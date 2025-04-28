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付錢給漁民放生鯊魚－這是有陷阱的

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KUL 計畫中的一位漁民小心翼翼地放生了一條極度瀕危的楔頭魨（© Francesca Page）
KUL 計畫中的一位漁民小心翼翼地放生了一條極度瀕危的楔頭魨（© Francesca Page）

牛津大學的霍莉·布斯解釋說，鼓勵漁業社區釋放意外被漁網捕獲的鯊魚和鰩魚，可能對保育工作產生積極影響，但這種方法可能會產生意想不到的後果

鯊魚和鰩魚是世界上最受威脅的物種之一，主要是因為 過度捕撈。人們有時會捕撈它們的魚鰭和魚肉，但更多的時候，它們是作為捕撈其他魚類的漁網的副漁獲物而被捕獲的。這些海洋掠食者數量的減少可能會 破壞 食物網， 傷害 旅遊收入和 惡化 氣候變化，破壞海洋生態系的復原力。

然而，阻止鯊魚和鰩魚的過度捕撈是困難的，因為圍繞著它的社會動態 複雜。許多瀕危物種都是在熱帶沿海地區的小規模混合物種漁業中被捕獲的，那裡的家庭依靠捕獲的魚類（包括瀕危的鯊魚和鰩魚）作為食物和收入。

在過去的五年裡，我一直在研究如何支持海洋生物和依靠捕魚的人。我是全球跨學科研究團隊的一員，專注於印尼小規模漁業的鯊魚和鰩魚保育。

研究人員和漁民之間的合作是任何成功的保育計畫的關鍵部分（© Francesca Page）
研究人員和漁民之間的合作是任何成功的保育計畫的關鍵部分（© Francesca Page）

我們的 新的研究，剛剛發表於 科學進展，顯示向漁民支付釋放瀕危物種的費用可以激勵保護行為並促進漁民福利。

然而，此類支付也可能產生意想不到的後果，可能會破壞保護目標，因此，仔細設計激勵措施並在舉措進展過程中嚴格評估非常重要。

目錄
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來自上帝的禮物

雖然鯊魚和鰩魚不一定是小規模漁民的目標，但楔頭鯊和鎚頭鯊等瀕危物種經常被捕獲。

每年都有數百萬條像這種楔頭魚一樣的極度瀕危鯊魚因被不加選擇的漁網纏住而死亡（© Francesca Page）
每年都有數百萬條像這種楔頭魚一樣的極度瀕危鯊魚因被不加選擇的漁網纏住而死亡（© Francesca Page）

2020研究，漁民常告訴我們楔頭魚和鎚頭鯊「只是副漁獲物」。然而，進一步調查顯示，漁民仍不願意減少這些物種的捕撈量，因為他們會 失去食物和收入.

一位漁民告訴我們：「儘管這不是目標，但它帶來了更多的錢。」 「這是 寄託」（上帝的禮物）。「如果我把它送回大海， 穆巴齊爾」（浪費的話上帝就會不高興）。

了解了這一點，我們探索了可能激勵人們的積極和消極激勵措施 漁民改變其行為。我們發現，有條件的現金支付，即補償漁民將楔頭魚和鎚頭鯊安全放歸大海，可能是一種 經濟有效的方式 在不損害漁民生計的情況下保護這些物種。

受研究成果的啟發，我與學生和合作夥伴一起建立了一個小型當地慈善組織，將我們的研究成果付諸實踐—— 為勞丹而生 （印尼語，意為「為了海洋而團結在一起」）。

如果漁民提交了 視頻 楔頭魚和鎚頭鯊被安全釋放。

測試激勵機制

然而，激勵措施可能會以不可預見的方式改變捕魚行為。例如，漁民可能會增加捕撈量以獲得更多報酬，但卻以犧牲保護目標為代價。這些款項最終可能流向那些無論如何都會減少捕撈量的人，或者可以釋放預算限制，讓漁民購買更多的漁網。

為了了解保護費在實踐中是否有效以及如何發揮作用，我們進行了一項 對照實驗，將來自印尼亞齊省和西努沙登加拉省的87艘船隻隨機分為兩組。

印尼亞齊港的小型漁船（© Francesca Page）
印尼亞齊港的小型漁船（© Francesca Page）

其中一組因現場發布而獲得了補償，而另一組則沒有。我們收集了有關楔頭魚和鎚頭鯊的活體放生和保留捕獲量的報告數據，以及漁民對該計劃和整體生活的滿意度數據。然後我們對這兩組進行了比較。

自 2022 年 1,200 月我們啟動付費放生計畫以來，已有 XNUMX 多條楔頭魚和鎚頭鯊被安全放生。所有參與的漁民和他們的家人都感到滿意。

「我們用賠償金來維持日常開銷。我們希望這個計畫將來能繼續下去。」一位參與該計畫的漁民的妻子說。

KUL 計畫透過鼓勵漁民釋放極度瀕危的鯊魚和鰩魚，在保育和社區福祉之間架起了一座橋樑（© Francesca Page）
KUL 計畫透過鼓勵漁民釋放極度瀕危的鯊魚和鰩魚，在保育和社區福祉之間架起了一座橋樑（© Francesca Page）

情節扭曲

然而， 我們的實驗數據 該計劃的前 16 個月（2022 年 2023 月 - XNUMX 年 XNUMX 月）揭示了一個情節轉折。儘管補償可以激勵活體放生，但結果表明，一些漁民故意增加捕撈量以獲得更多補償。

我和我的團隊最初對這個結果感到苦惱。然而，如果沒有嚴格的控制實驗，我們就永遠不會發現這些意外後果。

根據我們的結果，我們修改了賠償價格並限制了每艘船每周可以申請的賠償釋放次數。我們也正在試行一項新的漁具交換計劃，漁民們用他們的漁網換取魚籠，這樣兼捕率就會低得多。初步數據顯示這些變化提高了該計劃的有效性。

當地 KUL 漁民 Rusdi 潛入水中檢查他的一個陷阱（© Francesca Page）
當地 KUL 漁民 Rusdi 潛入水中檢查新的魚籠（© Francesca Page）

我們在牛津的團隊與其他當地研究人員和保育組織密切合作，幫助他們設計和評估適合當地的激勵計劃。

保護慈善機構最近進行的另一項研究 印尼長尾鯊 顯示其替代生計計畫減少了瀕危長尾鯊的捕撈量 超過90％.

YouTube視頻
Hollie Booth 與印尼漁民合作減少鯊魚誤捕－Liam Webb 拍攝的影片

積極的激勵措施是公平解決生物多樣性危機的重要手段。要求發展中國家的小規模資源使用者承擔大部分保護成本是不公平和不公正的，特別是當更富有和更強大的海洋使用者——比如商業海鮮公司——造成重大 過度捕撈造成的負面影響 並榨取巨額利潤。

然而，保護激勵措施必須經過精心設計和嚴格評估，以確保其能夠激勵正確的行動並產生預期的效果。

亞齊漁民（© Francesca Page）
亞齊漁民（© Francesca Page）

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霍莉·布斯 是保育科學研究助理 牛津大學. 本文轉載自 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.

也在 Divernet 上： 正在調查的神秘射線, 大多數海洋保育措施並未奏效, 如何透過保護水肺熱點賺取數十億美元

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