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頭頂珊瑚礁感應消除了珊瑚恢復中的猜測

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2016 年 AIMS 潛水員評估斯科特礁珊瑚白化情況（Nick Thake）
2016 年 AIMS 潛水員評估斯科特礁珊瑚白化情況（Nick Thake）

隨著珊瑚白化事件變得更加頻繁和嚴重，全球珊瑚覆蓋率正在下降。珊瑚恢復可以有所幫助，但這些技術仍然處於實驗階段，在後勤方面具有挑戰性且昂貴。

澳洲的研究人員剛宣布開發出一種先進的遙感模型，旨在緩解管理和恢復受損珊瑚礁的挑戰。

來自澳洲海洋科學研究所的團隊（AIMS）和西澳大利亞大學（西澳大學）說他們的創意能夠更精確地繪製海底棲息地的地圖。它會自動識別幼珊瑚最有可能立足並繁衍生息的位置。

在他們的計畫中，研究人員使用了Sentinel-2 衛星公開提供的數據，並透過使用水滴相機拍攝的低科技數位照片進行了驗證，以收集西澳大利亞西北海岸斯科特礁的高度和珊瑚礁特徵的詳細資訊。 

珊瑚恢復：從 Sentinel 2 衛星 (AIMS) 看到的斯科特礁
從 Sentinel-2 衛星 (AIMS) 看到的斯科特礁

「該模型包含了珊瑚補充和生存所需的許多關鍵棲息地屬性，」該研究的主要作者本·雷德福德博士說。 

「然後，我們可以使用該模型來幫助決定要保護或積極管理哪些珊瑚礁區域，以確保珊瑚生命週期的持續，從而幫助珊瑚礁在珊瑚白化等事件發生後進行重建。

“我們希望最大限度地提高珊瑚的存活率，因為首先進行恢復工作的成本非常昂貴。”

完美搭配

科學家表示，理想的珊瑚礁復育地點是多種因素共同作用的結果。為了獲得最大的成功機會，需要位於相對較窄深度範圍內的硬質基底。它不應該經歷太多的波浪能、太多或太少的熱量或光，或在低潮期間暴露在外。 

基質的類型至關重要，其中一個關鍵因素是殼狀珊瑚藻 (CCA) 的存在。透過形成有助於珊瑚礁膠結和穩定的碳酸鈣骨架，CCA 提高了珊瑚幼蟲沉降的機會，但不會像草皮藻那樣與之競爭。應避免前往有不穩定珊瑚碎石或沙子的區域。

與先前的模型不同，科學家開發的模型據說可以準確預測數十到數百公尺範圍內的CCA、草皮藻類、珊瑚碎石和沙子的區域。 

研究合著者詹姆斯·吉爾摩博士說：“除非你知道珊瑚在珊瑚礁上的分佈位置以及適合或不適合長期生存和繁殖的環境，否則你無法管理珊瑚。”

「棲息地模型最終將有助於推斷珊瑚礁未來將如何因氣候變遷和其他幹擾而改變。然後我們可以探索某些幹預措施或管理活動（例如珊瑚礁恢復）可能會或可能不會幫助它們未來的發展軌跡。 

研究 發表在雜誌上 環境遙感.

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