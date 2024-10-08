立即預訂：另外 6 次值得考慮的潛水之旅

「終極」單身女性度假之旅

馬爾地夫康迪瑪度假村擁有 270 間客房，是馬爾地夫最大的島嶼度假村之一，是一個「積極生活方式」的地點，提供各種景點，包括水肺潛水，但它聲稱它是「終極獨島」女性旅行者的度假勝地」。

馬爾地夫康迪瑪度假村

當您不潛水時，坎迪瑪(Kandima) 提供全面的水療護理、瑜伽課程、浮潛、滑翔傘、水上摩托車、釣魚、珊瑚保護、藝術課程和日落巡遊，以及更有活力的消遣活動，如風帆衝浪、划艇、網球和排球，值得一提的是「10個獨特的餐飲選擇」。

「對於獨自旅行者，尤其是女性來說，安全是重中之重，」它說。在水肺潛水前，客人不僅可以找到 Aquaholics 潛水中心，還有專門的潛水安全官和現場減壓室。

探索珊瑚礁

575 月單人入住海灘別墅 440 晚，可欣賞潟湖景觀，可直接通往海灘，全膳費用為每晚 100 美元（20 英鎊）起，包括 XNUMX 美元的度假村積分。每天使用一次水上運動器材，在現場可享 XNUMX% 的折扣 點菜 餐廳、Flames Grill 的三道菜晚餐以及 30 分鐘的拍攝時間也包含在內。

多人潛水也有一些優惠：6-11 人每次潛水價格為60 美元，12 人或更多潛水價格為55 美元，不過您還必須加上租船費，一人15 美元，兩人25 美元- 所有Aquaholics 價格均可找到 請點擊這裡.

坎迪瑪馬爾代夫 也有一個 最後一刻預訂優惠 若在 40 月底前預訂，23 月 XNUMX 日之前入住可享高達 XNUMX% 的折扣。

在博內爾島開車、潛水可節省 400 英鎊

法國神仙魚

如果您想入住知名飯店 好友潛水度假村 今年十一月在博內爾島， 潛水世界 每對夫婦每周可節省 400 英鎊。

套餐包括使博內爾島聞名的「駕車潛水」式潛水服務，提供汽車租賃和氣瓶，讓您可以在島上西海岸無限次地進行岸潛，最多可選擇 60 種標記的潛水方式。 。還包括六次船潛。

整個海岸線都是指定的海洋公園，在那裡記錄了超過 470 種魚類，還有玳瑁海龜、巨躄魚、斑雕鰩和海馬。

岸礁距離海岸僅 10m，水溫平均在 29°C 左右，能見度經常超過 30m，博內爾島靠近南美大陸，位於颶風帶以南。

博內爾島岸潛

度假村提供休閒輕鬆的公寓式住宿，也擁有自己的珊瑚礁。除了現場 PADI 5* Buddy 潛水中心外，飯店還設有游泳池、Buddy Rangers 兒童俱樂部和多家餐廳。

特別優惠價格為每人 2,595 英鎊起，包括從英國出發的來回機票、接送服務、七晚住宿（兩晚合住）、汽車租賃、六次乘船潛水和保護基金捐款。

墨西哥船宿的更大旅程

墨西哥船宿 正在獲得一艘新船， 基諾·德爾·馬，這將取代 奎諾·德爾·加衛德 當它明年七月推出時。該運營商已經開始接受前往索科羅和科爾特斯海的旅行預訂。

鋼殼的 基諾·德爾·馬 比其前身更大，長 36m，橫梁 8m，也比船隊中的其他船更大， 羅西奧·德爾·馬，營運商承諾在漫長的太平洋穿越中提供更多的空間、穩定性和舒適度。

仍在建造中：Quino Del Mar（墨西哥船宿）

它有10個雙 衛浴設施 客艙，兩間位於下層甲板，八間位於上層甲板。主甲板設有大型沙龍、電腦站、餐廳和廚房，而潛水甲板則設有設備齊全的攝影機；還有一個陰涼的陽光甲板。整個房間都有空調，潛水是從兩個8m阿基里斯腱充氣開始的 短刀之一種s.

索科羅 10 日遊價格為 4,195 美元（3,200 英鎊）起；八天前往科爾特斯海米德里夫群島 3,095 美元（2,360 英鎊）起；下加利福尼亞州 13 天探索之旅 4,895 美元（3,730 英鎊）起，科爾特斯海南部 2,500 天遊獵之旅 1,900 美元（XNUMX 英鎊）起。

西班牙的夏季仍在繼續

Les Illes 潛水船

不要放棄歐洲的夏季——直到 11 月底，水溫都是探索梅德斯群島自然公園 Costa del Montgrí 海底的理想選擇 萊伊勒斯飯店及潛水中心 位於西班牙地中海沿岸的 L'Estartit。

Les Illes 潛水中心成立於 1985 年，潛水船僅需 10 分鐘即可抵達海洋保護區，您可以在 posidonia 草甸潛水，觀賞許多令人印象深刻的魚類、固著生物和甲殼類動物。

八天七夜的全膳住宿，包括 12 次船潛，費用為 774 歐元（650 英鎊）起，還有從英國飛往赫羅納的廉價航班。

英菲尼迪船宿遊輪與菲律賓亞特蘭提斯酒店建立合作關係

菲律賓亞特蘭提斯在杜馬格特和海豚灣經營度假村，並長期經營自己的船宿遊輪 32m Atlantis亞速爾群島，現已與其所描述的另一艘「真正的藍水遊艇」建立了合作夥伴關係 英菲尼迪 船宿。

據說經過多年的考慮 英菲尼迪 事實證明，它是為數不多的滿足嚴格服務品質和客人價值標準的船隻之一。其嚴厲的判決是：“這不是典型的打撈船，也不是菲律賓通常作為潛水船出售的木製沿海船。”

英菲尼迪 「由潛水員為潛水員」於2013年在泰國建造，是一艘長39m的全鋼船，有四個甲板和11個船艙。它還具有兩個 5m RIB。據營運報告稱，此舉使亞特蘭提斯酒店的運力增加了一倍多，您可能必須盡快入手，因為據報道，到 2026 年，該酒店的預訂量已經穩定。

亞特蘭提斯也再次為潛水家庭提供「兒童免費潛水」週，成人可以與18 歲以下的子女一起潛水，無需額外付費——也就是說：一人付費，一人免費，這樣孩子們就可以在這週住宿、吃飯和潛水。

更進一步，18-30歲的年長家庭成員有資格享受半價潛水員或非潛水員價格，後者提供免費嘗試水肺潛水。擁有兩個以上孩子的家庭還可享有潛水 50% 的折扣。請注意，亞特蘭提斯飯店不提供保母服務。

接下來的KDF 週將在加萊拉港舉行，時間為21 月11 日至30 月8 日，在杜馬格特舉行的時間為14 月11 日至1 月12 日和23 月6 日至XNUMX月XNUMX 日。明年，兩個度假村將在XNUMX月XNUMX日至XNUMX日以及XNUMX月XNUMX日至XNUMX月XNUMX日期間舉辦特別週。

在巨大的蝠鱝之中

曼塔探險隊 正在接受明年厄瓜多爾陸上潛水之旅的預訂。這個南美國家擁有世界上有史以來最大的海洋蝠鱝（黑背鰍s) 族群數量，位於座頭鯨遷徙路線上，在探險期間，有 400-2,000 頭鯨魚抵達這裡產仔和交配。

基地位於馬納維(Manabi) 附近的拉普拉塔島(Isla de la Plata)，屬於馬查利亞國家公園(Machalilla National Park) 的一部分，為期15 晚的旅程於24 年2025 月30 日至40 日期間進行。不僅數字很大，單一光線也很大。

蝠鱝 (Proyecto Mantas Ecuador)

潛水點也棲息著大量的綠海龜、礁魚、海鰻、異常大的刺鰩魚，偶爾還有翻車魚。

賓客將有機會體驗並參與前沿的保護射線保護研究，與英國慈善機構合作 曼塔信託 和附屬 Projecto Mantas 厄瓜多爾科學家。他們將部署標籤、收集活檢樣本並拍攝識別影像。

住宿位於 Victor Hugo 飯店，並在 Exploramar 5* PADI 潛水中心潛水。 2,750 美元（2,100 英鎊）的價格包括B&B 住宿（兩人合住）、瓜亞基爾機場和洛佩斯港之間的接送服務、前往拉普拉塔島的六次全日私人遊船之旅（含午餐）、每天兩次有導遊的潛水、市政稅、島嶼導覽和叢林導覽。最多入住人數為八人。給 Niv 發送電子郵件：info@mantaexpeditions.com

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