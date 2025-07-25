珊瑚礁的美麗是其生存的關鍵

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這就是為什麼我們想出了一種衡量美的方法，蘭卡斯特大學的 TIM LAMONT 和印尼 IPB 大學的 GITA ALISA 和 TRIES BLANDINE RAZAK 解釋道

人們為什麼關心珊瑚礁？為什麼珊瑚礁的破壞會導致如此嚴重的後果？ 擔憂和憤怒什麼驅使人們去 很長 至 保護和恢復 他們？

當然，部分原因是他們的 生態重要性與經濟價值 ——更因為它們美麗。健康的珊瑚礁是地球上最壯觀的生態系統之一——而這種美絕非表面。

它鞏固了文化遺產的價值，支持了旅遊業，鼓勵了海洋管理，並加深了人們與海洋的情感連結。

但如此之美該如何衡量？當它被摧毀時，又能重建嗎？

傳統上，許多珊瑚礁監測和修復計畫忽略了它們的美麗，認為它過於主觀，難以衡量。作為一個科學家團隊，這讓我們感到沮喪。我們知道，為了最有效地利用這珊瑚保護的關鍵動力，我們必須能夠衡量美麗。

從某種程度上來說，這是一項不可能的任務。但是 我們的新研究 應對這項挑戰，提供一種量化珊瑚礁美學價值的方法，以及在修復受損珊瑚礁時衡量其恢復的方法。

健康的珊瑚礁擁有豐富多樣的色彩、形狀和紋理，被認為是地球上最壯觀的生態系統之一（Cut Aja Gita Alisa，CC BY-NC-ND）

火星計劃

我們的國際海洋科學家團隊一直致力於 火星珊瑚修復計劃 （同類項目中規模最大的）位於印尼中部。十多年來，當地社區和國際企業一直攜手合作，重建曾因炸魚捕撈而遭到破壞的珊瑚礁。

這種非法捕魚方法使用炸藥擊暈並殺死魚類以便於收集，同時將珊瑚礁炸成廢墟——在幾秒鐘內摧毀整個珊瑚礁群落。

這個印尼計畫已經 成功再生珊瑚礁。但我們想探索這個計畫是否能夠重現自然珊瑚礁生態系統的視覺吸引力。

在世界上最大的珊瑚修復項目中，潛水員齊心協力修復珊瑚礁。金屬框架支撐著單一珊瑚碎片，隨著時間的推移，這些碎片逐漸生長成修復後的珊瑚礁。 （印度-太平洋電影公司，CC BY-NC-ND）

我們拍攝了標準化的海底照片，並使用了自動調整白平衡和色彩以補償水下光線條件的設定。這使我們能夠在健康、退化和修復的珊瑚礁地點，在一致的淺水條件下捕捉到準確的色彩。

然後我們進行了 網上 我們對超過3,000名參與者進行了調查，要求他們比較兩張照片，並選擇他們認為更美的一張——從而對每張照片進行評分。結果顯示，來自不同背景的人們對於哪些珊瑚礁最美的看法一致。

無論受訪者年齡大小，來自有珊瑚礁的國家或無珊瑚礁的國家，教育程度和對海洋的熟悉程度也各不相同，他們都傾向於選擇珊瑚覆蓋率高、色彩鮮豔、結構複雜的照片。這表明，人類對繁茂珊瑚礁之美有著共同的欣賞。

我們也使用這些評級來訓練基於人工智慧的機器學習演算法，以可靠地預測人們對不同珊瑚棲息地照片的視覺偏好。

印尼中部蘇拉威西島的健康珊瑚礁（Cut Aja Gita Alisa，CC BY-NC-ND）

人們的調查結果和機器學習演算法的結論一致。修復後的珊瑚礁圖像被一致評價為與健康珊瑚礁一樣美麗，甚至比退化的珊瑚礁更具美感。

這令人鼓舞，也意義重大。這表明，重建這些魅力生態系統的努力能夠重現它們備受珍視的美麗。

追蹤恢復狀況

我們發現，美麗程度與圖片中呈現的顏色數量、活珊瑚在圖片中所佔的比例以及珊瑚形狀的複雜程度密切相關。同時，那些呈現灰色碎石地、幾乎沒有生命力的死珊瑚的圖片評分始終最低。

我們的研究結果表明，推廣一系列不同顏色和形狀的珊瑚不僅有助於海洋生物，還可以恢復繁榮珊瑚礁的視覺、文化和旅遊價值。

珊瑚礁修復專家可以透過選擇捐贈者珊瑚（將健康的珊瑚移植到退化的地區以幫助恢復）來實現這一目標，為他們種植的珊瑚礁增添色彩和多樣性。

這也意味著珊瑚礁的恢復可以透過簡單的 照片基於監測的監測，就像我們在研究中使用的一樣。

珊瑚礁需要長期的照顧才能生存、繁茂，並保持其美麗和生態功能。為了確保初期修復成果不會很快消失，此類工作需要與持續的監測和維護相結合。

任何圍繞修復後的珊瑚礁開展的旅遊開發也需要謹慎和可持續的管理。

修復和永續的旅遊實踐有助於保護和維持美麗健康珊瑚礁的生態和社會效益。最終，修復美麗的珊瑚礁對於依賴海洋旅遊業的社區至關重要，並能激勵人們關愛海洋。

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提姆·拉蒙特，海洋生物學研究員 蘭開斯特大學; 吉塔·艾麗莎印度海洋基金會資深海洋生物學家兼研究員 IPB大學和 特里斯·布蘭丁·拉扎克，珊瑚礁修復學院研究員， IPB大學. 本文轉載自 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.

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