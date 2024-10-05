烏斯蒂卡：西西里島的潛水寶石

PENELOPE GRANYCOME 了解西西里島，但從未體驗過這裡的水肺潛水 - 前往西西里島北海岸附近的小島的一次旅行讓她有機會了解為什麼它的評價如此之高

烏斯蒂卡島可能不為英國潛水者所熟知，但最近在其水域潛水就像發現了一顆未被發現的寶石，閃爍著藍色托帕石的海景伴隨著戲劇性的地形、洞穴、遊道和豐富的魚類－這是烏斯蒂卡的火山遺產及其自 1986 年以來作為義大利第一個海洋保護區的地位。

抵達港口（佩內洛普·格蘭尼科姆）

作為西西里島的愛好者，我經常在前往巴勒莫的途中註意到這座島嶼，當我讀到它的生物多樣性和它提供的潛水可能性時，我很高興。西西里島擁有充滿挑戰性的沉船、洞穴和水下遺跡，而烏斯蒂卡則以其魅力、輕鬆和熱情好客，似乎是開始探索海底世界的完美地點。

從倫敦飛往巴勒莫的飛行時間不到三個小時，然後乘坐 Liberty Lines 從巴勒莫港口乘坐 90 分鐘的水翼船穿越，大型潛水包只需額外支付 5 歐元。

在風景如畫的下船地點，我遇到了克萊爾（Claire）和薩爾沃（Salvo），克萊爾是五星級PADI 潛水中心Orca Diving Ustica 的老闆之一，薩爾沃是我下榻的Sogni Nel Blu 酒店的老闆。

鎮上輕柔的階梯…（佩內洛普·格蘭尼科姆）

....通往潛水中心（Penelope Granycome）

快速辦理入住手續後，沿著許多漂亮的台階之一步行一小段距離即可到達潛水中心，進行介紹和準備設備。業主合夥人 Davide 向我介紹了島上的海洋保護區 (MPA)，該保護區覆蓋約 15 公里的海岸線，分為三個區域。

面積較小的A區為禁捕區，面積約60公頃，B區及C區面積約8,000公頃，分別為一般保護區及部分保護區。

用迷人來形容這個獨特的小鎮是輕描淡寫的。大多數餐廳距離酒店只有幾分鐘的路程，並設有小徑供您探索整個島嶼。

目錄 分組潛水 紅柳珊瑚 最後一天 事實檔案

分組潛水

隔天早上，醒來後欣賞了港口的壯麗景色，並在薩爾沃咖啡館享用了美味的咖啡和羊角麵包，之後我在 Orca 遇到了導遊和其他潛水員。每個人都在導遊的帶領下進行上午 8 點和 11 點的潛水，涵蓋的語言包括英語、法語、德語和義大利語。

準備去潛水（佩內洛普·格蘭尼科姆）

組織是無縫的，包括你自己在潛水前和潛水之間回到基地的水杯，以及美味的小吃。我們的裝備和潛水服已被帶到距離 RIB 不遠的地方，因此唯一的工作是將 BC 和 reg 連接到 15 公升鋼製水箱（也可以提供 12 公升裝置）。

我們進入了 29°C 的海水和清澈見底的海水，在蓬塔加萊拉的第一次潛水並沒有讓人失望。

烏斯蒂卡是一百萬年前由連續的水下噴發和一系列持續的過程（包括 130,000 萬年前的最後一次大規模噴發以及極地融化的淹沒）形成的，這些過程塑造了地形。

由快速冷卻的熔岩形成的玄武質均勻岩石是一個特色，我們沿著岩石帶遊來游去，幸運地看到了梭魚、琥珀魚、海鰻和引人注目的魚。 海蜂目 海兔，一種巨大的海蛞蝓，在水中優雅地飛翔，因其可愛的兔耳狀犀牛而得名。

梭子魚（范妮佛洛拉-洛耶爾飾演）

同樣令人著迷的是海兔的交配習慣——它們是雌雄同體，它們排成一長排或成群交配。達維德提到了古老的地中海漁民的迷信，認為不小心觸碰海兔會導致禿頭。拉丁文名稱 海兔 品種指的是脫毛海兔。

經過快速換水和水面間歇，帶上充足的水、冰茶和零食，我們前往島的北部和 Secca della Colombara 地點，這個地點很可能從西西里語翻譯過來就是“鴿子的淺灘”，在那裡，海浪拍打著鴿子岩的淺灘。

蓬塔卡瓦齊 (Punta Cavazzi) 燈塔下方 (Fanny Floirat-Lohyer)

掉到尖峰上，沿著傾斜的牆壁下降到 30m 處，到達烏斯蒂卡沉船 (Ustica Wreck)，這是一艘 2005 年撞上淺灘後沉沒的商船的戲劇性景象。它側躺著，為一些巨大的魚提供了背景，其中包括暗色石斑魚和瓶裝石斑魚。戴維德還在那裡發現了傘蛞蝓和蝎子魚。

壯觀 阿斯特羅德斯 橙色珊瑚在藍色的襯托下顯得格外引人注目，整個地點被證明是物種觀察者的天堂。

經過如此美好的早晨和兩次相當深的潛水後，是時候小睡了，然後在廣場上喝咖啡和西西里甜點，後來我和所有其他潛水員和導遊一起享用日落開胃酒。

紅柳珊瑚

新的一天在島南部的蓬塔德爾阿帕 (Punta dell'Arpa) 提早潛水。這是一個美麗的地方，提供了在大約 34m 深度觀察柳珊瑚的機會。

覆蓋巨石的紅色柳珊瑚和石珊瑚珊瑚孔的遊過都是一種樂趣。 Orca 將 AOWD 和 Deep Specialty 的學生帶到這裡，享受隱藏的深度和美麗的風景。

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

接下來是 Sutta a Za Lisa，這是一個由隧道和狹窄的游泳通道組成的遊樂場，其中一個距離 27m。保持舒適至關重要，因為您一離開一個房間，就會有另一個房間進入。

我們的導遊亞歷克斯帶我們遊了幾次泳，然後才登上峽谷。整個遺址生物多樣性豐富，有一個含有 Madrepores 的洞穴和一個 彼得羅西亞 海綿在陽光下會變黑。拖鞋龍蝦和海鰻都在那裡，我們還看到了另一條巨大的石斑魚。

岩石水下地形 (Fanny Floirat-Lohyer)

最後一天

最後一天也很特別，我下降了一公斤來微調我的浮力，從而在 Grotta della Pastizza 進行了一次神聖的早期潛水，它的名字來自表面的糕點狀岩石。

這次潛水最初是穿過四個淺洞中的三個，最後在其中一個露出斑駁的光線。房間裡裝飾著島上守護神聖巴托利基奧的雕像，安靜的房間讓我們肅然起敬。

然後我們從一堵生氣勃勃的牆壁上掉下來，又把另一條大的棕色石斑魚扔到了大約 25m 的高度。該地點也可用於夜間潛水，觀賞鰻魚和甲殼類動物以及海兔、墨魚、章魚和海龜。

Felimida krohno 裸鰓亞目 (Fanny Floirat-Lohyer)

最後但同樣重要的是乘坐 RIB 令人興奮的旅程前往烏斯蒂卡最著名的景點 Scoglio del Medico（或醫生之岩）。

要涵蓋這一切需要潛水幾次。我們走進了一個被稱為「Grotta della Balena」的洞穴，因為其中一個開口像鯨魚的嘴，一進去就進入了一個較小的洞穴，看到四條石斑魚像接待委員會一樣排成一排。

一條暗色石斑魚 (Fanny Floirat-Lohyer)

這裡是海洋生物的另一個天堂，包括螃蟹、蝎子魚和裸鰓類動物，如果您有時間的話，這裡有很多值得探索的地方。

沿著隧道向下延伸至約 30m 處後，就進入了蔚藍的頂峰，欣賞了神奇的魚類表演，梭魚、琥珀魚、條紋石斑魚和海兔絢麗多彩。

佩內​​洛普與 Orca Diving Ustica 船員

這六次潛水的精彩得益於保護區和烏斯蒂卡火山遺產的保護，我將永遠銘記在心。告別後，我們回到巴勒莫，帶著潛水後的喜悅，無須向其他潛水員解釋。

事實檔案 價格在 虎鯨潛水 烏斯蒂卡 每次潛水起價為 50 歐元，潛水套餐的價格可相應降低。提供從 DSD 到潛水長的 PADI 課程以及設備租賃服務。 藍夢 飯店提供 2 至 30 晚的客房——兩晚住宿費用為每間客房 160 歐元起（兩人共用），包括往返港口的接送服務。 大多數倫敦機場都有飛往巴勒莫的航班，飛行時間不到三小時，來回票價 56 英鎊起（瑞安航空）。 自由線 營運水翼船從巴勒莫港到烏斯蒂卡，每次穿越 24 至 37 歐元。

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