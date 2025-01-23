只需帶上呼吸管即可參加這些船宿旅行

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旅遊業者Dive Worldwide 為水肺潛水員提供船宿和度假村旅行，但有時浮潛就足夠了——例如，潛水員想要與大型動物近距離接觸，但不允許在水肺潛水中與它們互動，或者只是因為非潛水員的原因而無法與它們互動。

潛水世界該公司在全球擁有 200 多個目的地，報告稱，“客戶對浮潛特定行程的需求呈增長趨勢”，並於 2025 年推出了印度尼西亞和馬爾地夫兩個此類假期。

該業者的品牌經理Phil North 表示：「從鯨鯊和蝠鱝等標誌性動物到生機勃勃的珊瑚礁，海洋中的大部分魔力都發生在淺灘，浮潛者和潛水員現在都可以享受這些美妙的體驗。

珊瑚三角浮潛冒險 距印度尼西亞珊瑚海 27m 一周 武吉士 – 只能容納八名客人，並配備八名船員。

這艘木船建於 2022 年，旨在盡量減少對環境的影響，船上不使用一次性塑料，並使用由塑膠廢物製成的合成燃料運行。

從 3,495 月到 XNUMX 月，它將訪問科莫多島，從 XNUMX 月到 XNUMX 月下旬，它將轉向生物多樣性中心四王群島。浮潛之旅從 XNUMX 月開始，每人 XNUMX 英鎊起，包括七晚住宿和雅加達一晚（兩晚共用）以及從英國出發的轉機和回程航班。

浮潛時可以欣賞蝠鱝的奇觀

馬爾地夫浮潛保護遊輪 致力於與蝠鱝或鯨鯊的邂逅，並與蝠鱝信託基金和馬爾地夫鯨鯊計劃合作運營，提供參與公民科學計畫並沿途體驗當地文化的機會。

船上七晚住宿（兩晚共用一間客艙），包括活動和導覽、接送服務以及從英國出發的回程航班，每人 2,545 英鎊起。出發時間為2月2日、23月18日、4月21日、XNUMX月XNUMX日、XNUMX月XNUMX日及XNUMX月XNUMX日。

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