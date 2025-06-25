雪梨潛水員墜落160公尺至「復仇女神號」沉船

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澳洲技術潛水員進行了超深潛水，下潛至 160 米，以勘察這艘英國建造的蒸汽船的殘骸 剋星位於新南威爾斯州臥龍崗市 26 公里處。

1904年，這艘滿載煤炭的貨輪正從紐卡斯爾向南駛往墨爾本，卻遭遇了一場嚴重的冬季風暴，最終失蹤。船上2022人喪生，隨後幾天，屍體和殘骸被沖上克羅納拉海灘，但直到XNUMX年，人們才找到了現在推測的沉船殘骸。

復仇女神（新南威爾斯遺產）

四名循環呼吸器潛水員，Samir Alhafith、Dave Apperley、Rus Pnevski 和 John Wooden，花了九分鐘才到達沉船。他們潛水是作為 雪梨專案 （臥龍崗位於雪梨南部）並將沉船描述為「新南威爾斯水域最後的謎團之一」。

潛水計劃最初定於 7 月 XNUMX 日進行，但由於“情況與沉沒當晚並無二致”，潛水嘗試不得不取消。

團隊於 18 月 XNUMX 日重新集合，乘包租船在日出前離開臥龍崗港 老鷹 前往沉船地點需 90 分鐘。

海面變得波濤洶湧，水流將釣線從沉船上拖拽下來，導致拖曳延遲，無法將其打撈上水面進行第二次下放，幸運的是，第二次下放的魚線牢牢地固定住了。

部署射線（雪梨專案）

潛水員下潛至112公尺深處（雪梨計畫）

潛水員們配備了潛水推進器、攝影機和燈光，沿著海底線下潛，在深水中能見度很高，他們能夠在 73 公尺外看到曾經是一艘 30 公尺長的船的殘骸。

潛水隊伍花了九分鐘進行勘察。他們先從船頭（船頭因與海床碰撞而被壓碎）​​入水，然後移至船中部，再返回。

德里克（雪梨計畫）

散煤（雪梨計畫）

Winch（雪梨計畫）

大橋（雪梨計畫）

這讓他們有時間了解橋樑原址，並拍攝煙囪、輔助鍋爐、井架、甲板殘餘物和散落的煤炭貨物的影片片段。

潛水員們又花了六個小時上升並停留在減壓站上，然後在下午 6 點左右在冬季的黑暗中浮出水面。

雪梨計畫潛水員 Rus Pnevski 與 DPV（雪梨計畫）

蒸汽安全閥（雪梨專案）

漏斗（雪梨專案）

甲板上方的酒吧石斑魚（雪梨專案）

救生艇支架（雪梨工程）

幾乎完全相同

鐵殼 剋星 該船於 1881 年在惠特比建造，在 1890 世紀 XNUMX 年代的淘金熱期間曾開往西澳大利亞，運送貨物和乘客，但在後期，該船僅用於運輸煤炭和焦炭。

在海底聲納搜尋失踪貨櫃時，這艘直立的沉船是被偶然發現的，最初的 ROV 攝影機拍攝的畫面顯示船中部和船頭部分受損，但未能確認沉船的身份。

Nemesis 沉船掃描（新南威爾斯遺產）

新南威爾斯遺產局後來進行的一項調查顯示， 報導 on 迪韋爾內特 去年，表示沉船「極有可能」是 剋星. 由於其第一任船主 Huddart Parker Line 建造的許多船隻在設計上幾乎完全相同，因此識別起來很複雜。

潛水員希望在某個時候能找到確鑿的銘牌，甚至是船鐘——考慮到可用的停機時間很短，這是一個相當大的挑戰。

在阿奎拉號上（雪梨計畫）

「我們希望在冬天結束和洋流恢復之前再次回去，」雪梨計畫的潛水員告訴 迪韋爾內特“這是一項昂貴的活動，我們正在考慮對沉船進行攝影測量，但我們將嘗試通過政府或企業獲得一些資金支持。”

潛水員計劃製作一部短紀錄片，以幫助實現這一目標。 「這將是潛水員首次嘗試在如此深度進行攝影測量，但我們可以做到——我們只需要下潛，」這支充滿信心的團隊說道。

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