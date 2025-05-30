小丑魚在海洋熱浪中縮小

這些小丑魚不僅會瘦下來以應對這種情況，它們還會 短紐卡斯爾大學的 THERESA RUGER、CHANCEY MacDONALD 和 MELUSSA VERSTEEG 剛剛發表了一項關於這一現象的新研究。

當全世界都在考慮應對更極端的氣溫時，一種珊瑚礁魚找到了一種抵禦高溫的新方法： 萎縮.

為了了解小丑魚如何應對環境變化，我們在 134 年 2023 月開始的海洋熱浪期間反覆測量了巴布亞新幾內亞金貝灣的 XNUMX 條野生魚，這是持續不斷的 全球大規模珊瑚白化事件。小丑魚有獨特的標記，這使得它們在水下很容易被識別和測量。

令我們大吃一驚的是，我們發現在 100 年 2023 月至 XNUMX 月的研究中，我們測量的魚中有 XNUMX 條縮小了。那些縮小的魚更有機會在熱浪中存活下來。

小丑魚（雙翅目) 生活在珊瑚礁海葵中的小群體中。正如電影 “海底總動員” 據稱，小丑魚很少離開它們的宿主海葵，因為它 為他們提供保護 免受掠食者的侵害。

小丑魚不能自由游到較冷的地區（Morgan Bennett-Smith）

可悲的是，這也意味著小丑魚無法隨著海洋熱浪遷移到較涼爽的地區 在珊瑚礁上變得更加常見 因為全球氣溫上升。小丑魚需要其他策略來抵抗高溫。

這是首次發現珊瑚礁魚因受到熱應激而縮小體型。我們所說的縮小並不是指變瘦，而是指變矮。

這令人驚訝，因為脊椎動物（像我們一樣有脊椎的動物）的生長通常被認為是單行道。隨著時間的推移，你的體型會變得越來越大，如果受到壓力或達到最大長度，你可能會停止生長，但很少發現脊椎動物會縮小，特別是在短短一個月的時間內，以及對環境條件的反應。

縮小規模似乎也違反直覺。畢竟，體型較小的個體更容易被吃掉，而且它們 減少繁殖.

然而，在這裡，體型較小反而增加了小丑魚的生存機會，可能是因為體型較小的魚 需要更少的食物 並且通常更有效地覓食和 使用氧氣，這在熱水中比較少見。

2023 年熱浪期間，巴布亞紐幾內亞金貝灣一株漂白海葵中的橘色小丑魚（摩根·貝內特-史密斯）

你若退縮，我亦退縮

我們發現，在熱浪中縮小體型並存活下來需要社會因素。

小丑魚社會群體的一個顯著特徵是它們根據大小保持嚴格的等級制度。這意味著生長和萎縮不僅會影響到個體，而且還可能導致群體內部發生衝突，從而迫使魚被驅逐，這通常會導致死亡。因此，縮小規模是一個冒險的提議。

每個海葵上最大的小丑魚是雌性，第二大的是雄性，它們一起組成一對繁殖配偶。為了避免夫妻之間發生爭鬥，雄性會控制自己的生長，以保持兩者之間固定的體型比例。

在我們的研究中，繁殖對中兩條魚都縮小的魚比只有一條魚縮小或兩條魚都不縮小的魚更有可能在熱浪中存活下來。

我們也發現，當環境改善時，那些體型縮小很多的魚能夠趕上並快速生長。這意味著它不僅有助於縮小，而且能夠靈活地縮小和擴大以滿足您的需求。

一對正在繁殖的小丑魚。體型較大的雌性在右邊，體型較小的雄性在左邊（Theresa Rueger）

雖然並非所有的魚都能抵禦高溫並存活下來，但在我們的研究中，體型縮小多次的魚無一死亡，甚至縮小一次就能使小丑魚在熱浪中的存活機率提高 78%。

我們的研究並沒有調查小丑魚是如何做到這一點的，但對其他脊椎動物的研究可能會給我們線索。例如加拉巴哥群島的海鬣蜥， 厄爾尼諾現象期間萎縮，此時東部和中部熱帶太平洋的水溫升高。

這減少了 食物量 並透過吸收部分骨骼促使爬行動物縮小。

全球許多海洋魚類的平均尺寸是 越來越小根據長期調查。這可能部分是由於 釣魚去除較大的魚 人口以及氣候變暖 改變生長或最大尺寸 魚

如果我們發現成魚因環境壓力而體型縮小的現象更為普遍，這可能是全球海洋中的魚類體型變小的另一個原因。

新研究發表 在雜誌 科學 進展.

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特蕾莎·魯格 是熱帶海洋生物學高級講師， 錢西·麥克唐納 是 NERC 珊瑚礁生態學獨立研究員， 梅麗莎·維斯蒂格 是海洋科學博士生， 紐卡斯爾大學. 本文轉載自 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.

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