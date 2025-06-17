重回家園：在愛琴海找到一架 Ju-88

兩名希臘潛水員揭開了一段隱藏的歷史，一架失落已久的容克斯 Ju-88 飛機殘骸。羅斯·J·羅伯遜根據尼卡拉奧斯·西迪羅普利斯的研究講述了這個故事，尼卡拉奧斯·西迪羅普利斯與基蒙·帕帕迪米特里奧博士提供了圖片。

當我潛入愛琴海深處時，容克斯Ju-88飛機那清晰的輪廓浮現在我眼前，懸浮在我的下方。它的機身和翼展優雅地伸展在沙床上，沙床上點綴著搖曳的海草。一種超現實的興奮感湧上心頭──基蒙和我，是80多年來第一次近距離目睹這架飛機殘骸的人！

尼古拉斯·西迪羅普洛斯 (Nikolaos Sidiropoulos) 描述了在希臘海域發現的第七架此類飛機的驚人發現，這架飛機位於普薩拉島附近，水深僅 25 公尺。

二戰期間，德國容克斯Ju-88是一款性能卓越的雙引擎戰鬥機，曾多次擔任多種任務。由於馬諾利斯·羅克薩納斯的努力，這架飛機的歷史（包括彼得·塔洪在書中發現的飛行員的描述）已被人們所知——但其殘骸本身卻長期未被發現。

容克斯 Ju-88 現況

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迷失的羊

88 年 4 月 1 日，當格特溫特菲爾德中尉駕駛他的 Ju-13 A1943 LXNUMX+CK 飛機穿越動蕩的夜空時，他的焦慮一定顯而易見。這次任務是對義大利巴里港進行低空轟炸，但很快就變得混亂。

隨著天氣惡化，防空火力增強，機組人員設法投下了炸彈，但無法確認是否擊中目標。兩架德國飛機在混亂中被擊落，隨後第一作戰訓練中隊第一組和第三組的剩餘人員也趕到了現場。 翅膀 1 可以逃脫。

襲擊使突擊隊潰散，他們正返回家園。許多飛機降落在阿爾巴尼亞，溫特菲爾德和他的機組人員則遵照命令，返回位於雅典附近埃萊夫西納的基地。

然而，厚厚的雲層和低能見度阻礙了他們的前進。無線電操作員歐文·基爾霍恩下士很快就報告說，他們已經失去了所有無線電聯繫，只能依靠指南針和尋找熟悉地標的希望。

他們不知不覺地飛得太東了，飛越愛琴海時卻不見陸地蹤影。隨著燃料耗盡，他們意識到不可避免的命運即將來臨，地平線上奇蹟般地出現了一座小島。溫特菲爾德別無選擇，決定迫降。

88 年，三架容克 Ju-1943 飛機飛越克里特島（德國聯邦檔案館）

一架單獨的 Ju-88（聯邦檔案）

他們飛過島嶼，發射紅色信號彈尋求幫助，然後溫特菲爾德開始接近。在斷斷續續的月光下，他努力保持Ju-88的水平飛行。在80公尺的高度，他命令基爾霍恩放下座艙蓋，但座艙蓋猛烈地撕裂開來，撞上了機尾——鰭 並導致飛機墜入大海。

奇蹟般地，機組人員毫髮無損，但當他們努力撤離飛機時，海浪猛烈衝擊著他們。救生筏未能展開，他們只能在漆黑的海水中漂流。

溫特費爾德懷著希望，游向一處岩石露頭。 「我的生命——夾克 「它沒有充氣，最終也算是件幸事，」他回憶道。上岸後，一名當地男子帶他去了島長那裡，在那裡他發現他的砲手阿爾弗雷德·雷特（Alfred Raidt）安然無恙，但得知另外兩名船員失踪了。

「四名船員在墜機事故中倖存下來，」島民馬諾利斯·阿加普西斯（Manolis Agapousis）回憶道，他的父親目睹了事故發生的過程。 「其中兩人向東游去，儘管他們當時離海岸很近，即使在晚上也應該能看到馬夫里·拉奇山。可惜的是，他們淹死了，」他憂鬱地說。 “另外兩人成功抵達了島上。”

飛行員們不知道自己身在何處，但據馬諾利斯說，他們發現了一盞教堂燈籠，並沿著它的光亮走去。他的父親精通多種語言，並幫助他們從當地德國駐軍那裡獲得了援助。

在他們的戰友的屍體被發現後，溫特菲爾德和雷特參加了在鄰近的希俄斯島舉行的葬禮，然後返回他們的部隊。

偵察潛水

Nikolaos 和 Kimon 是水下調查隊 (UST) 的成員，該隊是一群來自希臘的沉船研究者和愛好者志願者，他們今年早些時候在普薩拉島拍攝了一部名為 塔拉塔－愛琴海的秘密 當他們聽到當地一架飛機失事的傳聞時。

馬諾利斯的見解，以及當地漁民斯皮羅斯·盧盧迪亞斯提供的寶貴信息，最終發揮了至關重要的作用。斯皮羅斯回憶起1970世紀XNUMX年代，他曾在某個海域停止捕魚作業，因為他的漁具被纏住了。這幫助尼可拉斯和基蒙精確地找到了與海圖上標記的污泥地一致的座標。

有了這些知識，他們準備進行偵察潛水，希望記錄沉船並創建詳細的攝影測量 3D 模型。

「飛機保存得相當完好，儘管尾部已經脫落，」尼古拉斯回憶道。 “現在它倒扣在機身頂部，朝向錯誤，無疑是被漁網拖到那裡的。”

「這些漁網的碎片黏在幾乎完好無損的水平穩定器上，這清楚地表明沉船受到了無意的干擾。

尾部

我和基蒙繞著受損的尾部轉了一圈，各自註視著這詭異的景象。我透過敞開的艙門，看到了縮回的尾輪及其機構。再往前走，方向舵連接點的殘骸引起了我的好奇，還有嵌入在加強滑軌上的拋油孔。

從斷點向前望去，機身內部的結構肋條如今隱藏在一片生氣勃勃的海洋生物群落之下。內部，球形氧氣瓶——很可能仍處於加壓狀態——仍然牢牢地固定在原位，這對於通常採用圓柱形氧氣瓶的Ju-88來說，實屬罕見。

“同樣引人注目的是通往後炸彈艙的艙口是敞開的，其有效載荷早已在意大利上空投下。”

機身內部

兩台Jumo 211引擎仍安裝，但木質螺旋槳早已解體。 “其中一台發動機的整流罩不見了，露出了曾經對機組人員至關重要的油壓表和溫度表，但現在卻變得不透明了。”

「我不禁想像飛行員從駕駛艙回頭看著這些錶盤，依靠它們來維持生命。

容克斯 Ju-88 的左舷發動機

失去整流罩的引擎側視圖

港口發動機

「當我們靠近時，我注意到飛機下方的左舷起落架已經倒塌 翼，它的輪胎奇怪地完好無損，好像仍然有氣。

駕駛艙的頂篷早已消失，只剩下飛行員的座椅，座椅頸部設計獨特，具有防彈功能。其他三名機組人員的位置仍然清晰可辨，但駕駛艙的大部分部件已經解體，只剩下一些儀器和儀表的碎片。

駕駛艙

駕駛艙側視圖

“我想像機組人員擠在狹小的空間裡，飛越愛琴海時陷入絕望，迷路了，燃料也耗盡了。”

敬畏的時刻

尼可拉斯和基蒙盤旋在殘骸上空，共同感受到這份寧靜與敬畏。 「如今，這架飛機覆蓋著一層薄薄的綠藻，是生機勃勃的海洋生物的家園。它曾經驕傲地翱翔在天空，機組人員與盟軍激戰——然而，他們也有自己的朋友、家人、夢想和抱負。”

雖然它們的命運已為人所知，但它們的故事卻至今未完——直到現在。幾十年來，它們在歷史中湮沒無聞，如今它們殘存的飛機依然靜靜地躺在我們面前，等待著我們重返地面，講述它們完整的故事。

畢竟，每一隻迷失的羔羊都值得被找到。

水下勘測隊 感謝 Manolis Agapousis 分享他父親的敘述，感謝 Manolis Roxanas 提供飛機和機組人員的身份證明，感謝 Spyros Louloudias 指出位置，感謝支援船船長 Thomas Panagiotopoulos 北極. 書中發現了飛行員的證詞 La Lehrgeschwader 1，l'Escadre au Griffon。書 2 作者：彼得‧塔洪 (Peter Taghon)。 NIKOLAOS SIDIROPOULOS 是一位充滿熱情的潛水員，也是 UST 的共同創辦人。他於 2002 年開始潛水，並獲得了包括 TecRec 50 在內的多項認證。他從事沉船檔案研究，撰寫文章、演講，並製作紀錄片，以宣傳海洋遺產的歷史和意義。 羅斯·J·羅伯遜 (ROSS J ROBERTSON) 是一名高級開放水域和高氧潛水員，也是作家和教育家，對愛琴海沉船和希臘二戰歷史有著濃厚的興趣。將這些元素整合在一起， 雜誌 和報紙文章，他也是該網站的策展人 二戰故事

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