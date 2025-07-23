Baltictech 在 90 公尺深處發現另一艘「漢尼拔號」沉船

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波蘭潛水員發現了 巴爾滕蘭1944 年，在第二次世界大戰期間規模最大的海上撤僑行動之一「漢尼拔行動」中，一艘德國貨輪被蘇聯潛艇用魚雷擊沉。

80 年後，這艘巨輪因爆炸而沉沒，其結構已所剩無幾，但沉船地點早已列入潛水隊的搜尋名單中。

1945 年初的漢尼拔行動將德國軍隊和平民從被前進的紅軍切斷的波羅的海沿岸地區運送出去。

波羅的海技術公司（Baltictech）潛水隊先前已在波羅的海發現多艘與漢尼拔號有關的沉船，此次在烏斯特卡鎮以北91米深處發現了這艘沉船，該地點位於波蘭領海之外，距離當時報道的沉船位置約9公里。

Baltenland 號沉船上有「無盡的漁網」（Baltictech）

清醒瞬間的沉船（Baltictech）

該團隊由沉船搜尋者 Tomasz Stachura 領導，於 2020 年開始搜尋，尋找 卡爾斯魯厄 那一年， 法蘭克福 2021 年及 2023 年 格里茨·弗里岑.

只剩下 Orion 巴爾滕蘭，這是一座長 103 公尺的大型靶子，起源於英國，於 1904 年在桑德蘭建造。

雖然仍被稱為 瓦爾多納，1940 年在鹿特丹被德軍繳獲，改名為 巴爾滕蘭 並在基爾和波蘭的格丁尼亞（波羅的海技術公司的總部所在地）之間工作，為德國東部前線運送物資並帶回普魯士的難民。

1940 年之前的船，當時她被命名為 Valdona（Baltictech）

25 月 XNUMX 日，她正與另外兩艘商船和三艘護航船一起向東運送大量物資，這時，這支船隊被一艘蘇聯潛艇發現 K-56.

就在節禮日凌晨 2 點前， K-56 發射兩枚魚雷擊沉了 巴爾滕蘭但根據德國的報告，護航船隻能夠救出船上的所有人員。

潛水船（Baltictech）

「這兩枚魚雷，以及攜帶彈藥的巨大爆炸，導致殘骸嚴重損毀，」波羅的海技術公司在參觀了沉船後表示。他們在海底只發現了「一堆被無數漁網破壞的廢料」。

潛水時的能見度很少超過半米，但團隊能夠辨識出包括彈藥和毒氣在內的軍事裝備。口罩 以及備用零件、鞋子、輪胎和螺旋槳。

討論潛水：左邊是 Tomasz Stachura（Baltictech）

「很遺憾沉船殘骸位於如此遙遠和深邃的地方，因為它可能隱藏著更多的秘密，」深海沉船攝影師、潛水服製造商創始人兼首席執行官斯塔丘拉說道。 桑蒂潛水.

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