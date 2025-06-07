一定要去維圖群島潛水

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皮埃爾·康斯坦特（PIERRE CONSTANT）乘坐歷史悠久的船宿遊輪“FeBrina”號，探訪巴布亞新幾內亞的一個火山島群，體驗原始純淨的潛水體驗。他拍攝了這些照片。

35 年前，我第一次遇見艾倫，是在新愛爾蘭卡維恩的卡維恩酒店充滿異國情調的酒吧里，我們邊喝著酒，邊愉快地聊天。

今天，我登上了他所擁有和駕駛的那艘船， 費布里娜他快68歲了，穿著色彩鮮豔的馬林魚襯衫，腰圍彷彿增加了一倍！他記得我是一個法國人，在法國遙遠西北部偏遠的阿德默勒爾蒂群島的馬努斯島建立了一個潛水中心。那是XNUMX年前的事了。

瓦林迪的 FeBrina

為期九天的潛水巡遊從西新不列顛省金貝灣的瓦林迪出發，前往維圖 (又名 俾斯麥海的威圖（Witu）群島。船上乘客來自世界各地，有四名澳洲人、三名美國人、一名荷蘭退役海軍陸戰隊員和我。

來自巴布亞新幾內亞的船員包括工程師弗朗西斯、主廚兼潛水教練喬西和她的三名助手、潛水嚮導盧卡斯、邁克爾和弗雷迪；以及水手文森特，他整天都一絲不苟地用水管沖洗甲板！

1973年在澳洲建造， 費布里娜 這艘船長25米，設有10個船艙，最多可容納1990名乘客。澳洲船長艾倫·拉貝於XNUMX年購買了這艘船。

艾倫·拉貝上尉

潛水站

甲板休息室

計畫潛水七天，每天4-5次－早上三次，下午一次，晚上一次。乘客乘坐新幾內亞航空的航班從莫爾茲比港抵達，該航班在過去幾個月中更改了至少三次。

第一晚我們停泊在瓦林迪的碼頭。凌晨5點，引擎轟隆隆啟動，6.30點XNUMX分，我起床準備進行第一潛。所有潛水都提供高氧潛水套餐。

維圖群島原名法國群島，位於金貝灣西北部，由火山組成，面積96平方公里。四大島嶼分別是加羅夫島（大維圖島）、烏尼亞島、蒙杜阿島（寧高島）和納雷奧阿島（納拉傑島）。

後者是 1892 年左右火山爆發的遺跡，當時火山爆發引發了高達 100 公尺的海嘯，摧毀了附近寧高島的所有居民，只有兩人倖存。

在巴布亞紐幾內亞的所有島嶼中，新不列顛島是火山活動最活躍的島嶼。它長520公里，寬146公里，是俾斯麥群島中最大的島嶼。島上有27座火山，主要分佈在東部的北海岸（拉包爾附近）和西部的維勞梅茲半島（金貝附近）。

新不列顛島的原住民主要分為兩大族群：巴布亞人，他們在此生活了數萬年；以及南島人，他們於3,000年前抵達此地。島上至少有50種不同的語言。

目錄 目錄 英格利斯礁 威裡灣 皮爾島 喇嘛淺灘 巴尼礁 日本零 結論

英格利斯礁

法蘭西斯工程師

第一次潛水是在金貝灣的一座山。能見度很好，魚類生活也不錯，但在攝氏31度的高溫下，珊瑚白化現象非常明顯。珊瑚礁頂部11公尺處一直延伸到28公尺及更深的地方。

英格利斯淺灘的白化海葵

我們看到了一隻小白鰭鯊，一群光滑的獨角魚（鼻六棘魚), 弗拉明獨角獸 (鼻魚)、刺尾魚、石斑魚和黑鯛（尼日馬科洛爾），巨大的耳朵形狀的橙色海綿為景色增添了一抹鮮豔的色彩。白色的海葵和粉紅臭鼬小丑魚（近岸鋸齒魚) 令人愉快。

喬爾礁 (Joelle's Reef) 以艾倫的女兒的名字命名，是另一座海水清澈、沒有任何洋流的海山。

弗拉明獨角魚，喬爾礁

一小群大眼鰺（鯽魚）在礁石上方盤旋。一隻澳洲肺魚石斑魚（美洲黑蟻)、黃面刺尾魚（刺尾魚)、一些 Teira 蝙蝠魚（鰈魚）、金字塔蝴蝶魚群（Hemitaurichthys polylepis) 和幾條大型高鰭石斑魚 (少棘鱸) 是今天的亮點。

大型橙色海綿和潛水員，安妮索菲礁

安妮索菲礁的彩虹跑者

在安妮索菲礁進行第三次潛水後，我們於下午三點左右出發前往維圖群島。預計這趟公海之旅將耗時七小時。

在溫煦的陽光下，右舷處，萬戈爾火山完美的錐形體高達1,155公尺。我們剛繞過霍爾曼角（威勞梅茲半島的北端），海面就變得波濤洶湧。晚餐時間很緊張，有些客人很快就回房間了。

1.155公尺高的旺戈爾山

費布里娜 船在加羅韋島南部一個受保護的海灣拋錨，終於可以好好睡一覺了。加羅韋，又稱大維圖島，是維圖群島中最大的島嶼，以其內部火山口而聞名。火山口的南側有裂縫，海水湧入直徑約3公里的火山口。

維圖群島在第一次世界大戰前被德國佔領，之後被​​伯恩斯·菲利普貿易集團收購，並用作種植園。二戰期間，群島被日本佔領。 1年，在維圖群島的大火山口內建立了一個天主教傳教團。

去潛水

清晨，天空陰沉，還飄著點小雨。我們的前兩次潛水是在加羅夫西海岸附近的維圖礁。在光線較暗的岩壁潛水時，除了一群藍黃色的梭魚外，幾乎看不到什麼魚。凱西奧·特雷斯）沿著牆壁筆直向上射擊。

清晨在維圖礁的陡坡處潛水

維圖礁珊瑚狀動物

維圖礁的藍色和黃色火槍兵魚群

我碰到了一些橘色的鰭 白尾小丑魚（兩棲金翅目）。在海岬周圍游泳時，一群午夜鯛魚讓一切變得熱鬧起來（斑塊性黃斑部病變)、藍鰭鮪魚、紅鯛魚、一些巨型鮪魚（貉）和一群金字塔蝴蝶魚（Hemitaurichthys polylepis).

太陽終於出來了，船向東駛入維圖港停泊。下午我們計劃在火山黑沙上進行一次潛水。

威裡灣

威瑞灣 (Wirey Bay) 淤泥潛水

這次潛水讓我看到了一隻帝王蝦（帝王佩里克利梅尼斯) 正在研究沙魚海參 (Holothuria scabra)。一條好奇的藍帶鰻魚從洞裡探出來（黃犀) 對這位攝影師的微距拍攝意圖顯得很自滿。

威裡灣的沙魚海參上的皇帝蝦

藍帶鰻魚，威瑞灣

棘頰海葵魚，威瑞灣

漂亮的花瓶珊瑚（盾狀圓錐蟲) 飼養一群幼年藍線鯛 (卡斯米爾笛鯛a). 垂直桶狀海綿令人印象深刻，並且 珊瑚形目 引起了我的注意。一隻巨大的黃貂魚正在沙地裡兇猛地覓食，它掀起了一團灰色的淤泥，而當我靠近時，它轉身瘋狂地飛走了。

潛水員離開維圖港的水域

威瑞灣海岸

在 Wirey Bay 的夜間潛水沒什麼特別的，但我發現了很多寄居蟹、一隻害羞的藍點鰩和一隻長角牛魨（角乳菇) 被我的手電筒照到，用來拍微距照片。犁螺 (鳳蝶犁骨) 在船下的淤泥中滑行，用轉動的眼睛滑稽地打量著我。

在威瑞灣夜間潛水時發現的幼雀斑鯢

長角牛魚，威瑞灣

犁螺，威瑞灣

寧奧島是位於西北部蒙杜瓦群島的一部分。艾倫計劃潛入戈魯拱門（Goru's Arches），這是一個孤立的近海珊瑚礁，但島民們直截了當地要求支付100萬美元的費用。 基納斯 （261,000英鎊）使用網站！太瘋狂了。

最後，喬西告訴我們，我們要去維圖礁西邊的迪基諾布潛點。那裡魚類資源豐富：一群遠洋鱗魨（斑蝽）、梭魚群、藍鰭鮪魚和大鰺魚、黑鰺魚（鯽魚) 偶爾，以及狗牙金槍魚 (單色裸頸松鼠).

迪基諾布的藍色和黃色火槍手

巨型傑克

藍鰭鮪魚

在海山周圍，一群彩虹珊瑚讓我大吃一驚。柳珊瑚和紅鞭珊瑚看起來很漂亮，穹頂上覆蓋著海葵，還有一些球形的尖刺海綿（海洋性物種).

清晨，我正沿著寧高礁（Ningau Reef）的一條水道進行壁潛，那裡有一股強勁的北向洋流。突然，我潛到28公尺深的地方，遇到了四條漂亮的帆鰭鯛（大頭魚)，我最喜歡的物種之一。

帆鯛，寧高礁

我轉身迎著水流，突然一條灰礁鯊朝我遊來。我設法把它框了起來，這真是幸運，因為這將是我在這次巡遊中唯一一次遇到鯊魚。

灰礁鯊，位於寧高礁 25 公尺處

費布里娜 午餐時，我們駛入加羅夫火山口200公尺深的航道，在小皮爾島後方拋錨。島上植被茂盛，綠意盎然，有露兜樹和椰子樹。

加羅夫島附近的雲層

日出時的飛旋海豚，加羅夫島

在正午的陽光下，一座天主教堂坐落在西邊突出的半島上，閃閃發光。一些年輕的女孩和孩子駕著獨木舟來到這裡買賣水果蔬菜，還帶著粉紅色的雞蛋花作為祭品。

孩子們乘著獨木舟來交易水果和蔬菜，加羅夫

從下面劃獨木舟

皮爾島

下午的淤泥潛水是在火山淤泥海底進行的，平均深度為 15 米，並且可以看到靠近海岸倒下的古老樹樁和大量圓形或高大梭形的桶狀海綿。

皮爾島，加羅夫島火山口內

皮爾島的藍色樹樁

特賴恩裸鰓亞目，皮爾島

我們遇到了幾隻 Tryon 的 risbecia 裸鰓類動物（特氏棘球蚴），奶油色，帶有深藍色斑點，白色光環和藍色腰帶。還有 葉蟬 膿皰，黑色，帶有白色斑點，還有一簇簇雛菊珊瑚（大齒孔珊瑚) 在靠近海岸的地方形成明顯的土丘。

皮爾島的鋸齒牡蠣和濱珊瑚

雛菊珊瑚

隕石坑裡的黃色海綿

一排排黃橙色的海綿豎立在一座小懸崖下，當陽光透過時，這裡是拍攝氛圍照片的好地方。

長方形桶狀海綿

下一次潛水時，我發現了一艘生鏽的舊漁船殘骸，一個圓圓的腦子狀的土堆 真葉蘭 珊瑚和一種罕見的白色海參，它有微小的尖刺和黑色斑點，周圍環繞著白色光環，這是我從未見過的。

漁船沉船

皮爾島花珊瑚丘

加羅夫島東側有著我認為維圖群島最好的珊瑚礁，或許也是艾倫最不為人知的秘密。潛水結束後，他用狡猾的眼神打量著我，問道：“那次潛水感覺怎麼樣？”

喇嘛淺灘

瓦圖瓦布納角（Watuwabuna Cape）以外，從同名錨地的近海，這片珊瑚礁幾乎沒有水流。日出剛過，我們便用手電筒探索這片珊瑚礁。

我的水下相機出了點問題。變焦鏡頭甚至快門都毫無預警地卡住了，我不知道該怎麼解決這個問題。回到船艙後，相機似乎還能用，但之後又出現了同樣的問題。

我考慮在外殼的按鈕視窗噴灑 WD40，神奇的是， 問題 問題解決了。我順利地在下一次潛水中繼續拍攝——拍攝的是一群泰拉蝙蝠魚（鰈魚)、光滑的獨角獸、彩虹鰺、黑鯛群、成群的海洋鱗魨、大眼鯛、槳尾鯛（鹿jan) 和高鰭石斑魚。

喇嘛淺灘的泰拉蝙蝠魚

珊瑚石斑魚

大眼傑克

甚至還有一大群黑鰭梭魚（大頭菜）旋轉著進入蔚藍之中──這是攝影師的天堂。

黑鰭梭魚，喇嘛淺灘

黑鯛

黃鰭鮪魚皇帝

地圖河豚

巴尼礁

巴尼礁的 Dendronephthya 珊瑚

第二天早上的情況是一樣的，我們在喇嘛淺灘以北的這個方形珊瑚礁處潛水了幾次，四周都是牆壁，一直到 45 公尺深的沙灘上。

大眼鯛、紅鯛魚群（盧賈努斯·博哈爾)、黑鯛和午夜鯛混在一起，以及一群長鰭鼓魚（瓦氏脊足動物) 在懸崖邊緣清晰可見。

紅鯛魚

長鰭鼓手學校

巴尼礁牆上的大型橘色海綿

在礁石的頂部，有一排斜向排列的甜唇魚（忍冬）在我偷偷靠近時，警戒地註視著我。庫尼的迷人色澤（庫尼艾色）和一隻猩猩蟹（銀蟾屬）在氣泡珊瑚完成我的 照片 精彩的會議－確實是一次出色的潛水！

斜紋甜唇魚

庫尼氏色線蟲

巴尼礁氣泡珊瑚中的猩猩蟹

巴尼礁的海葵和海綿

擬態刺尾魚

潛水週即將結束，下午時分，艾倫船長決定返回金貝灣。我們將在第二天進行最後一次潛水。晚上9點 費布里娜 在威洛梅茲半島東北海岸的一個受保護的海灣拋錨。

5.15點XNUMX分醒來，我在潛水站檢查我的氣瓶和裝備。外面天色昏暗，下著毛毛細雨。一群形似暴風海燕的小鳥在船周圍飛翔。開朗的盧卡斯告訴我，我們今天早上要潛入一架日本飛機殘骸的水下。

潛水嚮導盧卡斯

日本零

日本零式沉船的潛水員

從尾端

帶道具的正面圖

一架標誌性的飛機位於旺戈爾山腳下的一個避風海灣，2000 年被當地漁民發現，它躺在水深 15 至 17 公尺的棕色淤泥床上。

這架日本零式戰鬥機於 1942 年 204 月生產，隸屬於第 27 航空大隊，於 1943 年 1 月 XNUMX 日離開拉包爾，當時美國第一海軍陸戰師正在新不列顛島西南端的格洛斯特角登陸。

由於技術故障，飛行員本田富美·哈魯（Tomi Haru Honda）在威洛梅茲半島附近的淺水區降落。這架零式戰機沒有任何標記，但完好無損。

灰色的海綿像裹屍布一樣包裹著機身。其中一個螺旋槳葉片直立著，上面長著顯眼的紅色海綿，底部有三簇氣泡珊瑚。

零式戰鬥機螺旋槳上有紅色海綿和氣泡珊瑚

Freddie 指著左邊的機槍 翼

一株醒目的白色海葵和一尾粉紅色的臭鼬小丑魚在敞開的駕駛艙後方安家落戶。佛萊迪指著左側頂端的機關槍 翼 就像彩繪甜唇魚（圖解) 偷偷摸摸地走來走去，對當天的遊客感到好奇。

結論

德科日——皮埃爾在加布納火山口

加布納山森林中的雌性折衷鸚鵡

兩隻布萊斯犀鳥

全球暖化和水溫升高對封閉的金貝灣的影響比對面向俾斯麥海的維圖群島的影響更大，一些硬珊瑚受到了嚴重影響。

然而，並非所有物種都如此，軟珊瑚、鞭珊瑚和紅鞭珊瑚仍然像以往一樣壯觀。如果氣溫逐漸下降，環境恢復正常，珊瑚就能恢復活力──祈禱吧。

Pierre Constant 是 1998 年咖啡桌書的作者 馬努斯島，阿德默勒爾蒂群島－泰坦的失落世界（巴布亞紐幾內亞） 運行 卡勞生活體驗。聯絡他：calaolife@yahoo.com. 了解更多有關船宿的資訊 費布里娜.

Pierre Constant 在 Divernet 上的其他作品： 深入古巴西部, 諾隆尼亞群島：大西洋潛水熱點, 利福島化石環礁潛水, 弗洛雷斯，通往科莫多的門戶, 地獄的鐘聲和其他尤卡坦洞穴特價, 柯立芝以外的瓦努阿圖 潛水之旅：穆桑達姆到馬斯喀特