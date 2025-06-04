立即預訂：10 個潛水旅行建議

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馬爾地夫蘭達吉拉瓦魯島四季度假酒店分享了在巴阿環礁聯合國教科文組織生物圈保護區觀賞蝠鱝盛宴的熱門日期列表，這可以幫助潛水員和浮潛者計劃和預訂他們的假期。

馬爾地夫蝠鱝保育計畫也位於同一島嶼，該計畫是英國慈善機構蝠鱝信託基金的創始項目，已花了二十年時間研究世界上有史以來最大的蝠鱝種群。

去年 (4,477 月至 26 月) 的季節，度假村的專家和遊客共記錄到 XNUMX 條蝠鱝，還觀察到了 XNUMX 條鯨鯊和 XNUMX 條魔鬼魚。

馬爾地夫蝠鱝（Tchami）

專家們花了 469 個小時浮潛和自由潛水，對 1,168 個蝠鱝進行了調查，他們對今年的預測是基於月相、潮汐知識和浮游生物預測的綜合結果。

據稱，2025 年剩餘的熱門日期分別是 9 月 13 日至 23 日和 27 日至 8 日、12 月 22 日至 26 日和 7 日至 11 日、21 月 25 日至 5 日和 9 日至 19 日、23 月 5 日至 9 日和 19 日至 23 日、3 月 7 日至 18 日和 XNUMX 日至 XNUMX日以及 XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 日和 XNUMX 日（受天氣和蝠鱝情緒等變數影響）。

查看度假村的 蝠鱝觀察 優惠適用於入住四晚或以上的兩人，包括 Manta-on-Call（發現蝠鱝時的個人電話警報）、快艇探險和海豚巡遊。

DW 墨西哥和馬爾地夫新航線

旅行社 Dive Worldwide 已擁有超過 200 個目的地，今年正值成立 25 週年，將推出前往墨西哥和馬爾地夫的新行程。

馬格達萊納灣位於墨西哥馬格達萊納島和聖瑪格麗塔島之間，每年十月至十二月間，這裡的魚餌球會吸引海鳥、加州海獅、條紋馬林魚、灰鯨、布氏鯨和其他捕食者，為潛水員和浮潛者提供了觀賞沙丁魚洄遊的機會。

馬格達萊納灣的條紋槍魚（Dive Worldwide）

這次為期一周的船宿旅行價格為每人 4,095 英鎊（兩人共享），包括七晚船上住宿和一晚酒店住宿、六次潛水和浮潛、從英國出發的交通和往返航班。

在馬爾地夫，Dive Worldwide 推出了全新的度假村和船宿服務。馬庫努杜度假村 (Makunudu Resort) 有 36 間茅草屋、水療中心、餐廳、珊瑚礁室以及 PADI 五星級潛水中心 Dive Ocean。七晚海灘小屋全食宿，包含九次潛水指導、往返國際航班和快艇接送，價格為每人 5 英鎊（兩人共享）。 4,195 月 30 日前預訂 30 月出行的客人可享七折優惠（每人 2,936 英鎊）。

馬庫努都度假村（潛水世界）

船上住宿選擇在四層甲板 馬爾地夫精神號，在僻靜的水域中航行，從 1 月到 4 月期間的阿杜環礁到遊客較少的北部環礁，在那裡可能會遇到蝠鱝和成群的鯊魚。 潛水世界 提供為期七晚的全食宿遊輪之旅，最多可進行 17 次潛水，提供往返國際航班和接送服務，費用為每人 2,875 英鎊。

在加拉巴哥群島免費潛水

潛水設備製造商 Mares 剛剛推出了一項潛水抽獎活動，獎品是價值 7,300 美元的 Galapagos Aggressor 號船宿體驗。 侵略者冒險.

「Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway 抽獎活動」為任何購買新 Mares Quad Ci 潛水-電腦 體驗水下世界的機會 免費 來自 加拉帕戈斯侵略者III 船宿。

如果 電腦 從現在起至2025年底，從授權的Mares零售商處購買，車主只需下載Mares或SSI應用程序，創建個人資料並在“裝備”部分註冊購買即可。車主姓名將自動計入抽獎活動，並於15月XNUMX日抽出得獎者。

獎品是為期一週的單人豪華客艙住宿之旅——機票、交通和高氧潛水費用不包含在內。

攜手 Adventurer，開啟英菲尼迪之旅，超越自我

Infiniti 號船宿遊輪隸屬於菲律賓亞特蘭提斯飯店

亞特蘭提斯菲律賓收購了久負盛名的 英菲尼迪 該遊輪於去年年底停航，計劃於 30 月進行升級，然後恢復兩條航線——維薩亞斯北部和維薩亞斯南部——的運營，部分夏季航行的標準票價可享受 XNUMX% 的折扣。

維薩亞斯北部路線涵蓋馬拉帕斯卡島、南萊特島和薄荷島，而南部路線則涵蓋宿霧島、薄荷島和內格羅斯島。

該公司現有的船宿 Atlantis亞速爾群島 已更名 亞特蘭提斯冒險者 體現出更具探索性的旅行方式，探索「偏遠、人跡罕至的目的地」。其中一條這樣的路線是6月從安達航線出發前往甘米銀島，該航線還包括薄荷島、西利諾格、阿利圭和錫基霍爾島。

回到度假村，亞特蘭提斯繼續舉辦「兒童免費吃飯、睡覺和潛水」週活動，目標是每年治療 500 名兒童並「幫助我們的潛水社區中更年輕的群體成長」。 查看最新費率 在亞特蘭提斯遺址。

桑給巴爾的陽光

海灘泳池房（桑給巴爾陽光集團）

Sunshine Azure 是桑給巴爾馬特姆維海灘上的新精品飯店，也是陽光集團坦尚尼亞業務的最新成員。

它擁有16間客房、兩個泳池、一間餐廳、一片“無盡的白色沙灘”，以及最重要的——桑給巴爾潛水中心——Dive Point，它也隸屬於陽光集團。 Dive Point是PADI五星級度假村，位於桑給巴爾島東北海岸，正對著姆內姆巴環礁，據說那裡擁有桑給巴爾最好的潛水勝地之一。 陽光蔚藍

米底人的經歷

Les Illes 潛水船

位於西班牙南部萊斯塔蒂特的 Hotel & Diving Les Illes 為潛水者提供進入梅德斯群島海洋公園的通道，保證潛水者在這個夏天擁有宜人的水中和水外溫度以及良好的水下能見度，觀賞機會很多。

其為期八天的住宿和潛水套餐提供七晚的全食宿和 12 次船潛，923 月 780 日至 2 月 6 日期間價格為 XNUMX 歐元（XNUMX 英鎊）。 萊伊勒斯飯店及潛水中心

與多明尼加營地的巨人一起潛水

在多明尼加遇見抹香鯨（EYOS Exditions）

多明尼加是少數擁有抹香鯨的地區之一，「與巨鯨共潛」體驗計畫為遊客提供了在加勒比海與抹香鯨一起浮潛的難得機會。 EYOS Expeditions 和 Camp Dominica 每年 11 月至 4 月期間都會組織旅行，屆時遷徙的雄鯨會加入當地的鯨群進行繁殖。

探險隊由自由潛水員兼攝影師亞當·斯拉瑪 (Adam Slama)、自然資源保護論者傑克遜·馬威尼 (Jackson Mawhinney) 以及當地“鯨語者”溫德爾·艾蒂安 (Wendell Ettienne) 帶領，費用包括對正在進行的鯨魚語言研究的捐助。

客人入住位於秘密灣的 6 星級綠色環球認證度假村的懸崖頂別墅，接受瑜伽和呼吸指導，並在舒適的 Lagoon 55 帆船上尋找鯨魚。

只需浮潛即可，但也提供水肺潛水和自由潛水的附加項目。多明尼加營地對私人團體開放，六人起價 180,000 萬美元（約 133,500 萬英鎊），但可進行客製化。

2025/26賽季還將提供兩次定期航班，個人報名費為每人25,000美元（約18,750英鎊）。詳情請訪問 艾尤斯探險隊.

陰陽之戀蝠鱝

陰陽

負責公民科學旅行的 Manta Expeditions 公司與 ScubaSpa 在馬爾地夫合作開展了第三年的活動，此次合作名為“愛蝠鱝週”，活動內容包括潛入著名的蝠鱝棲息地以及鮮為人知的清潔站。

還包括蝠鱝信託基金會科學家的每日講座和研討會，解釋如何最好地幫助保護瀕危物種。

ScubaSpa 遊艇 楊 （19月26日至XNUMX日）和 陰 （18 月 25 日至 2,950 日），船上一週的價格為每人 2,330 美元（約 XNUMX 英鎊，兩人共享）。

明年的預訂是“500 英里”號，這是為期 14 晚的航行 康特·麥克斯 這艘船宿遊輪將帶賓客從馬爾地夫最南端的富瓦穆拉一路航行至馬列。獵物包括礁蝠鱝和遠洋蝠鱝，以及虎鯊和鎚頭鯊等10多種鯊魚。

日期 曼塔探險隊 行程時間為 22 年 5 月 2026 日至 4,590 月 3,460 日，每人 XNUMX 美元（XNUMX 英鎊）起。

Aurora 加入安圭拉 Shack

富豪神仙魚（安圭拉奧羅拉度假村及高爾夫俱樂部）

安圭拉極光度假村及高爾夫俱樂部與 Scuba Shack 合作，為客人提供奢華的潛水體驗，包括五個位於近海島嶼的牆壁潛水點，供更高級的潛水員使用，七個人工魚礁（主要是鋼殼貨船）和 20 個深度在 6 至 30 公尺之間的珊瑚礁潛水。

安圭拉擁有四個受保護的生物多樣性海洋公園，度假村表示，這裡沒有大型遊輪污染環境。這裡擁有豐富的珊瑚礁，魚類豐富，綠海龜和玳瑁海龜棲息繁衍，海草床、護士礁，偶爾還能看到虎鯊、魟魚、海鰻和裸鰓類。

潛水中心距離 安圭拉極光 度假村由擁有 33 年以上潛水經驗的馬修·比林頓 (Matthew Billington) 經營。

克里特島的公園生活

Ombrosgialos，新潛水公園的所在地（Google地球）

想去克里特島潛水度假嗎？希臘先前宣布的潛水計畫時間表一直比較靈活，但希臘最大的島嶼——克里特島——希望今年夏天在哈尼亞港附近的翁布羅斯吉亞洛斯（Ombrosgialos）打造一個潛水公園，吸引更多潛水愛好者。該公園於去年十月動工建設，並承諾很快就會竣工。

據報道，一座佔地60,000萬平方公尺（相當於八個足球場大小）的人工魚礁正在建設中，其中包括37個專門設計的建築物和兩艘退役的海軍戰艦，準備迎接海洋生物的到來。魚礁深度設定在8.5米至25米之間，適合初學者和經驗豐富的潛水員，並設有三條有路標的路線供潛水員使用。

據說人工魚礁已經建成，等待安裝。這座水下公園最初是在2018年左右討論的，但政府直到去年XNUMX月才批准該項目，據說迄今已耗資近XNUMX萬歐元。 官方旅遊局 應該是最新的。

希臘文化體育部也宣布，將成立一個名為「希臘潛水」的新機構，致力於將希臘打造成為重要的國際自由潛水勝地。敬請期待。

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