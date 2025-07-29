潛水探尋百慕達（三角）沉船

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有些人認為，他們所謂的「大西洋沉船之都」的出現，是由於UFO的存在和/或失落之城亞特蘭提斯的存在，但邁克爾·薩爾瓦雷扎和克里斯托弗·P·韋弗對此有更深的理解。對他們來說，更大的問題是：這些硬珊瑚的秘密究竟是什麼？

賈尼斯·瓦利科斯船長望著漆黑一片的大西洋中部，什麼也沒看到。那是16年1940月XNUMX日，一個平靜而寒冷的冬夜。儘管公海相對平靜，但戰爭的狂風已經猛烈地刮了一年多，船上的警覺性絲毫不能放鬆。

瓦利科斯號先前曾多次駛過百慕達，這是他退休前的最後一次航行。在這次航行中，他擔任 佩利尼翁一艘117公尺長的貨輪，滿載鐵礦石和錳礦石。這艘船幾天前離開西非，正駛往安全的巴爾的摩港。

佩利尼翁 在這些水下珊瑚礁附近沉沒

佩利尼翁 於 1907 年在格拉斯哥港建造，最初名為 希爾格倫。在其所有權轉交給一家希臘航運公司後，她被重新命名為 佩利尼翁 1939 年。也許今晚，通常與更名船隻有關的厄運就會降臨到她身上。

佩利尼翁 原本該船在前往美國的途中不會在百慕達停留，但由於燃料不足，瓦利科斯船長決定停留。

百慕達島方面，英國為了阻止德國人監視該島，在傍晚時分實施燈火管制。就連自1879年以來守護著該島東北部的著名聖大衛燈塔，也在當晚熄滅了。的確，一切都陷入了黑暗。

聖大衛燈塔在佩利納翁號沉沒的那天晚上一片漆黑

船長以為距離百慕達只有12英里，於是命令船隻在黑暗中繼續航行。但他錯了。百慕達島其實只有幾公尺遠。

金屬被珊瑚礁的尖牙撕開，發出令人作嘔的聲響，在船上迴盪。她被撕開時渾身顫抖， 佩利尼翁 很快就迷失了。

當她沉入陸地附近時，所有人都獲救了，但曾經盡職盡責的 佩利尼翁 如今，它又成為第二次世界大戰慘劇的無聲受害者。

佩利尼翁 底部破損

我們穿上潛水服 佩利尼翁 在一個陽光明媚的夏日早晨，我們距離聖大衛燈塔只有幾步之遙。燈塔仍在值班，燈光閃爍，永不停歇。水溫接近攝氏27度，能見度25米，貨船殘骸瞬間映入眼簾。

我們下潛，探索沉船的前景總是讓我們興奮不已，但同時也記得戰爭受害者的悲慘歷史。

肋骨 佩利尼翁

佩利尼翁 現場一片狼藉，散落一大片海底的金屬碎片。八十年來的颶風、冬季風暴和其他活動已經摧毀了這艘船大部分可辨認的部分。

沉船現場值得一提的是至今仍完好的A型框架，它通往長長的螺旋槳軸。沿著這根軸深入更深的水域，潛水員就能找到真正的螺旋槳。

這艘螺旋槳位於水深約 18 公尺處，講述了那個災難性的夜晚的故事，人們可以想像，在撞上礁石後，它需要多大的力量才能繼續轉動船身，推動船向前行駛。

佩利尼翁的螺旋槳

百慕大三角

佩利尼翁是一艘有著悲傷故事的真實沉船，它只是百慕達島周圍海域至少 300 艘有記錄的沉船之一。

最早發現並確認日期的沉船是 聖佩德羅 自 1594 年以來。然而，有關百慕達珊瑚礁沉船的歷史記錄和記述可以追溯到 1543 年。一些潛水員將百慕達稱為“大西洋沉船之都”。

位於「百慕達三角」的北端，儘管有不明飛行物、外星人或失落之城亞特蘭提斯的說法，但這片水域沉船眾多的原因卻很容易解釋：珊瑚礁。

百慕達群島的裙礁通常從相對較深的水域急劇隆起，距離水面僅幾公分。這些裙礁延伸至大西洋深處，導致許多船隻不幸沉沒。

一名潛水員正在探索百慕達的岩礁

其他因素包括洋流的匯合，即強大的墨西哥灣暖流，它不僅給船長帶來困擾，還帶來了難以預測的天氣狀況。颶風產生的強風和巨浪經常乘著引導水流和氣流靠近島嶼。

不需要 UFO 就能擊沉百慕達的一艘船！

麗塔·佐維塔

我們繼續對百慕達沉船進行小規模採樣，並探索了 麗塔·佐維塔。她於 1919 年在格拉斯哥的蘇格蘭造船廠建造，是一艘貨輪，最初被稱為 加斯科尼戰爭後來改裝為運輸乾貨，她被重新命名為 麗塔·佐維塔 由她在義大利的新主人經營。

Rita Zovetta 在岩石上摔斷了背

1924 年，當她從黑海喬治亞州波季港航行到馬裡蘭州巴爾的摩時， 麗塔·佐維塔 在百慕達東北部聖大衛燈塔附近的冬季巨浪中擱淺。

幸運的是，沉船事件中無人喪生，大部分錳礦石貨物在13月2日船體完全沉沒前已移除。二戰結束後，這艘船的殘骸被大量打撈出來，用作廢金屬。

麗塔·佐維塔 位於水深6-20公尺的 佩利尼翁 沉船。船體嚴重損毀，殘骸散落一地，但船尾和螺旋槳軸完好無損。引擎、絞盤、鏈條和鍋爐都在殘骸中找到。

麗塔·佐維塔號的長螺旋槳軸

麗塔·佐維塔號完好的 A 型框架

當我們探索沉船時，我們遇到了一些入侵的獅子魚，以及許多勇敢地保護其卵塊的鸚嘴魚和軍士長魚。

入侵種獅子魚正在百慕達安家

大眼紅雀魚可以在岩礁上找到

在殘骸一些較暗的角落裡，我們發現了幾條松鼠魚和一條大眼豚鯛。沉船已經成為這些物種的家園，堅硬的表面也為珊瑚的生長提供了堅實的基質。

在這裡，就像我們探索過的所有沉船一樣，腦珊瑚似乎是主要物種，儘管其他珊瑚也在蓬勃發展。

湯頓

另一艘有故事可揭的沉船是 湯頓該船於 1902 年在哥本哈根建造，24 年 1920 月 XNUMX 日，她正從弗吉尼亞州諾福克運送煤炭前往百慕大的聖喬治島，在接近該島時遭遇霧霾。

儘管船長盡了最大努力，船還是撞上了北部的礁石並沉沒，但沒有人員傷亡。

由於這艘船位於淺水區，平均水深僅6米，我們當天第二次潛水探索了它。船頭完好無損，我們也很喜歡在海底穩穩地矗立著的蒸汽機和鍋爐上游動。

湯頓號在礁石上向一側傾斜

湯頓的船頭部分

船鐘被海洋考古學家泰迪·塔克打撈上來，後來被用作熱門電影的道具 深。現在它在吉布斯山燈塔博物館展出。

潛入沉船，我們發現了一些暗色的沙粒和煤塊，沉船一百多年後，它們依然存在！這些貨物殘骸將這艘船的故事帶給了新一代的探險家——那些前往百慕達沉船的潛水員。

湯頓號位於淺水中

克里斯托瓦爾·科隆

百慕達最受潛水員歡迎的沉船或許是 克里斯托瓦爾·科隆，一艘 150 公尺長的豪華客輪，於 1936 年撞上了北岩礁系統。船長誤將北岩的一座通訊塔當作吉布斯山燈塔，並在混亂中撞上了礁石。

當時船上只有160名船員，因為這艘船最近剛完成了從墨西哥到西班牙的航行，船上載有344名乘客，現在正返回墨西哥。

這艘曾經奢華的遠洋客輪此後數月內一直保持直立狀態，大部分時間都浮在水面上。由於損壞嚴重，無法修復，它成為了劫掠者的目標，船上的大量物品被掠奪一空。

克里斯托瓦爾·科隆的長凳殘骸

至今， 克里斯托瓦爾·科隆 島上各處的家庭和機構都能找到這種物品。從船上拿走物品是違法的，幾名百慕達人因此被逮捕。據一份報告稱，一名被告在法庭上如此辯護：“我不會說西班牙語，為什麼要偷西班牙收音機？”

克里斯托瓦爾·科隆的鍋爐

克里斯托瓦爾·科隆 二戰期間，英美兩國曾用其射擊練習，最後沉沒。隨著時間的推移，以及射擊練習的影響，沉船殘骸已嚴重破碎，散落在2平方公尺的海床上。目前，它位於水深9,300至5公尺之間。

在探索這艘沉船的過程中，我們得以看到船的引擎、蒸汽渦輪機和雙螺旋槳軸。對於各個級別的潛水員來說，這艘沉船都是理想的選擇，他們不僅可以看到鸚嘴魚、梭魚、鯛魚和雀鯛，還能遊過百慕達航海史上的重要一頁。

灰鯛隱藏在岩架下

克里斯托瓦爾·科隆的骨頭

其他沉船

這片水域有數百艘沉船可供探索，還有更多沉船尚待發現。

潛水員最常去的地方包括 埃爾米尼，一艘 1824 年的英國戰艦； 瑪麗-塞拉斯蒂婭，一艘邦聯封鎖突破船，於 1864 年沈沒；以及 尼俄伯‧科林斯。這家水上賭場由一艘石油供應船改裝而成，2017 年政府接管了這艘有著複雜歷史的廢棄船隻後，將其沉沒作為人工魚礁。

當我們探索百慕達的沉船和珊瑚礁時，一個問題浮現在我們腦海中。考慮到那裡的冬天很涼爽（16月和14月平均氣溫降至17攝氏度，水溫降至7-XNUMX攝氏度，這促使許多冬季潛水員使用乾式潛水服和更厚的XNUMX毫米潛水服），那麼硬珊瑚是如何生存的呢？

我們知道珊瑚生存的溫度範圍很窄，儘管許多珊瑚在氣候條件惡化而升溫的水域中掙扎求生，但我們仍然想知道它們耐受溫度的下限。

在百慕大，我們發現硬珊瑚礁非常健康。與附近許多其他地區不同， 加勒比 和佛羅裡達州，這些珊瑚正在蓬勃發展。

腦珊瑚在百慕達海域繁衍生息

BIOS 珊瑚探測器

透過與潛水員和當地百慕達人的討論，我們了解到百慕達海洋科學研究所（的BIOS) 正在對該島珊瑚的基因進行研究，尋找其固有韌性的線索，並可能找到在世界各地的珊瑚礁中引入更能耐受大幅溫度波動的物種的方法。我們熱切期待 BIOS 的發現。

百慕達是一個迷人的島嶼，擁有豐富的沉船寶藏，等待潛水員前來探索。雖然百慕達三角的傳說可能令人好奇，但這座島嶼的自然結構才是其歷史遺產的真正來源。

百慕達著名的粉紅色沙灘

然而，疑問、謎團和未解的悲劇依然存在。我們完成了PADI百慕達三角潛水員專長認證，並對百慕達這片傳奇水域的這片區域進行了更深入的探索。

起初，我們以為這只是個噱頭，但隨著我們學會了 潛水百慕達 我們了解了百慕達沉船的真正原因，了解了一些至今仍未解開的謎團，並且對該島的珊瑚礁、沉船和考古有了更好的了解。

我們僅僅觸及了表面。

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