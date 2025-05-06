潛水員受邀參加英屬維京群島沉船週

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潛水員全年都可以參觀英屬維京群島的沉船遺址，但現在每年六月都會舉行這個加勒比海島嶼的沉船週，為期七天，以「慶祝該地區豐富的航海歷史和充滿活力的水下世界」。

今年的活動將於 15 月 21 日至 19 日舉行。這艘歷史沉船一定是著名的 XNUMX 世紀皇家郵政輪船 羅納 在鹽島，就像這部近 50 年前的電影所展現的那樣 深。 90米 羅納 該船使用帆船和蒸汽機從英國運送郵件和乘客，但在 123 年的一場颶風中沉沒，造成 1867 人死亡。

羅納號郵輪

其他易於進入且完好的英屬維京群島水下景點則以某種方式被故意沉沒。其中包括位於維爾京戈達島的「藝術珊瑚礁」Sharkplaneo——由Beyond The Reef團隊創造性地將三架廢棄飛機改造成半飛機半鯊魚造型——以及 科迪亞克女王，一艘二戰海軍燃料駁船被一座 2 公尺長的海怪雕塑淹沒。

鯊魚飛機

科迪亞克女王 2017年下沉前

威利 T 與沉船巷

今年了 威利·T，一艘前身為“海盜船”的浮動酒吧，將被沉沒在彼得島，成為這個不拘一格的水下景點的另一個亮點。

然後是沉船巷四艘注定沉沒的船隻，包括 島海豹 2006 年沈沒的貨船，被拖至庫柏島與另一艘貨船會合， 瑪麗·L和拖船 拍 貝婭塔。一次潛水即可遊覽所有景點。

沉船巷 (Wreck Alley) 的魟魚

沉船巷裡的貝婭塔

在托爾托拉島，潛水員可以探索 築前，一艘 74 公尺長的韓國冷藏船，在 1981 年的一場颶風中受損，之後其船主在處理它時失敗了，並將其點燃。這 築前 和其他英屬維京群島沉船作為人工魚礁，可以吸引各種各樣的海洋生物，包括鯊魚、鰩魚、海龜、梭魚和珊瑚魚。

在潛水之間，沉船週以盛宴、篝火海灘派對、舞蹈和現場音樂、文化表演和海灘清潔為特色。本週也提供私人潛水和帆船套餐， 地平線遊艇租賃 14月22日至XNUMX日。 查找詳情 在旅遊局網站上舉辦英屬維京群島沉船週活動。

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