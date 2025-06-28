戴弗的誓言：賺了 1 萬美元之後，進展如何？

「這真是十年來最精彩的潛水故事，」魚礁計畫創始人兼執行長克里斯·戈德布拉特自豪地說。 “無論我走到哪裡，人們都會問：’我怎麼沒聽說過這個？’好吧，我正在盡力！”

“這些珊瑚礁有點偏遠，有點難找到，但如果越來越多的潛水員開始親眼看到這些珊瑚礁，我想這種情況就會改變。”

克里斯正在聖塔芭芭拉的家中，前方是Zoom影片中巨型海帶和加里波第魚的背景。他剛從加州海峽群島聖克萊門特島的鮑魚種群調查回來：「過去40年來我一直在觀察那裡的情況，那裡的鮑魚恢復得相當不錯。」他說。

魚礁計畫開始變得更有趣了！ （FRP）

魚礁計畫這個名字可能讓人覺得這只是另一個小規模的海洋生物棲息地計畫。

然後你會發現它的雄心壯志——包括扭轉東太平洋曾經繁茂的海帶森林的急劇消失，以及克里斯估計已經投入了一百萬美元的個人資金來使該項目達到目前令人印象深刻的水平。

這一切都圍繞著一個被稱為「海洞」的海龜形狀的混凝土海洋生物磁鐵展開，並做出了承諾 在極端情況下.

“2003年，我遭遇了一場可怕的船難，”克里斯解釋道，“我和五個朋友被一艘油罐車撞翻，沉入了海峽中央。”

「當我在外面流血至死，半夜穿著內褲在 20 英里外的水中踩水時——好吧，當你處於那種情況下，你會和你的創造者做很多交易。

「我的想法是，如果我能活下來，我會用我的餘生，為海洋貢獻更多生命，而不是從中奪走——而我已經奪走了太多。我一生都在努力捕魚，我並不以此為恥，無論是作為一名魚叉捕魚者，還是在90年代作為海鮮貿易商，我都開創了可持續海鮮運動。」

目錄 目錄 水肺潛水夏令營 海蝕洞的解剖 加州：巨大的挑戰 金錢和釣魚 硬核 有根據的猜測

水肺潛水夏令營

這位由偷獵者轉行當獵場看守的人在馬里布長大：“那時候馬里布是一個簡陋的社區，如果你想吃點好吃的東西，你就得去抓它。”

他八歲時就開始自由潛水，十三歲時，他的母親將他送到卡塔利娜島的水肺夏令營，那裡可以證明他這個年紀的人可以自由潛水。

大約在同一時間，他買了第一艘船，「並開始像瘋子一樣在我能到達的唯一地方潛水，那就是聖莫尼卡灣——全是泥土和沙子，點綴著幾塊岩石和一些人造建築。

“我腦子裡真正浮現出一個想法：如果你能夠改善這個有限的棲息地，會發生什麼——你會把沙漠變成綠洲。”

海蝕洞（FRP）

這正是克里斯的「魚礁計畫」正在做的事情。它能夠將海底荒地改造成蓬勃發展的生物海洋生態系統，為海藻、珊瑚、海洋哺乳動物、魚類、甲殼類動物和海鳥提供棲息地，減輕現有天然珊瑚礁的捕撈壓力，並為潛水愛好者創造受歡迎的景點。

這些珊瑚礁不僅吸引海洋生物，它們 增長 克里斯說，產生的二氧化碳太多，溢出到週邊地區——正如我們所承諾的那樣，當海洋保護區 (MPA) 真正執行時，就會發生這種情況。

海蝕洞的解剖

「我覺得有必要創建一個組織，不僅製造人工礁石，還能製造一些我們稱為生物礁的東西，它們既能發揮天然礁石的功能，又能在生長成熟後，在人眼看來保持自然狀態，」克里斯說。他不想用廢舊船或舊輪胎。

2010 年啟動該計畫時，他最初採用了熟悉的「礁球」設計，但除了「出於智慧財產權原因」而選擇新方法之外，很明顯礁球更適合珊瑚繁殖，而不是海帶。

解決方案是開發“海蝕洞”。這些洞由海洋混凝土製成，使用一種水泥混合物，其pH值與海水pH值匹配，並且不會釋放氣體。據估計，在這些洞中定居的海洋生物吸收的碳比混凝土製造過程中釋放的碳還要多。

混合海蝕洞（FRP）

近期被淹沒的海蝕洞 (FRP) 的鱸魚散射

這些裝置重達1,280公斤，表面積為8平方米，其形狀使其不易陷入沙中，即使在颶風中也不會移動，克里斯說。它們的平坦表面有利於大型海藻固著器抓住沙土，而其內部的空腔則吸引著正在繁殖的魚類和其他生物遷入。

確定每個單元的安裝位置以獲得最大效益已成為一門藝術，但海蝕洞一般安裝在 6-20 公尺範圍內，那裡的海水清澈且無污染。

新的海蝕洞得以鋪設（FRP）

它們的設計產生了上升流效應，將溫度較低、營養豐富的海水從海底引流到水柱中。它們可以根據特定深度和環境的目標物種進行定制，據稱壽命可達500年。

據說海蝕洞能形成更緻密的海藻冠層，能夠抵禦風暴潮。重要的是，它們還可以大量生產，而且品質不會下降，克里斯說。其他系統可能需要兩小時到兩週的時間才能製造完成，而“我們發明了一種一分鐘就能完成的系統！”

「培育海藻時，需要控制其大小和範圍，確保海藻能夠自我防禦，」他說，“所以必須打造一片大型海藻林。如果你想出口海洋生物，而不是打造一個吸引遊客的珊瑚礁，那麼規模就至關重要。你需要一個高效的、可以消滅的單位。”

海帶起飛（FRP）

加州：巨大的挑戰

克里斯擁有漁業和商業學位，並經營過三家成功的企業，包括海鮮貿易和一家有機膳食補充劑公司。在著手解決加州海帶消失的問題之前，他幾乎沒有選擇比在家鄉建立自己的非營利組織更大的挑戰。

「加州和下加利福尼亞州都沒有像美國其他地區和墨西哥其他地區那樣由政府資助的珊瑚礁建設項目，」他解釋道。 「加州擁有全美最長的海岸線，而且考慮到可量化和已知的效益，這很令人好奇，但這背後有政治原因。實際上，加州有資金支持珊瑚礁建設，但資金並沒有用於珊瑚礁建設。”

他很快得知，要獲得必要的許可，他需要通過至少11個州和聯邦機構，而這個過程竟然耗時10年。他把這項任務比喻為競選州長，需要努力爭取從學術界到政黨、環保組織和漁業利益集團等各方的支持。

“在佛羅裡達州，人工魚礁只需要一張許可證，但在加利福尼亞州，你基本上要經歷和埃克森美孚安裝石油鑽井平台一樣的流程。沒有任何補救措施，因為你正在恢復海藻森林！”

事實上，第一個海蝕洞出現在南卡羅來納州東海岸，是由自然資源部一次性購買的：「現在那裡到處都是大鯛魚、石斑魚、龍蝦和琥珀魚，」克里斯說。

一隻刺龍蝦搬進來（FRP）

六年後，他的第一個大型珊瑚礁才建成，而且是在遙遠的巴布亞紐幾內亞（PNG）。第一個位於東太平洋的珊瑚礁位於墨西哥，佔地26公頃，位於聖昆丁附近的海床，現有的730個珊瑚礁單元很快將增加至1,000個。克里斯的目光還投向了下加州的另外三個地點。

加州是這場曠日持久的宣傳運動的發源地。在聖塔芭芭拉附近的戈利塔，一個歷史悠久的巨型海藻森林在1983年的厄爾尼諾現像中被沖毀，一個試點計畫涉及16個海蝕洞，並成功向各許可機構展示了它們的有效性。

“結果真是令人震驚，”克里斯說。 “水面上有海帶、小石魚、扇貝、龍蝦，應有盡有，應有盡有。”

建造一個佔地兩公頃的海蝕洞礁通常需要10萬美元，而魚礁計畫仍在尋求資金，以完成構成加州生物礁系統骨幹的三個地點：戈利塔、馬里布附近的一個地點以及聖地牙哥附近的另一個地點。克里斯也關注著聖塔芭芭拉的康塞普申角。

檢查魚礁（FRP）

金錢和釣魚

魚礁計畫經費的一半來自克里斯‧戈德布拉特的畢生積蓄 — — 「我不是真正的富人」 — — 其餘資金來自捐款。

「儘管我們身處世界上最富裕的地區之一，卻至今仍未有一位百萬美元的捐贈者挺身而出，」他懊悔地說。 「我不得不像修道院僧侶一樣，過著極其簡樸的生活15年，放棄了我作為商人時習慣的所有裝備。」

他向海綿寶寶的創造者、加州洪堡大學的畢業生史蒂芬希倫伯格表達了深切的敬意，希倫伯格為海綿寶寶提供了種子資金。

史蒂夫是我們的第一位捐贈者，2010年他寄了一張10,000萬美元的支票給我們。當時他罹患癌症，生命垂危，這是他在這個世界上做的最後一件事。這讓我們繼續前進。

線索就在名字裡 魚 珊瑚礁項目，但其核心是克里斯的基本信念，即與漁業社區合作，而不是反對漁業社區——這種態度並不總是能得到環保主義者的認可。

「小規模漁民是你最好的盟友，」他強調。 “例如，在墨西哥，我們與合作社合作，他們以高度可持續的經營方式而聞名。增強他們的自給自足能力，使我們能夠進入整個下加利福尼亞半島。”

「在非洲和巴布亞紐幾內亞也是如此，我們在那裡建造了第一批珊瑚礁。」魚礁計畫與巴布亞紐幾內亞的部落長老簽署了一項協議，根據協議，該計畫將建造珊瑚礁，以換取自願停止炸魚捕魚。

「六年後，珊瑚礁上再也沒有人進行炸藥捕魚了——因為我們把珊瑚礁的所有權交給了他們。」在墨西哥，也達成了類似的協議，禁止破壞性的刺網捕魚。

部署海蝕洞（FRP）

「現在有一些團體遊說我們來建造珊瑚礁，而且我們能夠從塞內加爾、肯亞或巴布亞新幾內亞的人們那裡籌集到比從聖塔芭芭拉和馬里布這裡的人們那裡籌集到的更多的資金。

「這很諷刺，但這些社區了解漁業、生態旅遊和潛水的好處。所以現在大家都參與了，我們有 全權委託 以其他組織不採用的方式運作。 」

硬核

作為一名潛水員，克里斯很享受這樣的感覺：每個海蝕洞最終都變成了“自己的珊瑚礁”，擁有各自獨特的特色，大大增加了潛水的機會。他自己會花多少時間去這些地方呢？

「我真正熱愛自由潛水已經 25 年了，現在我又回到了水肺潛水，不僅是因為我們所從事的潛水運動的科學性，還因為水下——攝影 組件。但當我們建造珊瑚礁時，我作為工頭在那裡說：『把它往左邊移一點！ ’”

潛水員正在使用臍帶管（FRP）工作

克里斯依靠多年來一直支持他的鐵桿志工——董事會的五位董事，包括從一開始就堅定支持的秘書朗尼·尼爾森。後來，他覺得有人想劫持這個高風險項目，這讓他對那些不太熟悉的人有點「膽怯」。

每個專案都必須建立一個半永久性預製混凝土設施，並指派一名專案主管負責當地運營，包括組織必要的拖船和駁船，克里斯和董事會輪流進出，幫助管理當地的有償勞動力。

魚礁計畫志工－中間是 Chris Goldblatt (FRP)

魚礁計畫擁有聯合國國際海底管理局（ISA）的永久觀察員資格，最近與推動深海採礦的壓力密切相關。 “它賦予你與國家代表相同的特權和管道，”克里斯說，“因此我們可以要求與世界各地的總統、總理和財政部長舉行會談。”

“我們非常尊重這項特權。我原本希望能與那些歡迎我們的國家的高層政府部門建立聯繫，這是一個很好的策略。”

魚礁計畫確實受到了巴布亞紐幾內亞、肯亞和塞內加爾的熱烈歡迎，儘管在加納和孟加拉等國卻遭遇了挫折。

「當你被邀請去一個國家與所有人見面時，情況可能會有兩種，」克里斯解釋道。 「有時人們會誤解，以為我們帶著某種 袋 的錢，然後它就會脫軌。

「或者他們明白自己在專案中擁有股份，需要參與籌集資金。」然後，必須探索從雙邊關係到藍碳銀行等融資機制，這可能需要時間。

“我們的大型項目位於塞內加爾和肯尼亞，我們稱之為‘非洲大食物礁’，因為這是一種養活非洲大部分地區的方式——將高影響、高誤捕的漁業轉變為低影響的漁業，比如潛水捕撈龍蝦，用手鉤捕捉高價值的鯛魚、石斑魚或龍蝦，並促進潛水旅遊業的發展。

“馬爾地夫也伸出了援手，所以成功確實會帶來成功，但每個項目都是一個多年的醞釀過程。”

有根據的猜測

海蝕洞遺址（FRP）

“早期有很多未知數，”克里斯回憶道，“一切都歸結於有根據的猜測，包括海蝕洞本身的工程設計。”

「當我們出現在這些地方時，每個人都認為我們一定擁有世界上所有的錢，因為這看起來是一個非常昂貴的行動——但實際上，這是我們為這項行動傾注的所有資金，沒有支付美國員工的工資或任何類似性質的工資。

「我曾經遇到過這種情況：我們已經支付了駁船的押金，整個團隊都準備好了，而我正在觀察著不穩定的天氣，知道礁石地點距離裝貨地點有 90 英里——如果我說出發，是不是每個人都會死？

「做出這些決定，然後仰面朝天地對著一群不會說英語的傢伙大喊大叫，告訴他們部署地點——你可以想像那種壓力有多大。但現在我知道我們能做什麼了，我們正在進入——我敢說嗎？——一個令人愉悅的境界！」了解更多關於 魚礁計畫.

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