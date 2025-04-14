海狗？沒有這樣的事！

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紐西蘭海獅（Arctocephalus forsteri），凱庫拉，南島
不要叫我海豹：紐西蘭海獅（Arctocephalus forsteri），凱庫拉，南島

皮埃爾·康斯坦特 (PIERRE CONSTANT) 對那些堅持認為海狗在任何意義上都是海豹的人感到很煩。請讓他用他的照片來澄清事實

很久以前，在上個世紀，我是加拉巴哥群島的自然主義導遊。在查爾斯達爾文研究站的監督下，加拉巴哥國家公園的導覽訓練耗時一個多月，是一件嚴肅的事。 

學術課程結束後，我們會參加由科學權威指導的課程，並在科學圖書館進行數小時的自學，最後進行四小時的期末考來檢驗我們所掌握的知識。

通過考試意味著我們獲得了備受追捧的自然主義導遊執照，這使我們能夠正式在公園的遊輪和帆船上工作，該公園自 1978 年以來一直是世界遺產。

根據你在群島上的去處，以及你參觀的島嶼和地點，看到加拉巴哥群島特有的海獅群總是令人著迷的（沃勒拜基棕頸鹿) 在白色、綠色、紅色或黑色的沙灘上悠閒地曬太陽。 

西班牙島海灘上的加拉巴哥海獅（Zalophus wollebaeki）
西班牙島海灘上的加拉巴哥海獅（Zalophus wollebaeki）
加拉巴哥海獅，伊莎貝拉群島
加拉巴哥海獅特寫，伊莎貝拉島

在聖地亞哥島或伊莎貝拉島以西的一些地方，暴露在寒冷的克倫威爾洋流上升流中，你還會遇到不同的物種：加拉巴哥海獅（加拉帕戈北極熊）。它的祖先 澳洲北極熊 它們沿著著名的洪堡洋流從南極洲遷移到智利和秘魯海岸。

加拉巴哥海獅（Arctocephalus galapagoensis），聖地牙哥島
加拉巴哥海獅（Arctocephalus galapagoensis），聖地牙哥島
加拉巴哥群島海獅幼崽，聖地牙哥島
加拉巴哥群島海獅幼崽，聖地牙哥島

每當我聽到人們將這些哺乳動物稱為「海豹」或甚至「海狗」時，我就會感到最好是焦躁不安，最壞是惱怒。我特意向遊客有系統地解釋海豹和海獅之間的差異。 

一些固執的遊客堅信他們更了解情況，拒絕購買，或認定這些動物一定是海豹，因為「它們一直被這樣稱呼」。

鰭足類動物家族

海豹和海獅都是鰭足類動物，是一類多樣化的半水生海洋哺乳動物，曾被俗稱為無耳海豹（或真海豹）和海狗。

真正的印章屬於 海豹科 科，而海獅屬於 軒科 家族，有兩個不同的亞家族： 北極頭海馬亞科，有兩個屬和 蠓亞科，其中有五個。北極的海象屬於另一個科， 蜻蜓科.

海象（Odobenus rosmarus），斯瓦爾巴群島
海象（Odobenus rosmarus），斯瓦爾巴群島

海獅主要來自南半球──除了加州海獅（Zalophus californianus)，加拉巴哥海獅的祖先，以及北海獅（朱氏真鯛）北極。 

另一方面，海豹大多來自北半球──除了南像海豹（米龍加·萊奧尼娜)、食蟹海豹（食癌者)、威德爾海豹（威德利細蟎)和豹海豹(輕水螅南極企鵝（學名：Pennsylvania）是南極洲著名的鳥類，也是企鵝的兇猛掠食者。

奧塔哥半島的兩隻胡克海獅
奧塔哥半島的兩隻紐西蘭海獅（Phocarctos hookeri）

海豹和海獅的主要差異是什麼？海豹有圓眼睛和尖鼻子，沒有可見的耳朵，以腹部為載體爬行。

海獅有杏仁狀的眼睛、方形的口鼻、外耳（管狀），可以用前鰭向前移動。這些鰭狀肢還能幫助它們從腹部直立起來，就像使用拐杖一樣。 

因此，人們通常所說的海豹是錯誤的，因為它們實際上是“海獅”。它們有所謂的厚雙層毛，但也具備海獅的所有特徵，儘管它們體型較小，鼻子明顯更尖。

皮草海獅

軒科 海獅 北極頭海馬亞科 亞科包括兩個屬： 北極頭龍， 或南部海獅（共有 8 種）和 卡洛希納斯，北方海獅。後者的單一物種， 熊鼻犀，分佈於北冰洋。 

全部八個 大頭目 物種起源於南極，那時的生活條件不像現在這麼極端和極端。 

這引發了關於南美洲原始毛皮海獅不同群體的物種形成（澳洲北極熊) 為了尋找更好的環境而向北遷徙。

他們利用北向的洋流：洪堡洋流代表胡安·費爾南德斯洋流（腓氏北極熊) 和加拉巴哥海獅，或本格拉海獅 (微小小弧頭魚).

毛皮海獅（Arctocephalus pusillus），納米比亞克羅斯角殖民地
毛皮海獅（Arctocephalus pusillus），納米比亞克羅斯角殖民地
毛皮海獅（Arctocephalus pusillus），納米比亞克羅斯角殖民地
納米比亞海灘上的海獅。

《澳洲人報》（小頭鯨) 和紐西蘭海獅 (福氏北頭魚) 沿著類似的路線到達其名稱所示的最終目的地。

紐西蘭海獅棲息地，凱庫拉，南島
紐西蘭海獅棲息地，凱庫拉，南島

因此，下次當您聽到有人談論海狗時，請務必向他們介紹正確的名稱，因為舊的名稱已經過時且具有誤導性。你會讓我開心一整天！

皮埃爾·康斯坦特撰寫了三本加拉巴哥參考書： 

加拉巴哥群島－自然史指南 （2010 年，第 9 版，香港國際航空攝影雜誌）

加拉巴哥群島的海洋生物－魚類、鯨魚、海豚和海洋無脊椎動物的潛水指南 （2007 年，第 3 版，巴黎 Calao Life）

加拉巴哥群島 （1994 年，第 3 版，巴黎）法文版。 訪問他的網站 或透過電子郵件訂購，地址為 calaolife@yahoo.com 或 。

Pierre Constant 在 Divernet 上的其他作品： 深入古巴西部, 諾隆尼亞群島：大西洋潛水熱點,  利福島化石環礁潛水弗洛雷斯，通往科莫多的門戶地獄的鐘聲和其他尤卡坦洞穴特價柯立芝以外的瓦努阿圖   潛水之旅：穆桑達姆到馬斯喀特

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