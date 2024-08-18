600 年歷史的珊瑚揭示了 1370 年以來太平洋的變化

墨西哥國立自治大學的 JUAN PABLO D'OLIVO、莫納什大學的 ARIAAN PURICH 和萊斯特大學的 JENS ZINKE 報告稱，斐濟的巨型蜂窩珊瑚一直在追蹤氣候。

斐濟的一顆已有 600 多年歷史的珊瑚記錄了太平洋溫度在其漫長生命週期中的變化。

科學家知道，幾個世紀以來，太平洋普遍變暖，伴隨著海洋熱浪和 廣泛的珊瑚白化 近年來由於人為氣候變遷。但人們認為，在過程中也經歷了更冷和更溫暖的年份，甚至幾十年。

當然，很難了解這種變異性，因為很少有可以追溯到數百年前的連續記錄。

我們的研究現已發表於 科學進展，有助於填補這些空白。我們使用了來自一個巨大的樣本 黑孔雙星藻 珊瑚，有時稱為蜂窩珊瑚。這個異常古老的標本於 1998 年被發現，科學家透過鑽探從中採集了樣本。我們現在已經使用現代科學技術分析了該樣本。

我們將這一長期珊瑚記錄與斐濟群島其他珊瑚的記錄結合起來，建構了斐濟水域溫度的主要年表。自 1990 年代以來，我們有大量來自氣象浮標、衛星和其他儀器的數據可以與此結合。

這意味著珊瑚記錄從技術上講已經持續了 627 年，並且可以告訴我們 1370 年至 1997 年間斐濟周圍的海水溫度是多少。

這種珊瑚蘊藏著六個世紀的環境歷史（Joel Orempuller / IRD）

目錄 珊瑚可以成為了解過去的窗口 現代暖化的背景 對未來氣候的影響

珊瑚可以成為了解過去的窗口

巨大的珊瑚可以存活很多年，不斷形成碳酸鈣骨架，並在舊骨架上層堆積。珊瑚的生命部分僅佔據最頂部的幾毫米。隨著新層的增加，舊的骨架被珊瑚騰空，並留下了過去狀況的記錄。

我們特別研究了珊瑚骨骼中發現的兩種元素的比例：鍶和鈣，它們可以作為海水溫度的代表。

當珊瑚骨骼中的鍶相對於鈣含量較少時，這意味著珊瑚活著時水是溫暖的，並且 反之亦然。我們使用質譜儀分析了這些元素，即使濃度非常低，質譜儀也能能量化材料的元素組成。

過去來自珊瑚的溫度數據顯示了氣候模式（例如 太平洋年代際振盪 幾個世紀以來的演變，為理解當前和未來的氣候趨勢提供了重要的背景。

太平洋是世界各地氣候變遷的主要驅動因素。最著名的是，太平洋每隔幾年就會從厄爾尼諾現象轉變為拉尼娜現象，此時海洋溫度的變化會導致降雨量的重大變化和氣旋的發展。

然而即使是這個週期 受到控制 年代際振盪涉及北太平洋、南太平洋和熱帶太平洋之間的氣溫每 15 至 30 年發生一次變化。

現代暖化的背景

巨型巨石珊瑚的生長歷史或骨骼的化學成分中蘊含著數百年的故事。例如，珊瑚顯示 1370 年至 1553 年間有一個顯著的溫暖時期，當時斐濟周圍的海水幾乎和今天一樣熱。這強調了太平洋氣候系統如何自然變化。

然而，我們可以將我們的珊瑚與太平洋彼岸的其他古老海洋記錄結合起來，以獲得更大的圖像。當我們這樣做時，我們發現過去一個世紀太平洋範圍內的暖化在很大程度上 歸因於人為造成的全球暖化，標誌著與前幾個世紀記錄的自然變化的顯著背離。

斐濟的日落——地球上最大海洋的所有區域似乎都在變熱（Alex Kehr）

雖然太平洋的某些地區曾經變暖，而其他地區則經歷了一兩年的涼爽，並且 反之亦然，這種關係正在破裂。熱帶和亞熱帶太平洋的暖化變得越來越同步。

這反過來又意味著重大轉變 雨量 和 乾旱和洪水循環，因為雨水通常是由水蒸氣在溫暖的海洋上蒸發而產生的。

但這種暖化的特徵是太平洋兩岸海洋溫度差異相對較小，這在過去六個世紀中並不常見。這表明，20世紀初以來太平洋變暖可能導致年代際振盪發生前所未有的變化。

對未來氣候的影響

了解太平洋年代際振蕩的長期行為對於預測未來氣候變遷至關重要。

最近， 另一項研究中 對澳洲大堡礁及其周圍珊瑚海的珊瑚進行的研究表明，最近五次珊瑚白化事件期間的珊瑚礁溫度是過去 407 年來的最高水平。世界上最大的珊瑚礁正處於嚴重危險之中。

我們自己的研究表明，斐濟周圍的海洋是至少過去 653 年來最熱的。這些變化可能導致更極端的天氣，例如長期乾旱或更強烈的熱帶氣旋，對該地區數百萬人產生重大影響。

我們的研究表明，為什麼長壽的大型珊瑚作為過去氣候變遷的檔案如此重要，但它們的未來卻受到海洋變暖的威脅。保護這些巨型珊瑚至關重要。

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胡安·巴勃羅·多奧利沃 是海洋科學與湖沼研究所的高級研究員 墨西哥國立自治大學（UNAM）; 阿瑞安·普里奇，是氣候變遷與變遷講師 莫納什大學 和 詹斯·辛克 是古生物學教授 萊斯特大學 本文重新發表 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.

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