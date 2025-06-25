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雪梨潛水員墜落160公尺至「復仇女神號」沉船

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雪梨計畫包租船「Aquila」上的四名潛水員早早出發
雪梨計畫包租船「Aquila」上的四名潛水員早早出發

澳洲技術潛水員進行了超深潛水，下潛至 160 米，以勘察這艘英國建造的蒸汽船的殘骸 剋星位於新南威爾斯州臥龍崗市 26 公里處。

1904年，這艘滿載煤炭的貨輪正從紐卡斯爾向南駛往墨爾本，卻遭遇了一場嚴重的冬季風暴，最終失蹤。船上2022人喪生，隨後幾天，屍體和殘骸被沖上克羅納拉海灘，但直到XNUMX年，人們才找到了現在推測的沉船殘骸。

復仇女神（新南威爾斯遺產）
復仇女神（新南威爾斯遺產）

四名循環呼吸器潛水員，Samir Alhafith、Dave Apperley、Rus Pnevski 和 John Wooden，花了九分鐘才到達沉船。他們潛水是作為 雪梨專案 （臥龍崗位於雪梨南部）並將沉船描述為「新南威爾斯水域最後的謎團之一」。

潛水計劃最初定於 7 月 XNUMX 日進行，但由於“情況與沉沒當晚並無二致”，潛水嘗試不得不取消。

團隊於 18 月 XNUMX 日重新集合，乘包租船在日出前離開臥龍崗港 老鷹 前往沉船地點需 90 分鐘。

海面變得波濤洶湧，水流將釣線從沉船上拖拽下來，導致拖曳延遲，無法將其打撈上水面進行第二次下放，幸運的是，第二次下放的魚線牢牢地固定住了。

部署射線（雪梨專案）
部署射線（雪梨專案）
160公尺下降（雪梨計畫）
潛水員下潛至112公尺深處（雪梨計畫）

潛水員們配備了潛水推進器、攝影機和燈光，沿著海底線下潛，在深水中能見度很高，他們能夠在 73 公尺外看到曾經是一艘 30 公尺長的船的殘骸。

潛水隊伍花了九分鐘進行勘察。他們先從船頭（船頭因與海床碰撞而被壓碎）​​入水，然後移至船中部，再返回。

德里克（雪梨計畫）
德里克（雪梨計畫）
散煤（雪梨計畫）
散煤（雪梨計畫）
Winch（雪梨計畫）
Winch（雪梨計畫）
大橋（雪梨計畫）
大橋（雪梨計畫）

這讓他們有時間了解橋樑原址，並拍攝煙囪、輔助鍋爐、井架、甲板殘餘物和散落的煤炭貨物的影片片段。 

潛水員們又花了六個小時上升並停留在減壓站上，然後在下午 6 點左右在冬季的黑暗中浮出水面。

雪梨計畫潛水員 Rus Pnevski 與 DPV（雪梨計畫）
雪梨計畫潛水員 Rus Pnevski 與 DPV（雪梨計畫）
蒸汽安全閥（雪梨專案）
蒸汽安全閥（雪梨專案）
漏斗（雪梨專案）
漏斗（雪梨專案）
甲板和條形鱈魚（雪梨計畫）
甲板上方的酒吧石斑魚（雪梨專案）
救生艇支架（雪梨工程）
救生艇支架（雪梨工程）

幾乎完全相同

鐵殼 剋星 該船於 1881 年在惠特比建造，在 1890 世紀 XNUMX 年代的淘金熱期間曾開往西澳大利亞，運送貨物和乘客，但在後期，該船僅用於運輸煤炭和焦炭。

在海底聲納搜尋失踪貨櫃時，這艘直立的沉船是被偶然發現的，最初的 ROV 攝影機拍攝的畫面顯示船中部和船頭部分受損，但未能確認沉船的身份。 

Nemesis 沉船掃描（新南威爾斯遺產）
Nemesis 沉船掃描（新南威爾斯遺產）

新南威爾斯遺產局後來進行的一項調查顯示， 報導 on 迪韋爾內特 去年，表示沉船「極有可能」是 剋星. 由於其第一任船主 Huddart Parker Line 建造的許多船隻在設計上幾乎完全相同，因此識別起來很複雜。 

潛水員希望在某個時候能找到確鑿的銘牌，甚至是船鐘——考慮到可用的停機時間很短，這是一個相當大的挑戰。

阿奎拉號上的場景（雪梨計畫）
在阿奎拉號上（雪梨計畫）

「我們希望在冬天結束和洋流恢復之前再次回去，」雪梨計畫的潛水員告訴 迪韋爾內特“這是一項昂貴的活動，我們正在考慮對沉船進行攝影測量，但我們將嘗試通過政府或企業獲得一些資金支持。”

潛水員計劃製作一部短紀錄片，以幫助實現這一目標。 「這將是潛水員首次嘗試在如此深度進行攝影測量，但我們可以做到——我們只需要下潛，」這支充滿信心的團隊說道。

也在 Divernet 上： 復仇女神號探測器解開澳洲沉船之謎， 潛水員在澳洲發現荷蘭淘金者沉船, 澳洲潛水員發現二戰荷蘭潛艇沉船, 沉沒 80 年：又一架博福特轟炸機被追踪

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