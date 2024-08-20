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馬耳他的海豚公園：它是動物園還是馬戲團？ 

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寬吻海豚（海洋連結）
寬吻海豚（海洋連結）

馬耳他已有10年歷史的動物福利立法中存在一個漏洞，這解釋了為什麼這個受歡迎的地中海水肺潛水目的地唯一的海豚館仍然可以向遊客收取觀看圈養海豚表演的費用。 

地中海海洋公園註冊為動物園這一事實使其能夠在面對動物福利活動人士的持續抗議的情況下繼續開展活動，這也許可以解釋為什麼當局在這些活動人士尋求評論時守口如瓶。 迪韋爾內特.

Mediterraneo（馬耳他東北海岸 Marineland Ltd 的商業名稱）的寬吻海豚已經在那裡表演了 20 多年並與公眾互動。 

馬耳他海洋公園的海豚表演（Marine Connection）
馬耳他海洋公園的海豚表演（Marine Connection）

兩年前，合作組織 Marine Connection 揭露了球場內三隻雌性海豚的死亡事件， 馬耳他動物解放組織海豚計劃

Mediterraneo 將死亡事件歸咎於一名水肺潛水承包商將一個裝鉛的負重袋留在海豚池中，導致海豚在一個月內死亡。 中毒死亡據報導 迪韋爾內特.

經過大約三個月的治療後，公園裡的五隻雄性海豚倖存下來。長子索爾於2000 年在古巴被抓獲，其他孩子出生在公園裡——索爾的兩個兒子羅漢（Rohan，5 歲）和盧卡（Luqa，4 歲），以及尼努（Ninu，14 歲）和查（Cha，13 歲）。

目錄

“搬到西班牙”

當時的活動人士表示，海豚館沒有向公眾通報死亡事件，也沒有對鉛重做出解釋，直到一年後，工作人員告訴一位詢問的遊客，雌性海豚已被轉移到西班牙——聲稱被揭露為不真實。

今年夏天，英國組織 Marine Connection 聯繫了馬耳他的動物福利專員艾莉森·貝齊納 (Alison Bezzina)，擔心剩餘的五隻雄性海豚可能生活在據稱因藻類氾濫而「嚴重惡化」的水池中。

海上連接 30 多年前，Liz Sandeman 和 Margaux Dodds 在成功推動關閉英國僅存的海豚館後成立了該組織。他們呼籲貝齊納立即敦促馬耳他獸醫監管部門（VRD）對水池中的水進行定期獨立檢測。 

活動人士稱，海豚池中的生活條件已經惡化（上圖和下圖）（Marine Connection）
海豚池的生活條件已經惡化（上面和下面），活動人士（Marine Connection）說
活動人士稱，海豚池中的生活條件已經惡化（上圖和下圖）（Marine Connection）

「我們還認為，由於 Mediterraneo 目前是在動物園許可證下運營的，因此應該對其進行審查，並在這種情況下撤銷，」多茲告訴貝齊納。

「這些海豚被用於表演和公共互動活動；這一事實本身就違背了動物園的宗旨，它們沒有被用於任何保育工作，因此，許可證的有效性值得商榷。 

馬戲團的定義

乍一看，這種馬戲團風格的表演可能會讓公園違反其目前的動物園許可證和馬耳他法律。根據 2014 年《動物福利法》，將動物用於「表演、展覽、展示或用於 訓練 「在馬戲團中從事此類活動的人」可能會被吊銷執照、關閉場所並重新安置動物。 

該法案將馬戲團定義為「任何由參展商以營利為目的舉辦、供公眾觀看以供娛樂和展示的展覽，其中動物被要求表演不反映其自然行為或不符合其自然行為的戲法或動作。提供任何教育價值」。 

然而，一項豁免 (31E) 規定，這些條款「不適用於根據本法獲得許可的動物園，因為豁免不會損害本法條款的目標」。 

6 月，Bezzina 告訴 Marine Connection，她正在與 VRD 聯絡，以澄清其在 Mediterraneo 進行檢查的細節，但該組織表示，儘管不斷請求反饋，但自那時以來，專員沒有提供進一步的細節。 

迪韋爾內特 也聯繫了Bezzina以澄清情況，但她只回答說，Mediterraneo等實體的許可和監管是VRD的責任，並將詢問轉給該局獸醫官員Duncan Chetcuti Ganado博士。他沒有回應詢問。 

“如果需要的話進行分析”

地中海海洋公園然而，已經更加即將到來。 「我們的儲罐每天都會進行物理和化學參數分析，」經理 Pietro Pecchioni 告訴我們 迪韋爾內特.

「外部（第三）實驗室每月進行一次微生物分析。所有參數均符合標準和指南。如果需要的話，政府會與我們聯繫以進行進一步的檢查和分析。 

當被問及遵守動物福利法時，佩奇奧尼說：「我會邀請您仔細閱讀同一則法律。我們的機構是經過認證的動物園。

該公園先前曾表示，有一組潛水員負責清潔水池並控制藻類生長，雖然藻類生長可能看起來難看，但據說對海豚不會造成傷害。 

地中海海洋公園（Marine Connection）泳池中的海豚
地中海海洋公園（Marine Connection）泳池中的海豚

「顯然已經進行了水測試，但這是公園自行調節，因為它是由那裡的工作人員完成的，」桑德曼說。 “為什麼他們不公佈這些測試的結果，或允許對設施及其海豚進行獨立檢查？”

地中海海洋公園聲稱：“我們的使命是倡導海洋生物保護，並向公眾傳授寶貴的知識，讓他們了解保護海洋和棲息在海洋中的壯麗生物的重要性。”

反過來，Marine Connection 在其網站上表示：“地中海海洋公園繼續運營的事實表明，當局對這些動物福利問題視而不見，這是我們無法容忍的。” 

也在 Divernet 上： 馬耳他公園將海豚死亡歸咎於潛水員， 圈養海豚“與洗澡水一起被扔掉”, 《阿凡達》的海豚：JC 在想什麼？, 寬吻海豚－一份致敬，兩個 IDS, 野生動物慈善機構稱旅行社為“剝削性”

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