西西里潛水員發現淺舵和深槍

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一名潛水員在義大利西西里島附近的海床上發現了兩件與 18 世紀早期一場歷史性海戰有關的百年文物。

他發現的一把舵和一門海軍大砲被認為是 11 年 1718 月 XNUMX 日英國和西班牙海軍發生衝突的卡波帕塞羅戰役的遺物。

西西里島當時處於西班牙的控制之下，兩國當時並未交戰，但由海軍上將喬治·拜恩爵士指揮的規模更大的英國艦隊在交戰中擊沉了大批西班牙軍艦。

2.5米鐵炮（西西里海監）

發現這些文物的潛水員法比奧·波特拉 (Fabio Portella) 長期與海洋考古學家合作，並擔任錫拉庫薩省水下文化資產榮譽檢查員。

根據西西里島海洋監督局的說法，波特拉一直在勘測該島東南海岸豐塔納比安什附近的海床（索馬雷）。該舵一直沉沒在淺水中，可能由於最近的海床變化而被發現。它長約 5 米，由釘在木材上的金屬板組成。

該舵重約 800 公斤，可能來自一艘大型船舶。由於 SopMare 認為該物品容易受到干擾、損壞或移除，因此它請求一個團隊將其找回，目前該物品正在由保護人員進行處理。

波特拉在更深的地下 2.5 公尺處發現了一根 49 公尺長的鐵砲管，它至今仍在那裡，目前只能謹慎地確定它的年代在 1500 世紀到 1700 世紀之間。

卡波帕塞羅戰役

先前在阿沃拉海岸稍南的加利納和西西拉塔的發現也與卡波帕塞羅戰役有關。根據軍事記錄，一些西班牙大帆船脫離了主力艦隊，接近阿沃拉海岸，試圖躲避快速的英國船。

據估計，大約有 25 艘西班牙船隻在那裡和主要戰場上失踪。

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