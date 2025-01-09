英雄、惡棍與沉船奇蹟

如果沒有堅持不懈和一定程度的好運氣，SELCUK KOLAY 就不可能成為一名沉船搜尋王牌，在尋找一艘被自己公司的另一艘船擊沉的19 世紀愛琴海輪船的過程中，他從這兩點中受益匪淺

我打算寫一本關於愛琴海土耳其水域沉船事故的書，因此試圖從各種來源收集有關過去船隻損失的信息 - 除了我已經找到並記錄的那些沉船事故。

蒸汽時代的殘骸是我的主要興趣領域，所以我在檔案館工作，主要關注丟失的蒸汽船。

幾週後，我在瀏覽伊斯坦堡和伊茲密爾（士麥那）出版的一些當地舊報紙時，發現了一個有趣的報導。它涉及 1868 年底在伊茲密爾附近發生的碰撞事故，其中一艘涉事船隻沉沒，造成大量傷亡。

當時船舶正從風帆轉向蒸汽，保留風帆，但使用驅動明輪或螺旋槳的蒸汽機作為主要推進力來源。

根據倖存者的敘述，對同一天出版的外國報紙檔案的進一步研究揭示了有關事故和沈沒的更多細節。

目錄 致命的遭遇 倖存者尖叫 指揮官的膽怯 奇蹟 循環呼吸器潛水

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致命的遭遇

注定失敗的卡利烏布號輪船

1,125噸 卡利烏布 由哈特爾普爾的Pile Spence & Co 於1864 年建造。之一。

該船往返於亞歷山大和伊斯坦堡之間。 80 年 85 月 15 日下午，她在 Djezairli Mohammad 的指揮下，帶著 1868 名船員和 XNUMX 名乘客離開了前港口。

天氣晴好，她繞著敘利亞海岸快速奔跑，並於 17 月 XNUMX 日午夜過後不久（比平時提前幾個小時）到達希俄斯島和土耳其大陸之間的切什梅海峽。

夜晚非常晴朗，微風徐徐，沒有海面。凌晨 1 點左右 卡利烏布 已經清理了航道，正在繞過卡拉布倫角時，在左舷船頭前方遠處看到另一艘輪船的紅色左舷燈。

卡利烏布當時，她的航行燈亮著，靠近的船隻也一定看到了她左舷的紅燈。由於距離後者還有一段距離， 卡利烏布 按下。

過了一會兒，兩艘船迅速靠近，而那艘陌生的船——此時已被認出是另一艘阿齊茲公司的輪船， 鯊魚 – 突然轉向左舷並直接駛入 卡利烏布 在她能夠避免碰撞之前。

倖存者尖叫

鯊魚 擊中了 卡利烏布 在左舷船中部稍靠前的地方，撞穿了煤倉，撞上了最前面的鍋爐。她的船首斜桅也撞翻了前煙囪。 卡利烏布前桅因碰撞而搖晃得厲害，沒多久就翻了。

曾有乘客乘坐 卡利烏布在船的前甲板上，肯定有幾人當場喪生，而倖存者的尖叫聲高高地蓋過了逃離蒸汽的噪音以及兩艘船的軍官和船員相互矛盾的叫喊聲。

很明顯， 卡利烏布 正在下降，所以她的船長懇求 鯊魚指揮官沒有後退，但他卻反轉了引擎並繼續前進，留下了 卡利烏布 到她的命運。

尤其是穆罕默德船長和他的大多數軍官表現得令人欽佩，但船員們似乎也感受到了普遍的恐慌，在將船隻放入水中時浪費了很多時間。

這艘船所載的六艘船中有五艘被降下，但爭先恐後地進入這些船再次造成了多人喪生。

就在此時，受損的前桅掉落，撞擊並粉碎了一艘載有船員和乘客的小船，其中包括英國工程師。

當他們在水中掙扎時——碰撞發生近 45 分鐘後——汽船突然傾斜並沉沒，吸走了船的碎片和船上的大部分碎片。幾公尺外的另一艘船成功打撈起其中五人，其中不包括那位英國工程師。

據信，與船一起沉沒的其餘人員中，無一人獲救。穆罕默德上尉和副駕駛是 50 多人遇難的人之一。

載有倖存者的四艘船於凌晨在卡拉布倫村附近當地土耳其人的幫助下登陸，並被帶到烏爾拉（Vourla），然後被帶到伊茲密爾。

勞埃德列表發布了比 紐約 時

指揮官的膽怯

的英雄主義 卡利烏布隊長與指揮官的怯懦形成鮮明對比 鯊魚 如果他留在正在下沉的船上，他可能會拯救船上的每個靈魂。

相反，他在事故發生後的幾個小時內向南航行到切什梅，然後跑到岸邊，聲稱自己觸礁了。經過一些修復後，這艘船重新浮起並航行到亞歷山大。

我發現這個故事夠有趣，值得透過找到沉船殘骸來完成 卡利烏布距離她沉沒已經 150 多年了。

這將是一次複雜的搜索，因為沒有提供時間框架。據報紙記載 卡利烏布 凌晨1 點通過了切什梅航道，正在繞過卡拉布倫角，卡拉布倫角實際上是一個20 英里長的巨大半島，朝北延伸，與希俄斯島平行，海水被土耳其和希臘水域分開。

我唯一的希望是我能在土耳其水域找到沉船的位置（如果它確實存在的話）——這意味著要掃描大約 130 平方公里的區域！

聲納影像顯示煙囪之間左舷的碰撞損壞 (Selcuk Kolay)

碰撞點近距離觀察（Selcuk Kolay）

碰撞損壞（Selcuk Kolay）

漏斗之間的橋區（ROV 鏡頭由 Selcuk Kolay 編輯）

大約六個月後，我才在側掃聲納螢幕上看到沉船的形狀。其埋藏深度約80m。尺寸似乎與我從檔案中收集到的規格相符，但沒有可用的船舶圖片或平面圖。

僅靠聲納圖像不足以驗證沉船的身份，因此我和我的團隊需要進行一些潛水。然而，我們首先需要獲得這艘船的圖像，以便與我們在沉船現場看到的情況進行比較。

奇蹟

又過了幾個月，我試著找出該專案的圖像或平面圖。 卡利烏布。然後奇蹟發生了。當我在伊斯坦堡拜訪一位拍賣師朋友時，突然注意到牆上有四幅裝框的版畫，畫的是屬於阿齊茲公司的輪船。其中之一是 卡利烏布 – 一艘優雅的汽船，配有船首斜桅、三根桅杆和兩個煙囪！

塞爾丘克·科萊 (Selcuk Kolay) 整裝待發 (艾哈邁德·塔西)

我和我的好友 Kaya Yarar 在開放迴路上進行了第一次潛水，使用氦氣 trimix 18/45 作為我們的底部混合。能見度非常好——我們在 50m 深處就可以看到沉船了！

射擊線正好落在船頭斜桅旁邊，我們開始沿著左舷向船尾遊覽，停留在沉船上方約 3m 處。

弓（塞爾丘克科萊）

我對它的狀況感到驚訝。我原本以為這是一艘大部分倒塌的殘骸，但它直立著，指向東北，而且它的船頭狀況良好，看起來就像幾年前才沉沒的一樣！

我的目標是將碰撞損壞和煙囪視為該船身份的其他可靠證據。是的，靠近船中部，我們可以清楚地看到巨大的碰撞損壞和掉落的前煙囪，仍然靠在艦橋上。

前甲板上方的 Kaya Yarar (Selcuk Kolay)

碰撞點處的甲板中部，前漏斗掉落（ROV 鏡頭由 Selcuk Kolay 編輯）

船中部右舷用餐區的舷窗（Ali Hakan Egilmez）

用餐區的盤子和瓶子（Ali Hakan Egilmez）

鍋爐房上方（Ali Hakan Egilmez）

阿里·埃瑟姆·凱斯金 (Ali Ethem Keskin) 檢查後貨艙 (Ali Hakan Egilmez)

貨艙裡的盤子和罐子（Ali Hakan Egilmez）

時間彷彿被凍結了。我可以想像碰撞後的瞬間，並想知道這艘船是如何在這場可怕的事故發生後仍然漂浮了三刻鐘，並遭受瞭如此嚴重的損壞。

我們進一步遊過機艙艙口和船尾艙口，到達了船尾舵機的殘骸，完成了對沉船的參觀。在這次潛水中我已經看到了我想看到的一切...

後甲板上舵機的殘骸（ROV 鏡頭由 Selcuk Kolay 編輯）

循環呼吸器潛水

我的團隊成員 Ali Ethem Keskin 和 Ali Hakan Egilmez 進行了進一步的潛水，以拍攝和測量目的，以完成沉船身份的驗證。他們使用 rEvo 閉路循環呼吸器，以 18/45 氦氣混合物作為稀釋劑，以 EAN 50/50 作為除油混合物。

另一艘失蹤且長期被遺忘的船隻在土耳其水域被發現並記錄在案——這艘船的壽命很短，但最終以悲慘的結局告終。一艘曾經從哈特爾普爾出發並最終駛入愛琴海深處的船。

科萊 (艾哈邁德·塔西 飾)

科萊 (Selcuk Kolay) 的作者 來自深處的迴響：達達尼爾海峽戰役的殘骸。他在 Divernet 上發表的其他文章包括： HMS 海斯：深入探討悲慘的加里波利沉船事件, 我是如何發現已有 125 年歷史的油輪仍在洩漏的, 南特 天, 伊努塞斯海戰中失落的船隻