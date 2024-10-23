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亞速爾群島宣佈建立歐洲最大的海洋保護區網絡

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葡萄牙戰船（Physalia physalis）或藍瓶水母是一種在大西洋發現的海洋水螅動物，它有許多微小的有毒刺胞細胞，它們發出的刺痛足以殺死魚類，在某些情況下甚至可以殺死人類。它不是水母，而是管水母動物，由許多稱為類動物的較小單位組成，但作為單個個體運作（Manu San Félix/國家地理原始海洋）
葡萄牙戰船（Physalia physalis）或藍瓶水母是一種在大西洋發現的海洋水螅動物，它有許多微小的有毒刺胞細胞，它們發出的刺痛足以殺死魚類，在某些情況下甚至可以殺死人類。它不是水母，而是管水母動物，由許多稱為類動物的較小單位組成，但作為單個個體運作（Manu San Félix/國家地理原始海洋）

國家地理原始海洋組織參與了科學探索，以確定最重要的保護區域，並分享了自己的觀點，以及代表大西洋中部吸引潛水者的八種海洋物種。攝影：Manu San Félix

歐洲最大的海洋保護區 (MPA) 網路正在大西洋中部亞速爾群島周圍建立，這項決定是在本屆聯合國生物多樣性會議之前做出的。 COP16高峰會旨在評估30年保護地球30%的「30×2030」全球目標的進展。  

亞速爾群島是葡萄牙的一個地區，由九個島嶼組成，該地區已批准立法建立 RAMPA（亞速爾群島海洋保護區網路），面積達 287,000 平方公里。

15%的水域被指定為完全保護水域，XNUMX%為高度保護水域，捕魚和其他採礦活動受到限製或禁止。

亞速爾群島是地球上少數的智利魔鬼魚（Mobula tarapacana）大群聚集的地方之一。這些島嶼是大西洋和全球動鰩魚最北的分佈範圍。它們難以捉摸的行為限制了對動魚的了解和保護（Manu San Félix/國家地理原始海洋）
亞速爾群島是地球上少數的智利魔鬼魚（Mobula tarapacana）大群聚集的地方之一。這些島嶼代表了大西洋和全球動魚鰩的最北分佈範圍（Manu San Félix / 國家地理原始海洋)

據說受到保護的海洋生物包括深海珊瑚、鯨魚、海豚、鯊魚、蝠鱝、魚類和熱液噴口生態系。

亞速爾群島總統若澤·曼努埃爾·博列羅(José Manuel Bolieiro) 談到這項舉措時表示：「這是亞速爾人的一項成就，該地區在保護和管理我們星球的重要組成部分：海洋方面在國家、歐洲和國際層面發揮了領導作用。

黑尾精梳鷸 (Serranus atricauda) 生活在從潮下淺層到約 150m 深度的岩石底部，是一種重要的商業物種，在葡萄牙港口登陸的數量不斷增加（Manu San Félix/國家地理原始海洋）
黑尾精梳鷸 (Serranus atricauda) 生活在從潮下淺層到約 150m 深度的岩石底部，是一種重要的商業物種，在葡萄牙港口登陸的數量不斷增加 (Manu San Félix / 國家地理原始海洋)

“我們希望我們的決定能夠激勵其他地區，他們必須採取行動，確保地球未來的健康。”

30年上屆國際高峰會的代表們設定了2030年保護2022%陸地和海洋的目標，但兩年內只有8%的海洋得到了一定程度的保護，而得到全面或高度保護的海洋還不到3% 。  

Sabella spallanzanii，也稱為地中海或歐洲扇蟲、羽毛撣蟲和鉛筆蟲，原產於大西洋東北部和地中海的淺水區（Manu San Félix/國家地理原始海洋）
Sabella spallanzanii，也稱為地中海或歐洲扇蟲、羽毛撣子或鉛筆蟲，原產於大西洋東北部和地中海的淺水區（Manu San Félix / 國家地理原始海洋)

海洋保護模型

「當談判代表聚集在哥倫比亞卡利評估自然保育狀況時，亞速爾群島的案例為全世界提供了海洋保護的典範，」國家地理原始海洋創始人恩里克·薩拉 (Enric Sala) 說。

「新保護區網絡的非凡之處不僅在於其龐大的規模，還在於許多當地團體共同努力才實現這一目標。

「政府官員、科學家、產業代表和當地公民聯合起來，設計了一個適合所有人的保護體系。

23% 的中上層採樣站觀察到鯖鯊 (Isurus oxyrinchus)，但被 IUCN 列為瀕危物種（Manu San Félix/國家地理原始海洋）
在 23% 的亞速爾群島中上層採樣站觀察到短鰭灰鯖鯊 (Isurus oxyrinchus)，但被 IUCN 列為瀕危物種 (Manu San Félix / 國家地理原始海洋)

「新的研究表明，到190,000 年底，我們需要在沿海地區建立約300 個小型海洋保護區，並在偏遠近海地區建立2030 個大型海洋保護區，才能實現30×30 的目標，看到亞速爾群島引領世界走向正確的方向是令人鼓舞的方向。

「現在是世界其他地區效仿他們的榜樣的時候了，」薩拉說。 「然而，重要的是，我們不只是保護任何 30%，而是保護正確的 30%，以實現海洋保護區可以提供的最大生物多樣性、氣候和糧食供應效益。” 

藍色海龍（Glaucus atlanticus）是一種遠洋裸鰓亞目動物，它利用水的表面張力保持倒立漂浮。它捕食其他較大的中上層生物，甚至是葡萄牙戰艦（Manu San Félix/國家地理原始海洋）
藍色海龍（Glaucus atlanticus）是一種遠洋裸鰓亞目動物，它利用水的表面張力保持倒立漂浮。它捕食其他較大的中上生物，甚至是葡萄牙戰艦（Manu San Félix / 國家地理原始海洋)

優先領域

2018年，原始海洋與當地政府、當地科學家、維特研究所、Oceano Azul基金會和其他合作夥伴合作，參加了亞速爾群島的科學考察，以協助確定優先保護區域。

其由國際和當地科學家和電影製作人組成的團隊應希望履行海洋保護承諾的各國政府的要求進行研究。 

探險隊使用水下攝影機等高科技工具來評估沿海、公海和深海區域，增加了有關其生物多樣性以及人類活動影響的新資訊。

捕獵時，抹香鯨（Physeter Macrocephalus）每次會潛水 40 至 50 分鐘，其間浮出水面的時間間隔為 10 至 20 分鐘。它們是僅次於居維葉喙鯨的地球上潛水最深的空氣呼吸動物，記錄深度為 2,250m（Manu San Félix/國家地理原始海洋）
捕獵時，抹香鯨（Physeter Macrocephalus）每次會潛水 40 至 50 分鐘，水面間隔 10 至 20 分鐘。它們是僅次於居維葉喙鯨的地球上潛水最深的空氣呼吸動物，記錄深度為 2,250m（Manu San Félix / 國家地理原始海洋)

「我們見證了亞速爾群島的海洋生態系統是北大西洋最多樣化和最具活力的海洋生態系統之一，」原始海洋首席科學家艾倫·弗里德蘭德（Alan Friedlander）說，他和薩拉一樣參與了該地區的科學探索。 

「群島獨特的地理位置，加上複雜的水下地形，包括海山、熱液噴口和深海棲息地，支持具有高保護價值的獨特和多樣化的生物群落。

一群位於弗洛雷斯島的引金魚（Balistes carolinensis）（Manu San Félix/國家地理原始海）
一群位於弗洛勒斯島的引金魚（Balistes carolinensis）（Manu San Félix / 國家地理原始海洋)

「亞速爾群島海洋環境的健康和永續性不僅對當地社區至關重要，而且對全球海洋生物多樣性、氣候穩定和海洋健康也至關重要。保護這個生態系統對於維護其生態、經濟和文化價值至關重要。

由於2008 國家地理原始海洋 該公司表示，全球已進行了超過 45 次探險活動，協助建立了 29 個海洋保護區，覆蓋超過 6.8 萬平方公里的海洋。

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