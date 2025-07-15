瓦卡托比海草草地的隱密世界

Wakatobi的屋礁被譽為世界上最好的海岸潛水點之一。這個廣闊的珊瑚花園距離海灘僅幾步之遙，綿延超過三英里，提供無數小時的潛水和浮潛探險活動。但這個地點還有另一個不容錯過的地方，它距離海岸更近。

海灘附近，從低潮線一直延伸到珊瑚礁邊緣，一片綠意盎然。這裡是海草的王國，乍一看，它或許只是自家前院一片未修剪的草叢，或者說是「海藻」。但實際上，這是一個獨特而迷人的生態系統，充滿了各種各樣的生物，等待著您的探索。

目錄 目錄 不一樣的草 近岸苗圃 高時間

不一樣的草

雖然人們普遍認為生命來自海洋並轉移到陸地上，但海草顯然在某個時刻發生了100度大轉彎。從大約一億年前開始，陸地上生長的草開始適應鹹水，並擴展到沿海淺灘。如今，世界各地發現的 60 多種海草與其陸地表親（如藻類和其他海洋植物）仍有更多共同點。像陸生草一樣，它們依靠陽光透過光合作用來養活自己，並紮根，從地面而不是周圍的水中吸取養分。它們是真正的開花植物，釋放花粉和種子，隨水流漂流。在遷移回大海的過程中失去的一個特徵是需要一根粗莖來抵消重力，因為海草葉片的浮力接近中性。葉片隨水流流動的能力創造了我們在海草草地上游泳時經常遇到的令人著迷的波動。

在瓦卡托比的海草上浮潛

海草需要充足的陽光和足夠柔軟的海床才能紮根，因此在瓦卡托比這樣的地方，你只會在海岸和珊瑚礁之間的淺灘沉積層發現它們。在這裡，它們通常形成廣闊的草甸，從低潮線一直延伸到標誌著珊瑚礁起源的堅硬基底，或延伸到水深3-4米的地方。浮潛者和潛水員常常會忽略這些草床，因為他們 鰭 游向珊瑚礁的路徑。然而，內行人會更加關注海岸和珊瑚礁之間的那片草帶，因為這些草甸構成了一個豐富多樣的生態系統，對瓦卡托比的海洋生態系統的重要性絲毫不亞於該地區的沿海紅樹林和珊瑚礁。

近岸苗圃

海草草甸遠不止是一片水下雜草。這些植物構成了豐富生態系統的基石，為各種水生動植物提供食物和庇護所。瓦卡托比的海草草甸以多種方式構成了多樣化的食物網。有些動物，例如經常在度假村周圍淺水區看到的綠海龜，直接以活葉為食。即使沒有直接食用，海草葉也對生態系統有益。許多從海底吸收的營養物質被釋放到水體中，供小型濾食性動物利用。海草也滋養著其他次級植物，包括多種藻類、細菌和浮游生物，它們要麼直接生長在活草上，要麼從落到海底的枯葉和腐葉中獲取營養。此外，當活的或死的海草葉被洋流帶走時，它們會為從珊瑚礁、開闊水域到深海海底等生態系統中的生物提供食物。

海龜在海草中覓食

活著的葉子還形成了一個像森林一樣的樹冠，為幼魚和一系列無脊椎動物等小型生物提供了遮蓋。它們的存在反過來又吸引了一系列掠食者。當草床與珊瑚礁密切相關時，就像我們的珊瑚礁一樣，它們就成為許多珊瑚礁物種的重要苗圃。科學研究已發現超過 180 種魚類在瓦卡托比的草床中棲息或定期造訪。再加上這裡可能發現的數千種無脊椎動物，這裡是觀賞動物的主要狩獵場。

高時間

造訪瓦卡托比海草床的最佳時間是在漲潮時或接近漲潮時。這不僅確保潟湖有足夠的深度， 鰭 海水在不淤積或破壞草類的情況下湧動，這也是大多數過境物種從珊瑚礁遷入的季節。你最先發現的可能是綠海龜，這些水生爬行動物一代又一代地在瓦卡托比度假村的海灘上孵化；多年來，瓦卡托比度假村一直是海龜棲息和繁殖的庇護所。你也會看到魚兒在周圍遊動，例如銀比迪魚和拇指皇帝魚，以及幾種色彩鮮豔的兔魚。

海草中的幽靈海龍

雖然不能保證一定能看到，但你遇到烏賊或魷魚的幾率比平時高，它們或單獨巡遊，或成群結隊，身體微微顫動，令人著迷。仔細觀察草叢，你可能會看到一隻幼年鰻魚在草莖間滑行，或發現一條幼年藍點黃貂魚在水底附近徘徊。 章魚 草地裡也潛伏著許多生物，但要發現這些偽裝大師，需要敏銳的眼光。再次放大，你會發現一個全新的生命層次，蝦子和螃蟹四處遊動。仔細觀察那些乍看像是隨機碎片的東西，你可能會發現自己與海龍或海馬面對面。這樣的例子不勝枚舉，而能否看到它們，取決於你的耐心，以及你在這片介於海灘和珊瑚礁之間的過渡區探索的時間。

下次您來訪時 瓦卡托比度假村，一定要在淺灘度過一段時間，探索世界上最豐富的海洋生態系統之一的另一個維度。