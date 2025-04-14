海狗？沒有這樣的事！

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皮埃爾·康斯坦特 (PIERRE CONSTANT) 對那些堅持認為海狗在任何意義上都是海豹的人感到很煩。請讓他用他的照片來澄清事實

很久以前，在上個世紀，我是加拉巴哥群島的自然主義導遊。在查爾斯達爾文研究站的監督下，加拉巴哥國家公園的導覽訓練耗時一個多月，是一件嚴肅的事。

學術課程結束後，我們會參加由科學權威指導的課程，並在科學圖書館進行數小時的自學，最後進行四小時的期末考來檢驗我們所掌握的知識。

通過考試意味著我們獲得了備受追捧的自然主義導遊執照，這使我們能夠正式在公園的遊輪和帆船上工作，該公園自 1978 年以來一直是世界遺產。

根據你在群島上的去處，以及你參觀的島嶼和地點，看到加拉巴哥群島特有的海獅群總是令人著迷的（沃勒拜基棕頸鹿) 在白色、綠色、紅色或黑色的沙灘上悠閒地曬太陽。

西班牙島海灘上的加拉巴哥海獅（Zalophus wollebaeki）

加拉巴哥海獅特寫，伊莎貝拉島

在聖地亞哥島或伊莎貝拉島以西的一些地方，暴露在寒冷的克倫威爾洋流上升流中，你還會遇到不同的物種：加拉巴哥海獅（加拉帕戈北極熊）。它的祖先 澳洲北極熊 它們沿著著名的洪堡洋流從南極洲遷移到智利和秘魯海岸。

加拉巴哥海獅（Arctocephalus galapagoensis），聖地牙哥島

加拉巴哥群島海獅幼崽，聖地牙哥島

每當我聽到人們將這些哺乳動物稱為「海豹」或甚至「海狗」時，我就會感到最好是焦躁不安，最壞是惱怒。我特意向遊客有系統地解釋海豹和海獅之間的差異。

一些固執的遊客堅信他們更了解情況，拒絕購買，或認定這些動物一定是海豹，因為「它們一直被這樣稱呼」。

鰭足類動物家族

海豹和海獅都是鰭足類動物，是一類多樣化的半水生海洋哺乳動物，曾被俗稱為無耳海豹（或真海豹）和海狗。

真正的印章屬於 海豹科 科，而海獅屬於 軒科 家族，有兩個不同的亞家族： 北極頭海馬亞科，有兩個屬和 蠓亞科，其中有五個。北極的海象屬於另一個科， 蜻蜓科.

海象（Odobenus rosmarus），斯瓦爾巴群島

海獅主要來自南半球──除了加州海獅（Zalophus californianus)，加拉巴哥海獅的祖先，以及北海獅（朱氏真鯛）北極。

另一方面，海豹大多來自北半球──除了南像海豹（米龍加·萊奧尼娜)、食蟹海豹（食癌者)、威德爾海豹（威德利細蟎)和豹海豹(輕水螅南極企鵝（學名：Pennsylvania）是南極洲著名的鳥類，也是企鵝的兇猛掠食者。

奧塔哥半島的兩隻紐西蘭海獅（Phocarctos hookeri）

海豹和海獅的主要差異是什麼？海豹有圓眼睛和尖鼻子，沒有可見的耳朵，以腹部為載體爬行。

海獅有杏仁狀的眼睛、方形的口鼻、外耳（管狀），可以用前鰭向前移動。這些鰭狀肢還能幫助它們從腹部直立起來，就像使用拐杖一樣。

因此，人們通常所說的海豹是錯誤的，因為它們實際上是“海獅”。它們有所謂的厚雙層毛，但也具備海獅的所有特徵，儘管它們體型較小，鼻子明顯更尖。

皮草海獅

軒科 海獅 北極頭海馬亞科 亞科包括兩個屬： 北極頭龍， 或南部海獅（共有 8 種）和 卡洛希納斯，北方海獅。後者的單一物種， 熊鼻犀，分佈於北冰洋。

全部八個 大頭目 物種起源於南極，那時的生活條件不像現在這麼極端和極端。

這引發了關於南美洲原始毛皮海獅不同群體的物種形成（澳洲北極熊) 為了尋找更好的環境而向北遷徙。

他們利用北向的洋流：洪堡洋流代表胡安·費爾南德斯洋流（腓氏北極熊) 和加拉巴哥海獅，或本格拉海獅 (微小小弧頭魚).

毛皮海獅（Arctocephalus pusillus），納米比亞克羅斯角殖民地

納米比亞海灘上的海獅。

《澳洲人報》（小頭鯨) 和紐西蘭海獅 (福氏北頭魚) 沿著類似的路線到達其名稱所示的最終目的地。

紐西蘭海獅棲息地，凱庫拉，南島

因此，下次當您聽到有人談論海狗時，請務必向他們介紹正確的名稱，因為舊的名稱已經過時且具有誤導性。你會讓我開心一整天！

皮埃爾·康斯坦特撰寫了三本加拉巴哥參考書： 加拉巴哥群島－自然史指南 （2010 年，第 9 版，香港國際航空攝影雜誌） 加拉巴哥群島的海洋生物－魚類、鯨魚、海豚和海洋無脊椎動物的潛水指南 （2007 年，第 3 版，巴黎 Calao Life） 加拉巴哥群島 （1994 年，第 3 版，巴黎）法文版。 訪問他的網站 或透過電子郵件訂購，地址為 calaolife@yahoo.com 或 。

Pierre Constant 在 Divernet 上的其他作品： 深入古巴西部, 諾隆尼亞群島：大西洋潛水熱點, 利福島化石環礁潛水, 弗洛雷斯，通往科莫多的門戶, 地獄的鐘聲和其他尤卡坦洞穴特價, 柯立芝以外的瓦努阿圖 潛水之旅：穆桑達姆到馬斯喀特