要在科莫多島和林卡島的南岸潛水，必須穿著 5 毫米的潛水衣。

蝠鱝是科莫多的標誌性亮點，在科莫多島東部和北部的 Mawan、Manta Point 和 Cauldron 都能看到蝠鱝。第三天，計劃是潛入科莫多北部地點：「就魚類活動而言，這是科莫多最好的地方，」Cinzia 證實。我不會失望的。

位於媽灣島

巨型甜唇，媽灣

隱藏在珊瑚下的白鰭鯊，Pengah Kecil

城堡岩 (Castle Rock) 是在落潮時潛入海中的岩石露頭。水流自西向東流動，我們看到了成群的黃鰭刺尾魚（刺尾魚）、巨型和大眼傑克、白鰭鯊和灰礁鯊、成群的泰拉蝙蝠魚、紅鯛魚和非常溫馴的拿破崙瀨魚。潛水結束時，一條大型斑點鷹鰩全幅前進。

Teira 蝙蝠魚群，城堡石

城堡石的懷孕白鰭鯊

黃鰭刺尾魚群

珊瑚碎石、水晶岩上的藍斑刺魟

Cauldron 是吉利拉瓦勞特 (Gili Lawa Laut) 和吉利拉瓦達拉 (Gili Lawa Darat) 之間的清水河道，水流微弱。來自英國的客人卡特里娜正在為一個研究項目工作 海洋巨型動物基金會，在潛水前上船談論蝠鱝。

該組織於2008 年由Simon Pierce 博士和Andrea Marshall 博士在莫三比克成立，2011 年在巴厘島的Nusa Lebongan 開設了一個基地，後來在納閩巴霍設立了基地，卡特里娜颶風每週都會在那裡舉辦有關最新研究的演講。

卡崔娜颶風關於蝠鱝的簡報

在潛水過程中，一隻黑白相間的幼年礁蝠鱝對潛水員感到好奇，結果發現它是一個合作模型，在白色的沙灘上繞著我們轉了幾圈。

面對潛水員的常駐蝠鱝，大鍋

紅鯛魚 (Lutjanus bohar) 群，上面有大眼傑克，大鍋

大鍋子變窄成一個漏斗和一個稱為霰彈槍的通道，水流從這裡開始流動。成群的紅、黑鯛魚和大眼魚聚集在入口處。安全停留是在霰彈槍的另一側進行的，那裡的沙底覆蓋著一群花園鰻魚。

蝠鱝已有 5 萬年的歷史，但軟骨魚類的祖先可以追溯到 415 億年前。這些底部餵食者也是有五個鰓的濾食者，菱形形狀是為了速度而設計的。

Cauldron 礁蝠鱝下的 ID 標記和鯽魚

藍斑箱魨與潛水員，蝠魟角

沒有了 曼塔 現在的屬 – 它已被替換為 莫布拉，並認識到兩個不同的物種：遠洋巨型蝠鱝（鼻嘴蝠）和居民礁蝠鱝（莫布拉·阿爾弗雷迪）。黑化蝠鱝並不是單獨的物種，但加勒比海地區可能存在第三個物種。

在交配季節，雌性總是緊跟在後，緊隨其後的是體型較小的雄性。雄性用牙齒咬住雌性的胸鰭。交配時腹側相對，交配時間從 30 秒到 XNUMX 分鐘不等。

懷孕 12 個月後，小蝠鱝在出生前會像玉米芯一樣包裹在雌性蝠鱝體內。出生時它展開，露出 2m 的翼展。

蝠鱝擁有所有魚類中最大的大腦，預期壽命為 40 至 70 歲。它們吃浮游生物，也許是塑料，還有桶滾，並且可以潛入 1,400m 深處進食。人們觀察到蝠鱝從科莫多島遷移到峇裡島。

蝠鱝被列入世界自然保護聯盟紅色名錄，屬於易滅絕物種，其世界數量正在減少，但它們現在在印尼受到保護，據估計它們每年為當地帶來 15 萬美元的旅遊收入。

岩洞

Batu Bolong，“岩石中的洞”

另一個值得一看的潛水地點是 Batu Bolong 或“岩中洞”。這塊孤立的岩石位於科莫多島西北部的蝠鱝角以北，幾乎水平地出現，頂部有一個明顯的拱門。

在水下，這是一個陡峭的懸崖。退潮時，水流在岩石兩側從北向南狂奔，潛水員必須在保護區內蜿蜒前進。

拿破崙和藍鰭鮪魚，巴圖博隆

巴都博隆的桌珊瑚和鹿角珊瑚

許多魚類聚集在那裡，從光滑的獨角獸、弗拉明克獨角獸和藍鰭魚到巨型甜唇魚（白斑靈龜），玳瑁海龜正在以珊瑚為食。淺灘中的大型桌珊瑚棲息著成群的花珊瑚、少女魚、鸚嘴魚和瀨魚。

拿破崙瀨魚是一種常見的景象，人們在狩獵時偶爾會驚訝地發現一條大帶狀海蛇。漲潮時，當水流逆轉時，溫度將從 28°C 降至 25°C。

巴圖博隆，帶狀海蛇正在捕食橘色杯珊瑚

北塔塔瓦是一個值得歡迎的改變。島上氣候乾燥，多山，褐色，有白色的火山懸崖和荒蕪的白色沙灘。

水下的景色是色彩繽紛的斜坡和珊瑚花園，岩石和珊瑚覆蓋著橙色和白色的軟珊瑚， 樹腎屬 紫色和 管星屬 綠色珊瑚和大棕色管狀海綿。

北塔塔瓦島的軟珊瑚、六帶神仙魚和斜唇魚

塔塔瓦清潔站的橙緣蝙蝠魚（Platax pinnatus）

橙色和白色軟珊瑚和藍色海星，北塔塔瓦

這裡有大量的礁魚，奇怪的玳瑁在礁石上吃草，還有在陽光下拍攝廣角照片的機會，刺激的環境令人著迷。

敬畏與魔法

就像加拉巴哥群島一樣，科莫多的名字充滿了敬畏和魔力。然而，科莫多國家公園（KNP）可能成為名聲的受害者，最終可能導致其衰落。

泡泡珊瑚上的清潔蝦

在我上次在北部的 Castle Rock 和 Crystal Rock 潛水時，我對現場 15 艘潛水船的存在感到震驚，這意味著水下有一群潛水員。這不是您所定義的真正的原始體驗。

1990 世紀 30,000 年代末，有 36,000 人參觀了科莫多國家公園。 2009 年這一數字上升至 2015 人，到 95,410 年為 2018 人，176,000 年為 XNUMX 人，對未來幾年的預測是巨大的。

傳統芒加萊村莊，Belaraghi

Gelakoko村的孩子們

事態逐漸失控，納閩巴霍的幾家潛水經營者，包括弗洛雷斯潛水中心，都發出了不滿的聲音。考慮到向遊客和潛水員徵收高額費用，KNP管理層是否相當不負責任？

IUCN 2017 年 KNP 世界遺產保護前景評估譴責了濫用和非法捕魚行為以及遊客數量不受管制的增長。污染和垃圾方面的嚴重威脅也來自人口，KNP 的世界遺產名錄成為「重大問題」。

水螅莖上的蝦虎魚

潛水結束後，潛水員在水面上放鬆

漁民不尊重禁漁區，鯊魚捕獲量不斷上升；公園管理員沒有有效地執行或製裁不法行為者，潛水船旅行呈指數級增長——所有這些都要求對進入潛水地點的船隻進行監管。

需要安裝繫泊設施以避免錨損壞珊瑚礁。需要進行分區，其中允許或禁止特定活動。

然後是新冠疫情，到 2022 年，旅遊業已回落至每年約 50,000 萬人次。 2023年，園區接待遊客300,488人次，較上年大幅成長。雖然 2019 年至 2024 年間，納閩巴霍的遊客數量增加了四倍，但預計今年將達到 XNUMX 萬。

納閩巴焦群島

先前的一項研究表明，由於大量人群對科莫多巨蜥行為的影響，每年前往科莫多的遊客數量應限制在最多219,000人。長期以來，當局一直在尋求透過增加公園費用來限制人數的方法。

因此，公園管理機構 BTNK 現在計劃在一周的某些日子關閉公園，以重建生態系統，並將遊客引導到該地區的其他景點。這項政策預計從2025年開始實施。

帕達爾島的每日入場費目前為工作日 150,000 盧比（7.40 英鎊），週末 250,000 盧比（12.40 英鎊）。對於乘坐遊輪的人來說，KNP 的入場費於 2024 年 400,000 月更新為國民 700,000 萬盧比，外國人 34.70 萬盧比（XNUMX 英鎊）。

帕達爾島全景

淤泥潛水

如果沒有在島東側的毛梅雷潛水，那麼弗洛勒斯之旅就不完整。 1992 年，毛梅雷遭到震央位於弗洛勒斯海的 6.8 級地震的嚴重破壞，隨後發生的毀滅性海嘯導致 2500 人死亡。

前往毛梅雷潛水

訊號蝦虎魚，Signigobius biocellatus

克里穆圖火山口湖，莫尼，弗洛勒斯中部

珊瑚礁遭受了隨之而來的破壞，儘管此後出現了一些再生，但該地區無法與科莫多國家公園的潛水相提並論。

話雖如此，人們應該考慮這裡提供的非常好的淤泥潛水。它混合了珊瑚碎石和火山沙、細淤泥，甚至是弗洛勒斯海馬等海草的棲息地。

與海蛞蝓的相遇是令人愉快的，其中包括以下物種： Halgerda batangas、Cheilinodura inornata、Trinchesia yamasui 帶有藍色的塞拉塔和橙色的尖端， Glossodoris atromarginata、Glossodoris hikuerensis、Thuridilla lineolata、Thuridilla bayeri、Jorunna funebris、Ceratosoma sinuatum 和幾個 葉毛藻 物種包括 P大號。

裸鰓亞葉藻

希庫舌舌藻

Jorunna funebris 裸鰓亞目

對我來說，其中最令人瞠目結舌的亮點是巨大的 尼亞米拉阿萊尼 EX-角藻 裸鰓類動物，非常罕見，也是我第一次見到！它呈珍珠白色，全身佈滿瘤節，背上有令人驚嘆的十字形附屬物，中間有珍珠銀色的鰓，像一朵花。

更引人注目的是從頭頂高高伸出的探針狀附肢，上面也佈滿了旋鈕。一個令人驚嘆的生物，讓我氣喘吁籲，彷彿出現了幻覺…

非常罕見的 Niamira alleni 巨型裸鰓亞目動物

科莫多巨蜥為什麼這麼大？ 科莫多龍 科莫多巨蜥的巨大體型可以解釋為它是更新世時期曾生活在印尼和澳洲的大型蜥蜴的「遺骸族群」。在澳洲發現的化石距今已有 3.8 萬年。 900,000萬年前，在弗洛勒斯島上，科莫多巨蜥以矮象為食（劍齒象鬆達裡）。如今，他們的食物主要是帝汶鹿，但也吃腐肉、無脊椎動物、鳥類甚至魚類。 人們曾經認為它們的毒液叮咬是由於口腔中的強效細菌造成的，但現在事實證明，下顎有毒腺，可以分泌多種有毒蛋白質和抗凝血劑等。這會導致血壓降低、肌肉麻痺和意識喪失。 龍利用它們的牙列造成休克和創傷來殺人。令人驚訝的是，他們的口腔衛生良好。餵食後，它們會花長達 15 分鐘的時間舔嘴唇並用頭在樹葉中摩擦。 交配發生在五月至八月之間，卵在九月產下。雄性會為了雌性而打架。 龍可能是一夫一妻制並形成“配對關係”，這對蜥蜴來說是罕見的行為。 20%的卵產在橙足巨足蜂的巢中，20%產在地面，20%產在丘陵地區。它們平均產卵多達 7 枚，孵化期為 8 至 XNUMX 個月。 剛孵出的龍用蛋牙打破蛋。它們在出生時就很脆弱，身高 46 厘米，在出生的最初幾年會在樹上尋求庇護，以避免被同類相食的成蟲捕食。龍的成熟需要8-9年，壽命可達30年。 帝汶鹿是龍的主要獵物 2005年，英國切斯特動物園觀察到了一個驚人的現象。孵化了七隻，都是雄性。 科學家最初假設弗洛拉可能儲存了先前與雄性相遇時的精子，但事實證明這是錯誤的。這是科莫多龍孤雌生殖的第一個例子。 2008 年，堪薩斯州塞奇威克縣動物園觀察到了第二個案例，當時兩個未受精的蛋也產下了雄性幼龜。這種生殖適應使雌性在孤立的環境中（即島嶼生態位）透過單性生殖產生雄性後代，並與這些後代交配以確保雄性和雌性後代的有性繁殖群體。 1974 年至 2012 年間，據報道發生了 2008 起針對人類的襲擊事件。兩天后，一艘印尼救援船將他們救起。 從納閩巴焦看科莫多國家公園的日落 2009年，駐紮在林卡的一名國家公園導遊遭到藏在辦公桌下的一條龍的伏擊和襲擊。 2017 年 50 月，一名 XNUMX 歲的新加坡遊客不顧一切建議獨自在科莫多島上行走，在一次襲擊中倖存下來，但腿部嚴重受傷。 2015年，龍的數量減少為3,014隻。科莫多巨蜥於 1975 年在帕達爾島滅絕。

皮埃爾·康斯坦特 (PIERRE CONSTANT) 奔跑 卡勞生活體驗。作者在 Divernet 上的其他功能包括 地獄的鐘聲和其他尤卡坦洞穴特價, 柯立芝以外的瓦努阿圖 潛水之旅：穆桑達姆到馬斯喀特

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