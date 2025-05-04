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潛水員發現另一個罕見的舵－標誌著埋藏的寶藏沉船？

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潛水員位於舵上方，距離疑似打撈沉船的地點 100 公尺（奮進號救援隊）
潛水員位於舵上方，距離疑似打撈沉船的地點 100 公尺（奮進號救援隊）

在發現 金屬塗層舵 據報道，18 年在西西里島附近沉沒的一艘 1718 世紀戰艦 迪韋爾內特 上個月，一支愛爾蘭潛水隊就去年夏天在義大利發現的舵一事與義大利進行了聯繫。

潛水員發現的罕見銅殼舵與一艘名為 恢復。據報道，這艘 30 公尺長的船隻滿載珍貴的義大利雕像和其他珍寶，1787 年在愛爾蘭東南海岸韋克斯福德的卡恩索爾角附近遭遇風暴後偏離航線沉沒。

在沉船事件中，六名船員喪生，其中包括船長的兩個兒子。 

舵長近7公尺（奮進號團隊）
舵長近7公尺（奮進號團隊）

潛水員在約 20 公尺深處一處相對平淡的海床區域發現了舵。它位於距離先前磁力儀調查結果顯示的位置約 200 公尺的地方， 恢復的木質船體埋在2至3公尺深的沙中。據信船上還殘留著一系列大理石、其他石器和青銅器。

透過從研究船上進行的一系列多波束聲納勘測，確認了一艘不明船隻的位置 Keary 的一部分 資訊管理系統 愛爾蘭海床長期測繪計畫由 愛爾蘭地質調查局 及其合作夥伴。

附青銅支架的舵（奮進號團隊）
附青銅支架的舵（奮進號團隊）

發現 6.8 公尺長的舵葉，其青銅樞軸（連接螺栓）和部分尾柱仍然連接在一起 - 表明這艘船是突然、暴力地沉沒的。

據信，這種舵的存世量非常少，潛水隊一直在聯繫世界各地的海事博物館，希望能夠確定他們的發現到底有多罕見。

在鋼鐵船時代之前，木材商船有時會塗上銅來保護船體。英國皇家海軍後來也採用了這種做法，以提高其軍艦的速度——儘管這一做法直到 1850 世紀 XNUMX 年代才開始實行。

恢復 該船於 1773 年在切斯特建造，潛水隊了解到，當時英國商船隊 200 艘船中只有約 10,000 艘船是銅包覆的。

目錄
目錄

未投保貨物

這艘船從倫敦開往都柏林，船上載有查爾蒙特伯爵在為期九年的歐洲巡遊中在義大利購買的大理石和其他石像等藝術品。他獲得了這些雕塑來裝飾當時正在愛爾蘭首都建造的海關大樓，但據信他的貴重貨物沒有投保。

恢復 據說，這艘船還攜帶了“大量珍貴稀有的藝術和自然珍品”，這些珍品是由愛爾蘭銀行家約翰·拉圖什 (John La Touche) 在歐洲收集的，拉圖什和查爾蒙特伯爵一樣，被認為是歐洲最富有的人之一。

雖然沒有找到官方的貨單，但據信船上還有更多寶藏，包括返回聖赫勒拿島的總督丹尼爾·科奈爾 (Daniel Corneille) 的所有家居物品。

這支由五人組成的潛水隊由當地海事研究員 Edmond O'Byrne 領導，他還經營著一家 乾衣 維修、銷售業務。他花了大約 40 年的時間尋找 恢復自從有關這艘船的故事第一次引起他的想像以來。

「我們是愛爾蘭這個角落的第一批水肺潛水員之一，」奧拜恩告訴 迪韋爾內特。 「我們發現的主要是世界大戰時期的殘骸，但後來我聽說 恢復 1985年。人們一直認為這艘船是在淺水區沉沒的，但我們發現當時的一份報紙報道稱，這艘船是在較深的水域中失踪的。

“當然，我們沒有 GPS，當時我們能做的最好的就是使用磁力儀。”

錨和茶壺

現在人們認為，這艘被埋的船已經與錨分離，這會使磁力儀訊號變得很弱。團隊找到了他們認為是 恢復去年在附近錨地和錨鏈。

這艘錨也被認為來自「奮進號」救援隊
這艘錨也被認為來自「奮進號」救援隊
錨鏈（奮進隊）
錨鏈（奮進隊）
船膝和甲板木板（奮進號團隊）
船膝和甲板木板（奮進號團隊）

直到 2021 年，團隊才發現一處木材從沙質海床伸出的地點。他們找到了一塊木頭進行分析，報告了他們的發現，並在該地區找到了一些物品，包括一個華麗的銅茶壺、一個墨水瓶和一個鑄鐵爐的碎片。

上圖和右圖：銅茶壺（奮進號團隊）
上圖和右圖：銅茶壺（奮進號團隊）
銅茶壺（奮進隊）
在沉船現場發現的墨水瓶（奮進號團隊）
在沉船現場發現的墨水瓶（奮進號團隊）

“重大發現”

「我 99% 肯定這是 恢復」奧拜恩告訴愛爾蘭 國家紀念碑服務處但到目前為止，NMS 對挖掘該遺址的前景仍無動於衷。該公司表示，只要沉船仍受到沙子的自然保護，他們就沒有計劃嘗試識別沉船，並且只承諾將「繼續審查情況」。

這些潛水員持有無幹擾許可證，他們自然很高興有機會與海洋考古學家合作挖掘沉船遺址——因此，去年夏天發現的舵為他們的事業提供了新的動力。 「這非常令人興奮——我們從未想到過這一點，」奧拜恩說。

除了博物館討論之外，他希望 迪韋爾內特 讀者可能擁有有助於了解這一發現背景的資訊。如果能夠證明 18 世紀的銅包舵確實像團隊所認為的那樣罕見，這可能會促使當局重新考慮授權沉船挖掘的潛在優勢。

愛爾蘭海事學院 主席喬·瓦利對潛水隊表示敬意，稱他們的舵發現“非常重要”，潛水員們希望有一天能夠將該物品打撈上來，進行保護和展示。

如果任何人知道潛水隊所獲物品的稀有性或其他方面，請聯絡 Edmond O'Byrne，電子郵件：edmondobyrne@gmail.com，或撥打 0868 173477。

也在 Divernet 上： 西西里潛水員發現淺舵和深槍, 潛水員盜取都鐸式槍枝引發英愛矛盾, 盧西塔尼亞號的震驚, 馬林角，愛爾蘭的沉船勝地

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