佩母德蘭的淤泥潛水

ARNE HODALIC 是一位經驗豐富的潛水員，但在印尼峇裡島西北部進行生物潛水的宏觀樂趣對他來說是全新的。這位拍攝這些照片的新皈依者說，這一切都是為了收集的樂趣

它就像大多數糟糕的想法一樣開始：喝咖啡和隨意交談。經過多年探索世界各地的珊瑚礁，我想我已經看到了這一切。

“這不是令人眼花繚亂的色彩或廣闊的珊瑚礁景觀；而是它的魅力所在。”這實際上很令人不安，」我的新朋友說。我很有興趣。

佩母德蘭 (Pemuteran) 位於峇裡島西北部

快轉一個月，我正準備前往峇裡島西北部，帶著裝滿相機裝備的行李箱，準備看看到底有什麼好大驚小怪的。

乍一看，淤泥潛水似乎剝奪了傳統潛水地點的魅力，取而代之的是奇特的舞台。想像海底，有黑色的火山沙、淤泥，是的，偶爾有一兩個生鏽的罐子。不完全是明信片的東西。然而，這個不起眼的背景卻是一些最迷人的海洋生物的家園。

從遠處看：首先你必須選擇一個有希望的地點

「淤泥潛水」一詞是潛水員鮑勃·霍爾斯特德 (Bob Halstead) 在 1980 世紀 XNUMX 年代創造的，自此東南亞成為了它的中心地帶。對攝影師來說，這就像探索古董市場一樣——每次潛水都會有稀有、不尋常的發現。

這些退化的環境使人們更容易發現那些不生活在珊瑚礁上或在那裡更難找到的生物。沒有了龐大的珊瑚結構作為掩護，它們變得更加明顯，它們的日常生活也變得更容易觀察和拍攝。

被傾倒的車輛值得調查，看看上面有什麼

雖然渣潛乍看之下可能不會吸引所有人，但它在水肺潛水員和水下攝影師中擁有一群忠實的追隨者，他們尋求擺脫通常的嫌疑。這是一個潛入一個完全不同的世界的機會，並且充滿了真正特殊的生物。

當我第一次進行淤泥潛水的時刻越來越近時，在聽起來像是某人被遺忘的後院裡潛水開始似乎是一個糟糕的主意。當我第一次下降到黑暗的底部時，我並沒有留下深刻的印象。海底看起來貧瘠——只有淤泥、沙子和到處都是塑膠杯。

這並不是真正的廣角領域——你需要靠近

但當我徘徊等待時，場景開始改變。這裡有一個微小的動靜，那裡有一道色彩的閃光，突然之間，「垃圾場」就活躍起來了。

在我的導遊拉菲（Rafi）的幫助下，他似乎有發現看不見的第六感：一條像脾氣暴躁的鄰居一樣凍結的躄魚融入了背景，一條幽靈海龍模仿一片漂流的葉子，一條 章魚 以不可思議的輕鬆消失在淤泥中。

躄魚

這是他們的領域，成為其中的客人既謙卑又令人興奮。它並不華麗，但以自己的方式令人興奮。

而且由於淤泥潛水通常是在溫暖的淺水中進行的，因此您無需與減壓限製或空氣消耗量進行競爭。這些潛水很自由，讓您可以完全專注於觀察和拍照。

耐心是你最大的財富。您停留的時間越長，海底就越活躍。裸鰓亞目動物像彩色的小寶石一樣會爬行。螃蟹和蝦子勤奮地奔跑，建造房屋並尋找食物。

然後是頭條新聞：博比特蠕蟲，有著外星人般的下巴，還有藍環章魚，它們的美麗隱藏著一個致命的秘密。

網紋角鰓亞綱裸鰓亞綱

瓷蟹

珊瑚帶蝦

季節性的遊客增添了刺激感。龍海蛾像民間傳說中的生物一樣在沙灘上漂流。擬態章魚表演，以近乎喜劇的時機變身為其他動物。和他們的飛行魴魚 翼樣 鰭 優雅地滑行，彷彿不敢觀看。這些不僅僅是 照片- 機會；這些故事是您在潛水後很長一段時間隨身攜帶的故事。

小丑小丑魚

真正進城的裝飾蟹

長角牛魚

這是一種改變你的潛水。它將你的注意力轉移到微小、微妙和奇怪的事情上。這是一種耐心的練習，那些花時間仔細觀察的人會得到回報。當你回來時會想，有多少次你因為不大聲或不明顯而忽略了一些特別的東西。

在這裡，安靜的事物給人留下了最深刻的印象——如果你願意注意，也許瞇著眼睛看的話。

峇裡島北部 5 個最佳泥潛地點

1. 渣灣

誰不喜歡一次好的淤泥潛水呢？穆克灣 (Muck Bay) 提供與平常珊瑚礁不同的景觀，但不要讓它欺騙您。它充滿了生命──這是多麼真正的外星生命啊！

深度：2-12m

常見居民：裸鰓亞目、飛魴魚、蝦、螃蟹、鰻魚、海馬、墨魚

特別來賓：躄魚、模仿章魚、華麗的幽靈海龍

華麗的幽靈尖嘴魚

2. 秘密海灣

探索吉利馬努克的秘密灣是一次獨特的體驗。淺海灣提供最佳的淤泥潛水體驗，與 Menjagan 或佩母德蘭珊瑚礁形成鮮明對比。這是一個非常受水下攝影師和微距愛好者歡迎的暮光潛水地點，以小型外星生物和博比特蟲而聞名。

深度：2-12m

常見居民：蛇鰻、橄欖海蛇、躄魚、裸鰓類、蝦、魔鬼魚、幽靈海龍魚

特別來賓：博比特蠕蟲、帶狀海蛇、小龍、模仿章魚、飛魴魚

八打雁海蛞蝓

3. 普里賈蒂

另一個絕佳的淤泥潛水地點，擁有豐富的海洋生物和不同種類的魚類 章魚，非常適合微距拍攝。底部由黑色火山沙組成，使其成為高對比度特寫鏡頭的完美背景。因為這是一個淺潛點，我們通常會充分利用它並潛水更長時間。

深度：2-18m

常見居民：擬態章魚、丑角蝦、蛇鰻、安汶蠍子魚、小龍、觀星者

特別來賓：毛躄魚、藍環章魚、椰子章魚、小羊肖恩裸鰓類動物

礁蜥魚

4.瑪塔哈里

Matahari 是佩母德蘭灣新發現的宏觀潛水點。它的與眾不同之處在於，它是佩母德蘭海岸附近唯一一個棲息著奇妙模仿者的潛水地點 章魚。如果您特別幸運，甚至可能會瞥見一兩隻儒艮！

深度：4-20m

常見居民：擬態章魚、花園鰻、粉紅骷髏蝦

特別來賓：儒艮、藍斑刺魟

一對海葵蝦

5. 努迪海灘

努迪海灘 (Nudi Beach) 是宏觀潛水的絕佳去處。其白色沙坡上散佈著珊瑚斑塊，是大量裸鰓亞目動物的家園，其中包括幾乎每次潛水都會出現的一些罕見發現。

深度：5-25m

普通居民：大量海兔！

特別來賓：海蛾、幽靈海龍、舞蝦、海馬、藍斑刺魟

鱷魚平頭魚

峇裡島輕鬆潛水員 峇裡島輕鬆潛水員 自 1998 年以來一直是巴厘島西北部潛水的基石。 鰭 會員，它將永續發展與一流的服務結合。潛水團體人數較少，因此您始終會感到受到良好的照顧。 團隊了解他們的業務，設備狀況良好，並且非常注重安全。您可以探索美麗的淤泥地，或前往 Menjangan 島，欣賞峇裡島唯一的國家公園內的垂直珊瑚牆。 無論您是潛水新手還是已經進行過多次潛水，該團隊都表示它將確保您充分享受在佩母德蘭的時光。

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