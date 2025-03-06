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氣候變遷可能導致更多海龜變成雌性

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一隻正在築巢的紅海龜（Mollie Rickwood，CC BY-NC-ND）
一隻正在築巢的紅海龜（Mollie Rickwood，CC BY-NC-ND）

……但其中一些已開始適應新的現實，埃克塞特大學海洋生物學家 MOLLIE RICKWOOD、ANNETTE BRODERICK 和 ROBIN SNAPE 報告稱

全球氣溫上升對世界各地的海龜構成了特別嚴重的威脅。這是因為 龜巢的溫度 控制後代的性別。

海龜上岸後（通常是它們孵化出來的海灘），會用鰭小心地剷出沙子，並在沙子中築起燒瓶狀的巢穴並產卵。這些巢穴沒有母親的照顧──它們的成功完全取決於環境。

較熱的鳥巢會產下較多的雌性幼龜，但一旦溫度升至臨界值以上，存活到成年的幼龜數量就會減少。

除非海龜找到一種方法來抵消巢穴溫度的上升，否則氣候變遷可能會導致雌性數量增加而後代數量減少——這對像我們這樣的海龜生物學家來說是一個可怕的情況。

幸運的是，我們很高興地發現 綠色 紅海龜 在北塞浦路斯繁殖的海龜會在年初提前到達孵化場，以抵消孵化溫度上升的部分影響。

綠海龜幼崽（Stefan Hunt）
綠海龜幼崽（史蒂芬·亨特）

自 1990 年代初以來， 海龜保護協會 和我們在艾克希特大學的團隊一直在合作監測和保護在北塞浦路斯海灘築巢的綠海龜和紅海龜。

每年夏天，一隊敬業的志工都會巡邏築巢海灘，記錄每個已築巢的鳥巢。他們將溫度數據記錄器放入這些巢穴並標記所遇到的每隻雌性。

最終，我們建立了一個獨特的資料庫，其中包含 1,300 多隻雌性海龜，這些海龜的巢穴日期、位置和孵化成功率均已知。

利用這個資料庫，我們能夠顯示，自 1992 年以來，北塞浦路斯的綠海龜和紅海龜每年築巢的時間都提前了半天多（綠海龜 0.61 天，紅海龜 0.78 天）。在 2000 年代中期之前，沒有記錄到海龜在六月之前築巢，但現在我們預計從五月初開始會看到不少海龜築巢。

您是否覺得季節越來越奇怪了？你並不孤單。氣候變遷正在扭曲大自然的日曆，導致植物提早開花而動物在錯誤的時間出現。

本文是系列文章的一部分， 狂野的季節，了解季節如何變化以及它們最終會變成什麼樣子。

如果氣溫以目前的速度持續上升，我們估計，為了維持目前的性別比例，紅海龜每年需要提前半天築巢。為了防止孵化率下降，它們每年需要提前0.7天築巢。

這意味著，就目前而言，我們的紅海龜正在提前改變築巢日期，以維持當前的孵化溫度，從而維持性別比例和孵化成功率。好消息。

雖然我們對紅海龜的研究讓我們感到樂觀，但並不能保證雌性紅海龜每年都會越來越早地築巢。為了嘗試了解是否可能存在這種情況，我們想了解溫度是否是推動這種早期築巢的主要因素。

溫度並不是一切

對於個別綠海龜而言，我們確認溫度是導致它們提早築巢的重要因素。事實上，我們發現，海水溫度每升高一度，雌龜築巢的時間就會提早 6.47 天。

然而，我們也表明，雌性之前的繁殖次數和她在繁殖季節產卵的次數可以同等程度地解釋其產卵日期的變化。當我們思考整個綠海龜族群正在發生什麼事時，這些觀察結果具有重要的影響。

紅海龜（Pixabay）
紅海龜（Pixabay）

由於採取了諸如保護巢穴免受掠食和重新安置離高水位線太近的巢穴等保護措施，我們看到北塞浦路斯研究地點的綠海龜數量大幅增加。自 1992 年以來，數量已從每年 55 巢增加到 400 多個。

理解當前提前築巢的趨勢是複雜的。但就目前而言，我們可以確信海龜所做的足以抵消氣候變遷帶來的負面影響——這是個好消息。

海龜們正在盡自己的一份心力。現在，我們有責任確保對這位極具魅力的海洋大使進行持續的保護和長期監測，以便它們在我們不斷變化的世界中獲得最好的生存機會。

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莫莉·里克伍德 是一位海洋保育博士研究員； 安妮特·布羅德里克 是海洋保育教授， 羅賓·石內卜 是生態與保育中心的副研究員，皆在 埃克塞特大學. 本文轉載自 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.

也在 Divernet 上： 綠海龜性別偏見：新的擔憂原因, 海龜的奇蹟, 生物學系學生潛水 400 小時為腫瘤海龜發聲, 追蹤熱帶海龜——深入海底

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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

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