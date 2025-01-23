只需帶上呼吸管即可參加這些船宿旅行

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環保意識的武吉士船宿
環保意識的武吉士船宿

旅遊業者Dive Worldwide 為水肺潛水員提供船宿和度假村旅行，但有時浮潛就足夠了——例如，潛水員想要與大型動物近距離接觸，但不允許在水肺潛水中與它們互動，或者只是因為非潛水員的原因而無法與它們互動。 

潛水世界該公司在全球擁有 200 多個目的地，報告稱，“客戶對浮潛特定行程的需求呈增長趨勢”，並於 2025 年推出了印度尼西亞和馬爾地夫兩個此類假期。

該業者的品牌經理Phil North 表示：「從鯨鯊和蝠鱝等標誌性動物到生機勃勃的珊瑚礁，海洋中的大部分魔力都發生在淺灘，浮潛者和潛水員現在都可以享受這些美妙的體驗。

珊瑚三角浮潛冒險 距印度尼西亞珊瑚海 27m 一周 武吉士 – 只能容納八名客人，並配備八名船員。

這艘木船建於 2022 年，旨在盡量減少對環境的影響，船上不使用一次性塑料，並使用由塑膠廢物製成的合成燃料運行。 

從 3,495 月到 XNUMX 月，它將訪問科莫多島，從 XNUMX 月到 XNUMX 月下旬，它將轉向生物多樣性中心四王群島。浮潛之旅從 XNUMX 月開始，每人 XNUMX 英鎊起，包括七晚住宿和雅加達一晚（兩晚共用）以及從英國出發的轉機和回程航班。 

浮潛時可以觀賞蝠鱝
浮潛時可以欣賞蝠鱝的奇觀

馬爾地夫浮潛保護遊輪 致力於與蝠鱝或鯨鯊的邂逅，並與蝠鱝信託基金和馬爾地夫鯨鯊計劃合作運營，提供參與公民科學計畫並沿途體驗當地文化的機會。 

船上七晚住宿（兩晚共用一間客艙），包括活動和導覽、接送服務以及從英國出發的回程航班，每人 2,545 英鎊起。出發時間為2月2日、23月18日、4月21日、XNUMX月XNUMX日、XNUMX月XNUMX日及XNUMX月XNUMX日。

也在 Divernet 上： 如何選擇適合您的呼吸管, 浮潛的樂趣, RAID 深入研究浮潛和公共安全

最新 水肺潛水員雜誌的播客片段
本週的播客上有一份關於「海洋故事」沉沒後紅海當局的相當嚴厲的報告。多項新記錄包括 50m 處拍攝照片和水下步行距離記錄。馬來西亞一家潛水度假村的執照已被政府正式吊銷。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater- model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/ freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成為一名粉絲：https://www.scubadivermag.com/join 裝備購買：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ------------------ ------------------------------------------------- - -------------- 我們的網站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潛水、水下攝影、提示與建議、水肺裝備評論網站：https: //www.divernet .com ➡️ 水肺新聞、水下攝影、提示和建議、旅行報告網站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英國唯一的潛水秀網站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用來廣告我們的品牌------------------------------------------- ----- ----------------------------------- 在社群媒體Facebook 上關注我們：https: //www.facebook。 www.mikesdivestore.com 合作，您所有的裝備必需品。考慮使用上面的聯盟連結來支援該頻道。本影片中的資訊無意或暗示替代專業水肺潛水訓練或每個製造商的建議。本影片中包含的所有內容，包括文字、圖形、圖像和訊息，僅供一般參考之用，不能取代合格潛水教練的培訓或設備製造商的特定要求。

本週的播客上有一份關於「海洋故事」沉沒後紅海當局的相當嚴厲的報告。多項新記錄包括 50m 處拍攝照片和水下步行距離記錄。馬來西亞一家潛水度假村的執照已被政府正式吊銷。

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