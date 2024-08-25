立即預訂：6 種潛水方式

黑手黨報價

坦尚尼亞馬菲亞島以其潛水機會而聞名，潛水員每周可節省 200 英鎊。 Pole Pole Lodge 是一家「精品」飯店，擁有 10 間客房。 衛浴設施 海灘上方建有高蹺平房，還有餐廳酒吧和水療中心。

潛水地點為姊妹飯店 Mafia Island Lodge，這是一個 PADI 5 星級潛水中心，每天提供傳統的船潛活動 單桅三角帆船、岸潛和一系列課程。

獨桅帆船- 據說潛水範圍可以從有珊瑚礁的受庇護的淺水克洛伊灣一直延伸到有游弋的鯊魚和海龜的丁迪尼和胡安尼牆。

黑手黨的極極旅館

Pole Pole Lodge 的臥室（Dive Worldwide）

特價價格為每人 2,275 英鎊，低於 2,474 英鎊，包含國際和國內航班、七晚住宿加早餐、機場接送、10 次乘船潛水、地方稅和每日免費遊覽。今年16月份以及19月XNUMX日至XNUMX月XNUMX日期間有效，可透過 潛水世界.

桑給巴爾一島一度假村

在不遠的印度洋和坦尚尼亞，The Cocoon Collection 最近開設了一家「一島一度假村」飯店，號稱「桑給巴爾的終極奢華」。

巴韋島(Bawe Island) 從斯通敦(Stonetown) 乘快艇15 分鐘即可到達（或者如果您有興趣，也可以乘坐直升機），該島由70 棟別墅組成，每棟別墅均配有私人泳池和管家服務。

巴韋島 (Bawe Island) 潛水（The Cocoon Collection）

這裡有不少於五家滿足“美食理念”的餐廳和一個水療中心，但Bawe 還擁有“桑給巴爾最完整、裝備最齊全的潛水和水上運動”，水肺潛水業務由其Dive Mission SSI 中心營運.

該中心表示：「巴韋礁被認為是桑給巴爾最令人驚嘆的珊瑚礁之一，擁有獨特的潛水點：其水域是各種熱帶魚和海洋生物的家園，即使是初級潛水員也可以輕鬆探索。 「太多地辜負了潛水員的期望。

半食宿日出別墅的房價每晚 1,700 美元起（兩人共用） - 詳情請參閱 繭系列.

提前預訂科莫多蝠鱝

Manta Expeditions 預計將於22 年2026 月10 日開始前往印度尼西亞科莫多國家公園的XNUMX 晚船宿之旅，屆時計劃在著名的蝠鱝清潔站（如Karang Makassar 和Manta Alley）等地點潛水，這些地方是鰩魚經常聚集的地方。

該公司與英國慈善機構 Manta Trust 合作，進行具有科學目的的旅行，該公園是世界上全年數量最多的礁蝠鱝種群之一，其中包括黑色變種品種。科學家將收集照片 ID 圖像，並鼓勵客人參與尋找新的蝠鱝並命名。

礁蝠鱝鰓（Guy Stevens / Manta Trust）

其他地點，如Batu Bolong、Crystal Rock 和Shotgun 預計將提供潛水景點，如大群的鰺魚、白鰭礁鯊和梭魚以及珊瑚花園，其中有豐富的生物，如躄魚、幽靈海龍、擬態章魚和裸鰓類粉紅海灘、外尼魯和蒂加達拉。

船是 印度大師 其面積高達 47m，九間空調客房最多可容納 18 位客人， 衛浴設施 小木屋。

雖然行程將圍繞著蝠鱝的邂逅展開，但科莫多巨蜥一定會參與其中的同名島嶼之旅。

一間小屋（兩人共用）的價格為每人 5,150 美元（約 3,925 英鎊）起，含機場或酒店接送服務、每天最多四次潛水和科莫多之旅。訪問 曼塔探險隊 或向 Manta Trust 指南 Niv Froman 發送電子郵件 信箱：info@mantaexpeditions.com。

馬爾地夫最小的？

度假村雖小，但潛水中心看起來足夠大（精品海灘）

如果「精品店」是「較小的一面」的另一種說法，Dive Worldwide 認為精品海灘可以稱得上是馬爾地夫最小的度假村。旅行社稱其地理位置優越，非常適合享受南阿里環礁提供的潛水機會，現在可享受 30% 的折扣，進一步增強了其吸引力。

度假村擁有六間客房，位於環礁東南部的迪古拉島上，是由潛水員為潛水員設計和建造的。有一家餐廳和休息室，但請注意，這是一個“乾燥”度假村（不含酒精）。

潛水多尼船（精品海灘）

從潛水中心出發，頭腦清醒的客人每天最多可以進行50 次潛水，有XNUMX 多個地點可供選擇，其中包括附近的庫達拉提拉(Kuda Rah Thila) 以及需要全天遊獵的曼塔角(Manta Point)。

海洋生物種類繁多，從裸鰓類到鯛魚群，再到灰礁鯊和巨型鰺魚，鯨鯊在環礁上「無所不在」。

如果您在 31 月 XNUMX 日之前旅行並提前 XNUMX 天以上預訂 潛水世界，您可以在全包住宿上節省 30% 的費用。豪華客房七晚的住宿費用減少至 2,495 英鎊，其中包括從英國出發的航班、快艇接送服務以及每天最多兩次潛水。

對於魚類愛好者來說

上、下：稀有 山楂 蝦虎魚（Blue Safari 塞席爾）

罕見的藍條紋侏儒蝦虎魚是一種新發現的魚類，似乎是塞席爾外島阿爾方斯特有的。它是在聖弗朗索瓦環礁發現的。

塞席爾是 880 種魚類的家園，這條魚最初被認為是另一種蝦虎魚， 翠瑪·達勒羅謝拉，直到兩個樣本的顏色和標記不同 山楂 被發現並進行了檢查。

當地潛水公司 Blue Safari Seychelles 認為，這種「新」蝦虎魚可能只能在 Alphonse 以及更南邊的 Astove 發現，最近在那裡拍攝了一隻蝦虎魚的照片。潛水遊客被邀請「體驗非凡的生物多樣性，並成為第一批在自然棲息地目睹侏儒蝦虎魚新物種的人」。

據該中心稱，環礁溫暖、營養豐富的水域意味著阿方斯擁有印度洋最好的潛水地點。

島上有一個 PADI 5 星級潛水中心，乘船半小時內即可到達 24 個潛水點，據說這些潛水點盛產異國風情、色彩繽紛的魚類以及海龜、拿破崙瀨魚和蝠鱝。還可以參觀聖弗朗索瓦附近的深陡坡和淺高原。

塞席爾藍色野生動物園 表示它在世界這一地區的海洋研究和保護中發揮積極作用。潛水員受邀加入 Alphonse，享有 9,710 晚潛水套餐，含所有餐費，每人 7,350 美元（約 XNUMX 英鎊），包括 XNUMX 次雙氣瓶潛水和 XNUMX 次單氣瓶潛水以及機場接送服務。

索馬灣的逆戟鯨與破壞者

從索馬貝出發的紅海潛水

如果想要更容易管理的度假價格、可靠的天氣以及從英國起飛的航班不超過五個小時，那麼可靠的選擇是紅海五地產度假村 索馬巴伊 赫爾格達附近。

它擁有一個可從 420m 長的碼頭進入的環礁，並可輕鬆前往約 20 個乘船潛水地點，例如 Salem Express 沉船和壯觀的 Tubya Arbaa 珊瑚柱，遍布虎鯨潛水俱樂部 (Orca Dive Club)。

珊瑚礁內有珊瑚花園、海龜、梭魚、鰩魚，偶爾還有鯨鯊沃利，虎鯨可以應付從探索潛水到循環呼吸器訓練的各種任務。

索馬拜建築群的一角（史蒂夫溫曼）

這五家酒店坐落在一個佔地 1,000 公頃的偏僻半島上，價格和風格各異，但許多水肺潛水者選擇最靠近逆戟鯨的休閒酒店， 碎浪潛水和衝浪旅館，去年進行了全面翻修。

海景雙人房的起價為每人每晚 73 英鎊，一天的環礁潛水費用為 41 英鎊起，一天的船潛費用可加倍。

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