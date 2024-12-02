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自由潛水員：深入莫爾查諾夫的世界

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阿列克謝·莫爾查諾夫再次做到了（派拉蒙影業）
阿列克謝·莫爾查諾夫再次做到了（派拉蒙影業）

近年來，有關自由潛水的電影，無論是紀錄片還是虛構的，都出乎意料地受到觀眾的歡迎。 Netflix 已經獲得了一些可觀的收視率，更不用說訴訟了。 

他們的名字往往缺乏想像力—— 最深的呼吸，一口氣，沒有限制，屏住呼吸 – 所以很容易在記憶中變得混亂。但人們似乎對水上運動員一心一意地突破人體極限的行為著迷，同時也意識到每條下線的盡頭都潛藏著潛在的悲劇。

最新的一部即將在訂閱人數較少的數位平台之一派拉蒙+上發布，但它備受期待，因為它涉及當今無可爭議的這項運動之王、俄羅斯跳水運動員阿列克謝·莫爾恰諾夫。 

自由潛水者海報（派拉蒙影業）
海報（派拉蒙影業）

自由潛水電影通常圍繞著打破世界紀錄的嘗試展開——我不認為典型的觀眾會太在意這是否是在可變重量雙蹼或自由沉浸或任何其他學科中——這部電影的不同之處在於莫爾查諾夫的目標是在一年內保持每項世界深度記錄。

自由潛水者和這項運動的追隨者會很清楚他是否成功地完成了自己的任務，但大多數觀眾不會，所以這是一個很好、簡潔的設定。

潛水後的莫爾恰諾夫（派拉蒙影業）
潛水後的莫爾恰諾夫（派拉蒙影業）

他們甚至可能不知道莫爾恰諾夫還活著並且身體健康，但無論如何，悲劇的元素已經融入其中，並且沒有任何獎品可以猜測這存在於阿列克謝與他非凡的母親的關係中。 Natalya Molchanova 在 2015 年去世之前一直統治著女性自由潛水，對她來說，這本應是 40m 的有趣潛水。

自由潛水往往在實用性和精神性之間搖擺，而場景設定讓我擔心這部作品可能會探索人類心靈等深處的奧秘。 

事實並非如此——這是一部令人愉快的事實紀錄片，旨在深入了解一名精英運動員的生活。莫爾恰諾夫不僅面臨這項運動帶來的身體和精神上的挑戰，還面臨著由於俄羅斯非法入侵烏克蘭而被禁止作為俄羅斯人在世界舞台上表演等現實問題。

穿金裝的男人（派拉蒙影業）
穿金裝的男人（派拉蒙影業）

自由潛水員 確實成功地使其明星更容易接近。我們去年見到了他，當時他 36 歲，他的頭埋在水箱裡，生理學家正在監視他。她很謹慎，希望他休息，而他決心做得更多，並且知道他可以利用魅力和決心取得勝利。這是博內爾島挑戰紀錄的前一天。

我們見到了他的妻子艾琳娜：「我總是很害怕，」她談到他的工作時說道。我們得知他從四歲起就是個游泳神童。母親納塔莉亞 (Natalia) 曾打破過 41 項世界紀錄，她從一開始就是他的教練，他們的關係非常深厚。

娜塔莉亞·莫查諾娃（派拉蒙影業）
娜塔莉亞·莫查諾娃（派拉蒙影業）

她和他的父親很久以前就分手了——正是這種創傷促使她開始自由潛水。奧列格神父在場發表了他的看法。 

阿列克謝表達了他希望延續母親遺產的願望，他在環遊世界時用蛋糕和冰淇淋慶祝自己的勝利，一次又一次地展示了他的超人能力。 

父子（派拉蒙影業）
父子（派拉蒙影業）

在威廉·特魯布里奇 (William Trubridge) 在巴哈馬舉行的 Vertical Blue 比賽中，莫爾恰諾夫 (Molchanov) 所關注的是組織者自己長期保護的 102 億無腳蹼紀錄。 

俄羅斯參賽者去年並不受歡迎，這暗示著這對特魯布里奇個人來說很合適，但現在莫爾恰諾夫被允許以中立旗幟參加——我想更多地了解這意味著什麼。暗示他想要報仇。

影片後面與此相關的一個戲劇性時刻表明，即使在他權力的鼎盛時期，推動他創下紀錄的火焰也可能被生活中的其他優先事項所取代。

正如導演兼編劇邁克爾約翰沃倫所說：“思想、身體和地球元素之間的平衡是自由潛水的本質。沒有人比經驗豐富的自由潛水員更了解這種關聯。但有時，他們會忘記

YouTube視頻

這是一部非常成功的紀錄片，包含水下鏡頭，拍攝精美，但不允許取代人類觀察。它還提供了大量引人入勝的歷史鏡頭，讓莫爾查諾夫成為了更清晰的焦點，同時仍然給人留下了一個因卓越技能而孤立的人的印象。

深淵之王（派拉蒙影業）
深淵之王（派拉蒙影業）

我確信它並沒有講述整個故事，它也不是一部徹底震撼你世界的電影，但如果你有機會接觸到 派拉蒙+ 你會發現它非常值得一看。 7 月 XNUMX 日發售。

也在 Divernet 上： Netflix 新片：最深的呼吸, 自由潛水：Netflix 艾美獎 + 奧運聖火, 艱難的條件創造了自由潛水世界紀錄, 破冰活動：自由潛水紀錄被打破, PIPIN V NETFLIX：自由潛水員的訴訟被駁回

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