英國硬珊瑚覆蓋面積創歷史新低

與世界許多地方相比，潛水員仍然可以在澳洲大堡礁找到大量迷人的硬珊瑚，但其潛在的趨勢令科學家們擔憂。

根據澳洲海洋科學研究所（AIMS）發布的最新年度調查報告，大堡礁的硬珊瑚覆蓋率已從近年來的高水平大幅下降，並回落至接近長期平均水平，這突顯了形勢的不穩定程度。

大堡礁三個區域（北部、中部和南部）中的兩個區域的珊瑚覆蓋率經歷了自 AIMS 39年前就開始監測了。

中部地區 Platygyra 珊瑚群落的部分白化和死亡率（AIMS LTMP）

這主要是由於氣候變遷引起的熱應激，導致 2024 年大規模白化事件中珊瑚死亡，但也受到氣旋和棘冠海星爆發的影響。

北部地區的珊瑚覆蓋率在一年內下降了近 25% 至 30%；中部地區的下降幅度較小，為 13.9%，至 28.6%，南部地區的覆蓋率下降了 31%，至 26.9%。

從高處出發

AIMS長期監測項目負責人邁克·埃姆斯利博士表示：“由於近年來珊瑚覆蓋率創下新高，今年硬珊瑚覆蓋率的損失基數較高。我們現在看到硬珊瑚覆蓋率的波動性加劇。”

Mike Emslie 博士（AIMS LTMP）

「這種現像在過去15年中出現，表明生態系統正面臨壓力。我們看到珊瑚覆蓋率在相對較短的時間內從歷史最低值波動到歷史最高值，而此前這種波動幅度較小。

「目前，各地區的珊瑚覆蓋率都接近長期平均水平。雖然大堡礁在全球大規模珊瑚白化事件後比世界上許多其他珊瑚礁的狀況相對較好，但其影響仍然十分嚴重。”

在調查的124個珊瑚礁中，77個珊瑚礁的硬珊瑚覆蓋率為10%至30%，33個珊瑚礁的覆蓋率為30%至50%，只有兩個珊瑚礁的覆蓋率超過75%。還有兩個珊瑚礁的覆蓋率低於10%。

參與珊瑚礁調查的潛水員（AIMS LTMP）

珊瑚礁主要由 鹿角 艾姆斯利說，這些物種是受大規模珊瑚白化和兩次颶風影響最嚴重的物種之一。

「我們過去曾說過，這些珊瑚生長速度最快，但也最先死亡，因為它們易受熱應激和氣旋的影響，而且是棘冠海星最喜歡的食物，今年的結果也證明了這一點。

大堡礁南部的幾個珊瑚礁，包括燕鷗島 (AIMS LTMP)，棘冠海星的侵擾仍處於爆發水平

“這也是我們第一次看到南部地區出現嚴重的白化現象，導致自開始監測以來出現了最大的年度下降。”

去年的大面積白化是 2023 年始於北半球的全球事件的一部分，是自 2016 年以來大堡礁發生的第五次白化，也是迄今為止規模最大的一次，三個地區的白化程度都達到了高度至極度。

大堡礁北部的幾個珊瑚礁都出現了輕微的白化現象，例如潟湖礁的鹿角珊瑚群落 (AIMS LTMP)

「今年西澳大利亞的珊瑚礁也經歷了有史以來最嚴重的熱應激，」AIMS首席執行官塞利娜·斯特德教授評論道。 “這是我們第一次看到單一的白化事件影響到澳大利亞幾乎所有的珊瑚礁。”

她表示，這類事件正變得越來越嚴重和頻繁，2024 年和 2025 年的事件就是明證，這是十年內珊瑚礁第二次連續兩年經歷大規模白化。

「這些結果有力地證明，氣候變遷導致的海洋暖化持續對珊瑚礁群落產生重大而迅速的影響。

大堡礁實地考察（AIMS LTMP）

「世界珊瑚礁的未來依賴於大力減少溫室氣體排放、管理地方和區域壓力，以及開發幫助珊瑚礁適應和恢復氣候變遷和其他壓力影響的方法。”

AIMS 2025 長期監測計劃 量化大堡礁珊瑚群落現況趨勢，以及最新的 年度總結 報告了2024年2025月至2024年XNUMX月珊瑚礁調查的結果，並評估了XNUMX年大規模白化事件的影響。