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首次目睹300公尺深的Terra Nova極地沉船

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1911年的Terra Nova（赫伯特·龐廷）
1911 年的極地船 Terra Nova（赫伯特·龐廷）

對這艘歷史性沉船 300 公尺深的殘骸進行首次視覺勘測 特拉諾瓦一艘載著 RF Scott 船長及其團隊前往南極進行致命探險的船隻由一支海洋考古學家、歷史學家和技術專家組成的團隊駕駛。 

使用探險船 傳說他們訪問了格陵蘭島附近的北大西洋偏遠地區 特拉諾瓦 在第二次世界大戰期間——斯科特最後一次遠徵幾十年後——遭遇了失敗。

傳說的調查 特拉諾瓦 「這對於一個耗時近二十年的計畫來說是錦上添花，」計畫負責人雷頓·羅利 (Leighton Rolley) 說道。

「2005 年的一個想法最終促成了 2012 年沈船的成功發現，現在，多虧了這次探險，我們終於能夠對極地歷史上最具標誌性的船隻之一進行詳細的視覺調查。 

萊頓·羅利
Leighton Rolley 也參與了 2012 年 Terra Nova 探險

傳說的工作解答了許多關於死者狀況和最後時刻的長期問題。 特拉諾瓦 由此，它為一個世紀以來一直吸引極地歷史學家的故事畫上了句點。 」

Terra Nova 號的船舵
船舵的殘骸，下圖也可以看到正在使用中（Matthew Innes / MY Legend）
（劍橋大學斯科特極地研究所）

1884 年在蘇格蘭為鄧迪捕鯨和海豹船隊建造， 特拉諾瓦 是一艘長 57 公尺的木質三桅帆船，專為抵禦惡劣的極地條件而設計。 

1903 年，斯科特船長第一次南極探險時，她向他證明了自己的價值，當時，作為一艘救援船，她為斯科特船長提供補給並幫助其船 RRS 獲救 發現 來自麥克默多灣的冰層。

兩年後， 特拉諾瓦 她透過參與北極救援行動鞏固了自己的聲譽，幫助營救菲亞拉極地探險失敗後被困在弗朗士約瑟夫地群島的探險者。

1910-1913 年英國南極探險期間 特拉諾瓦 成為主要的探險船，載著斯科特的團隊徒步到達南極——他們確實做到了，但卻未能返回。

1911年的Terra Nova（赫伯特·龐廷）
1911 年南極的 Terra Nova（赫伯特·龐廷）
Terra Nova 船員（酷南極洲）
Terra Nova 船員（酷南極洲）

特拉諾瓦 在二戰服役前，她曾在紐芬蘭海豹漁業工作。經過2年的辛苦服役，她最終在1943年因冰損沉沒於格陵蘭島附近。 

2012 年，該研究船 福爾克，由美國經營 施密特海洋研究所在史考特船長逝世一百週年之際，對疑似沉船的物體進行了掃描。

2012 年 Terra Nova 的多波束掃描（施密特海洋研究所）
2012 年 Terra Nova 的多波束影像（施密特海洋研究所）

傳說 這次探險實際上是後續任務，利用先進的水下技術和現代潛水器對該遺址進行詳細的視覺調查。

羅利表示，拍攝到的高解析度影像能夠透過揭示關鍵的結構特徵來確認沉船的身份，同時記錄「充滿活力的海洋生態系統，沉船上有冷水珊瑚、海葵和魚類繁衍生息」。

「這次潛水是多年規劃、協調和耐心的結晶，」潛水員阿爾多·庫恩評論道。 「成為第一個看到 特拉諾瓦 自從沉沒以來的 80 年裡，我既感到謙卑，又感到興奮。 

勞倫斯‧奧茨站在貨艙旁邊，下圖可以看到絞盤
勞倫斯·奧茨在斯科特最後一次極地之旅中照看拉雪橇的小馬。下圖中，他站在貨艙旁，可以看到貨艙裡的絞盤。 （我的傳奇）
Terra Nova 貨艙，絞盤可見

我們盡可能地勘察了沉船的各個部分，從引人注目的船頭裂縫到散落的甲板設備殘骸。最震撼人心的時刻之一是在船尾附近發現了駕駛台——這是一個具有像徵意義且令人感動的發現。

特拉諾瓦船員獲救，但調查確認了該船在點燃後遭受的損壞程度，最終被海岸警衛隊武裝救援船開槍沉沒，以防止其成為漂浮的航行危險物。雖然船頭已裂開，但似乎是船尾部分首先撞上了海床。

「這次探險也凸顯了 傳說 羅利表示：“我們與她的船員一起在偏遠且充滿挑戰的環境中作業，將現代技術與精確的執行相結合，取得了歷史性的成果。”

也在 Divernet 上： 潛入格陵蘭島冰山, 堅忍號沉船露出“真面目”, 兩場探險紀錄片中生動展現的耐力畫面, 探索之旅：找到失蹤的沙克爾頓船

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