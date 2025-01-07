了解瓦卡托比的大局

透過廣角影像捕捉瓦卡托比珊瑚礁的真實範圍

不可否認，拍攝隱藏在珊瑚礁深處的難以捉摸的海洋生物的吸引力。然而，來到瓦卡托比的攝影師常常冒著過於專注於記錄小節而最終錯過大局的風險。正是這些全景珊瑚礁場景展示了目的地的真實範圍和質量，創建它們的最佳方法是在成像組合中添加廣角和超廣角全景拍攝技術。

一對潛水員沿著瓦卡托比的一處落水處巡遊。為了捕捉影像，我停留在它們上方 3.6 m/12 英尺的深度。相機設定：ISO 200，快門速度 1/125 秒，Tokina 10-17mm 鏡頭設定為 10mm，光圈 F/5.6，雙 Sea & Sea YS-250 設定在一半和四分之一功率之間。

曾多次前往印度尼西亞 瓦卡托比潛水度假村t我可以證明，攝影師可以花幾週的時間在這裡用壯觀的海洋生物肖像和微距鏡頭填充記憶卡，而不會用完獨特的主題材料。但這只是故事的一半。為了捕捉這個目的地的全部美景，您需要著眼於大局。

完美的環境

瓦卡托比度假村周圍環繞著世界上最原始的珊瑚礁，這絕非偶然。該度假村具有里程碑意義的海洋保護計畫資助了一個私人海洋保護區，保護著約 20 公里的珊瑚礁。他們積極主動的保護努力的證據在珊瑚礁的活力中顯而易見。

像這位潛水員經過巨大的桌面珊瑚（9.1m/30ft.）這樣的鏡頭說明了觀眾席中的位置是多麼美好。為了捕捉影像，相機設定包括：ISO 200，快門速度 1/160 秒，我的 Tokina 10-17mm 魚眼鏡頭設定為 12mm，光圈 F/7.1 為了保持光線看起來自然，Sea & Sea YS-250 閃光燈都設定為一半功率。

除了保持近乎原始的狀態外，瓦卡托比的水下地形還包含一些引人注目的地形。這裡有陡峭的礁石斜坡和直立的岩壁，距離海面只有幾英尺，水下的山脊和海山從深處拱起，山峰聳立在陽光斑駁的淺灘上。再加上出色的水質透明度和充足的環境光線，您就擁有了拍攝廣角的理想條件，以生動的細節展示這些遠景。

點燃玫瑰

在瓦卡托比的潛水地點 羅姆人 有一個巨大的捲軸珊瑚結構，因其從上方觀察時明顯的形狀而被暱稱為“玫瑰”。我覺得最好的選擇是選擇魚眼鏡頭並僅使用環境光進行拍攝，因為有足夠的可用空間。使用閃光燈只能照亮珊瑚和我之間水柱中的少量顆粒。

瓦卡托比羅馬潛水點的巨型捲軸珊瑚結構被暱稱為“玫瑰”，深度為 18.3 公尺/60 英尺。為了獲得曝光，相機設定如下：ISO 200，快門速度 1/125 秒。鏡頭，Tokina 10-17mm 魚眼，焦距為 10mm，光圈 F/5.6，僅依靠可用光線，無頻閃。

由於珊瑚礁上沒有直線，因此魚眼學裝置產生的桶狀失真很少成為問題。事實上，事實恰恰相反，因為扭曲可以為拍攝對象帶來一點額外的戲劇性。為了傳達比例感，我讓模型懸停在珊瑚上方三英尺處。

引入背景

我認識的幾乎每個人都使用雙頻閃設定。雖然在前景中均勻照亮拍攝對象至關重要，但在廣角拍攝時，許多人忘記了考慮背景。說到熱帶地區，沒有什麼比平衡環境光與您自己的照明來賦予它迷人的藍色魅力更好的了。

我堅信手動拍攝，這包括閃光燈。在 Wakatobi，我的頻閃輸出很少設定為高於 3/4 功率，更常見的是設定在四分之一到一半功率之間變化。

深度 12.2m/40ft。為了捕捉這些色彩繽紛的海綿和軟珊瑚，我選擇了以下相機設定：ISO 200，快門速度 1/160 秒，Tokina 10-17mm 鏡頭設定為 12mm，光圈 F/6.3，雙 Sea & Sea YS-250 套裝略高於一半功率。

在設定任何鏡頭之前，我的策略總是從了解太陽在哪裡開始，觀察自然光從亮到暗的過渡位置，並透過鏡頭在每個點讀取環境光的讀數。這使我能夠建立光圈值的基線。然後我就可以開始工作，以最好地捕捉背景中水的藍色。

例如，在名為 Lorenzo's Delight 的地點，我在 110 英尺高的牆壁上發現了一個非常大、美麗的紅色海扇。在那個深度，環境光仍然相當好，使我能夠保持在 200 ISO，儀表讀數範圍在 f4.5 和 f5.6 之間。將 ISO 提高到 400，幾乎是 f/8 就可以了。一旦我調整了適當的光圈值以捕捉理想的藍色海水，我就把注意力轉回珊瑚礁上。

在深度 33.5m/110ft.，相機設定包括：ISO 200、快門速度 1/80 秒、Tokina 10-17mm 鏡頭設定為 10mm、光圈 F/7.1、雙 Sea & Sea YS-250 手動設定，中間有右閃光燈一半和四分之一功率，左閃光燈為一半功率。

在那個深度，扇子看起來比紅色更暗栗色，我想把它表現出來，再加上在場景中添加一個潛水員以給出其大小的一些比例。為了保留環境光，我將快門速度稍微降低到 1/80 秒，光圈值為 f7.1（加上負半檔），為粉絲和潛水員保持足夠的景深。

另一個深度拍攝的例子是這張圖片（左側），一名潛水員位於 36.6 m/120 英尺處的一處非常大的軟珊瑚後面。沿著牆的一側。相機設定：ISO 200，快門速度 1/80 秒，Tokina 10-17mm 鏡頭設定為 10mm，光圈 F/7.1，雙 Sea & Sea YS-250 手動設定在半功率和全功率之間。在旁邊的圖片中（潛水員經過 16.8m/55ft 深度的大桶海綿），我能夠使用相同的 ISO 200 獲得類似的結果，但將快門速度提高到 1/125 秒，而將光圈降低到F/6.3，我的Sea & Sea YS-250 的功率輸出減半。

整個過程可能聽起來有點過於有條理，但請記住，與魚不同，珊瑚礁不會去任何地方。您有充足的時間來檢查結果並進行微調以調整燈光和構圖。由於液晶顯示器並不總是能講述全部故事，因此我總是根據相機的直方圖顯示來查看播放影像。

新增主題

包含海洋生物主題可以增加廣角影像的規模和影響力。關鍵是找到一個既有趣又平易近人的主題。我發現瓦卡托比珊瑚礁上的布羅德俱樂部墨魚對潛水員具有高度的耐受性。前提是你的動作緩慢且從容；它們可以讓您離得很近拍照。

我們在 12.2m/40ft 深度的壁潛過程中發現了這條合作的 Broadclub 墨魚。相機設定：ISO 200，快門速度 1/125 秒，Tokina 10-17mm 鏡頭設定為 13mm，光圈 F/8.0，雙 Sea & Sea YS-250 手動設定在半功率和全功率之間。

在廣角鏡頭中包含人物主題不僅會增加興趣（因為人們會發現其他人很有趣），而且還增加了講述故事的更多機會。讓你的模型參與場景的某些元素，而不是簡單地在畫面中游動。

如果您與另一位攝影師合作，一個簡單的技巧就是拍攝他們正在拍照的照片。如果他們也使用廣角設定進行拍攝，他們很可能會和你做同樣的事情。當對人物使用魚眼鏡頭時，10-11 毫米範圍內的鏡頭場畸變有時會有點過大。我發現當畫面中的主題還包括海洋動物時尤其如此。在這種情況下，我通常會稍微退一步，選擇 13-17 毫米的變焦範圍。

為了進一步提高賭注，只要你的拍攝對象仍然合作，你可以改變位置，讓另一名潛水員慢慢移動到你剛剛騰出的位置，以創建海洋互動肖像。保持緩慢而謹慎的動作以避免拍攝對象受到驚嚇，這將為您提供更多的時間和拍照機會，而不是試圖匆忙完成它。遵守一點紀律是有好處的。

深度 7.62 公尺/25 英尺。相機設定：ISO 200，快門速度 1/125 秒，Tokina 10-17mm 鏡頭設定為 17mm，光圈 F/8。考慮到前景魚的表面具有高度反射性，Sea & Sea YS-250 的頻閃功率均降至約四分之一功率。

一群魚會為你的廣角增添很多活力，但它們也可能是輕浮的拍攝對象，這需要你在拍攝發生之前就做好準備。在這裡，我再次建議採用與拍攝一般海洋景觀鏡頭相同的策略；到達深度後立即讀取儀表讀數。這將使您能夠根據周圍的環境光水平建立光圈值的基線，然後在大眼鰺、隆頭鸚嘴魚、梭魚或蝙蝠魚進入場景並進入範圍時做好準備。

關注海洋生物

在拍攝一些令人驚嘆的珊瑚礁全景後，您可以將注意力轉向海洋生物。在羅馬潛水期間，我偶然發現了一對大章魚，它們看起來像是正在發生領土爭端，因為它們都採取直立姿勢，彼此相距兩英尺。

兩天八達通在一起。這一天章魚在 9m/30 英尺的深度，相機設定：ISO 200，快門速度 1/125 秒，Tokina 10-17mm 鏡頭設定為 17mm，光圈 F/8.0，雙 Sea & Sea YS-250 手動設定四分之一功率。

清澈的海水和充足的環境光線可以展示前景中章魚的活力和遠處的遠景。由於鏡頭和主體之間的工作距離不到一英尺，因此只需要少量的閃光燈。

瓦卡托比的屋礁不僅是觀賞廣角風景的好地方，也是觀賞各種大大小小的海洋生物的好地方。深度 24.3m/80ft。我讓該地點的一隻綠海龜在牆上巡遊。拍攝，相機設定：ISO 200，快門速度 1/125 秒，Nikonos R-UW 13mm，光圈 F/6.7，雙 Retra Prime 手動設定為半功率。

除了為使用高氧的休閒潛水員提供服務外，瓦卡托比還擁有完善的裝備來應對使用循環呼吸器的潛水員，包括多達 20 人的團體；拍攝題材如此豐富，值得考慮。

除了滿足高氧潛水員的需求外，瓦卡托比潛水度假村還配備齊全的設施，可以接待使用循環呼吸器的潛水員，包括多達 20 人的團體。鑑於拍攝主題如此豐富，這一點非常值得考慮。

總而言之，美麗的珊瑚礁、陡峭的懸崖和獨特的海洋生物主題，以及靈活的潛水服務和選擇，瓦卡托比是攝影師的天堂，無論是磨練技能還是添加新的令人興奮的內容，瓦卡托比都是攝影師的天堂影像 - 無論是廣角影像、微距影像，還是兩者兼而有之，都可以添加到您的照片庫中。

要了解有關瓦卡托比的更多信息，請訪問 瓦卡托比網站 或瓦卡托比潛水度假村 部落格網站， Wakatobi 流。