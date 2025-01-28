「時間機器」馬紹爾群島獲得第一個MPA

訂閱我們的每週通訊

訂閱我們的每週通訊

太平洋馬紹爾群島共和國宣布將於 2025 年建立第一個新的海洋保護區 (MPA)，以保護據說數量龐大的鯊魚種群和該國最大的綠海龜築巢地。

MPA（國家海洋保護區）將覆蓋兩個偏遠環礁，面積達 48,000 平方公里，圍繞著該國最北端的島嶼比卡爾島和博​​卡克島。

綠海龜幼龜首次在比卡爾環礁潟湖游泳（Enric Sala / 國家地理原始海洋）

這些島嶼無人居住，被《國家地理原始海洋》雜誌描述為“太平洋上兩個最原始的生態系統”，該雜誌一直積極參與提供海洋保護區所依據的數據。環礁島將受到全面保護，禁止捕魚。

馬紹爾群島正在提供保護，作為「展望未來」或「展望未來」保護方法的一部分 雷馬安洛克，基於文化見解和傳統知識。這個想法是沿海社區共同努力設計自己的資源管理計劃，以可持續和公平地利用當地陸地和海洋資源。

健康珊瑚的例子：博卡克環礁的前礁（Enric Sala / 國家地理原始海洋）

馬紹爾群島總統希爾達·海涅博士說：“我們祖先所知道的海洋正在消失。” 「如果沒有永續的海洋生態系統，我們的經濟、穩定和文化認同就會崩潰。

「繼續受益於海洋寶藏的唯一方法就是保護它。我為我國第一個海洋保護區感到自豪，這當然不會是最後一個。

一群比卡爾環礁迎風面的大眼鰺（Enric Sala / 國家地理原始海洋）

Pristine Seas 創辦人 Enric Sala 在潛水（Enric Sala / 國家地理 Pristine Seas）

「海洋就是生命，」馬紹爾群島海洋資源管理局 (MIMRA) 主任格倫約瑟夫 (Glen Joseph) 說。 「世界海洋正在退化，但我們能夠透過認識到保護和糧食生產並不相互排斥來恢復部分海洋。

「保護生物多樣性豐富的地區可以為依賴魚類和其他健康環境的當地社區帶來好處。我們的未來取決於保護我們的海洋。

在 2023 年對比卡爾和博卡克的考察中，Pristine Seas 和 MIMRA 收集了有關 從水面到深達 2,340m 的海洋生物，從潟湖和珊瑚礁到遠海，正如當時報導的那樣 迪韋爾內特.

比卡爾環礁附近的梭魚學校（Enric Sala / 國家地理原始海洋）

科學家和電影製作人團隊對珊瑚礁和開放水域環境進行了目視水肺調查；將相機丟到海底；統計和識別海鳥；測試了水中發現的遺傳物質；並使用潛水器探索鮮為人知的較深區域。

「比卡爾和博卡克的珊瑚礁就像一台時光機，就像在1,000 年前的海洋中潛水一樣，」國家地理駐場探險家兼原始海洋創始人恩里克·薩拉(Enric Sala) 說道。 「在這些偏遠的環礁上，我們看到了中太平洋和西太平洋最健康的珊瑚、巨蛤和珊瑚魚族群。它們是我們最好的基線，讓我們了解如果我們真的順其自然的話，海洋會是什麼樣子。

比卡爾環礁的陡頭鸚嘴魚（Enric Sala/國家地理原始海洋）

該團隊與當地研究人員和政府官員合作，在比卡爾和博卡克以及比基尼和龍格里克環礁周圍進行了 452 次潛水，並與決策者分享他們的科學報告，以告知 雷馬安洛克.

他們指出，比卡爾和博卡克擁有馬紹爾群島最大的綠海龜築巢地和海鳥棲息地；擁有中西太平洋最高的珊瑚覆蓋率和巨磲密度；珊瑚對全球暖化表現出高度的適應能力；並擁有熱帶太平洋中最高的礁魚生物量。

博卡克環礁潟湖有豐富的巨型蛤（Enric Sala/國家地理原始海洋）



該地區還擁有大量脆弱物種，如大石斑魚、拿破崙瀨魚和隆頭鸚嘴魚；稀有魚類產卵聚集和鯊魚交配；深海群落，有潛在的新魚類和無脊椎動物物種以及許多鯊魚。

拿破崙瀨魚（Enric Sala / 國家地理原始海洋）

博卡克背風航道附近的一大群灰礁鯊（Enric Sala / 國家地理原始海洋）

原始海洋表示，比卡爾和博卡克與比基尼環礁形成鮮明對比，比基尼環礁在二戰後被用作核子試驗場。應 MIMRA 的要求，Pristine Seas 對環礁進行了研究，以幫助馬紹爾群島建立第一個長期監測站點，使用標準資料收集方法，並以 Rongerik 環礁作為未轟炸的參考站點。

由於2008 國家地理原始海洋 該公司表示，它已幫助建立了 29 個世界上最大的海洋保護區，總面積達 6.8 萬平方公里，是印度面積的兩倍多。

也在 Divernet 上： 原始海洋潛水比基尼 + 3 個其他環礁, Pristine Seas 開啟為期 5 年的太平洋冒險之旅, 在所羅門群島發現世界上最大的珊瑚, 原始海洋探索鮮為人知的帛琉