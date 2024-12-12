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Komodo Aggressor 從五月啟航 – 提供折扣

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鯨鯊遭遇（侵略者歷險記）
鯨鯊遭遇（侵略者歷險記）

全球船宿營運商 Aggressor Adventures 已做好準備，從明年 1,000 月初開始，以高達 16 美元的特別介紹折扣歡迎潛水員登上其最新遊輪。 XNUMX位乘客 科莫多侵略者 是傳統的 菲尼西島 印尼木材帆船將探索珊瑚三角區中心的六條航線。 

七晚、九晚、十晚和十一晚的遊覽將涵蓋科莫多國家公園（北部）、科莫多國家公園（北部和南部）、科莫多和松巴哇島、北蘇拉威西島和南蘇拉威西島、班達海和阿羅群島。該地區以其原始的軟珊瑚壁、豐富的中上層活動以及在“黑沙潛水”中發現的超凡脫俗的微小生物而聞名。

為了慶祝，侵略者冒險 正在提供 節省 500 美元、600 美元和 1,000 美元 1 年 1 月 25 日至 2025 月 31 日期間新的 Komodo Aggressor 行程每人可享受此優惠。

Aggressor Adventures 董事長兼首席執行官韋恩·布朗 (Wayne Brown) 表示：“這個富饒的地區水上和水下一樣令人愉悅。” 「雄偉的科莫多龍、粉紅色的沙灘和宏偉的火山為印尼的水域創造了令人驚嘆的背景，這裡是鯨鯊、蝠鱝、鎚頭鯊和令人驚嘆的軟珊瑚礁和硬珊瑚礁的家園。 

「身為水下攝影師，我對無窮無盡的宏觀生物很感興趣，像是華麗的烏賊、藍環章魚和華麗的幽靈海龍。這片未受破壞的邊疆，與世界一流的奢華和便利設施相結合 科莫多侵略者，為我們的 Aggressor 客人創造了一次難忘的冒險。

科莫多侵略者
科莫多侵略者（侵略者歷險記）

這艘三層遊艇專為潛水員設計，設有八間空調客艙，每間均設有私人浴室，並可選擇雙人床或兩張單人床。 

兩間上層套房設有私人陽台，據說非常適合享受早晨的咖啡服務和令人驚嘆的日落。經營者稱，船上的廚師在寬敞的主甲板餐廳內烹製新鮮烹製的印尼和歐洲美食，餐廳由柚木、鐵木和其他印尼本土材料建造而成。所有潛水均由兩艘大型潛水小艇進行。

科莫多侵略者 為潛水員提供高氧填充劑、相機台、充電站、沖洗槽以及獨立的濕式和乾式裝備部分。水肺潛水預約可透過以下網址線上預約： 侵略者冒險.

也在 Divernet 上： 弗洛勒斯島，通往科莫多的門戶, 科莫多小本經營, 就其本身而言

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01:20 潛水網
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