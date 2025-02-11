如何賺取數十億美元——透過保護潛水熱點

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根據一項新的同行評審研究，每年有 33 萬人次在海洋中潛水，但只有 15% 的潛水地點得到了充分保護，免受捕魚和其他破壞性活動的侵害 國家地理原始海洋。然而，報告稱，振興這些地區將釋放潛水作為寶貴經濟引擎的潛力。

保護休閒潛水熱點將為遊客、當地社區和海洋生物帶來一系列好處，但最值得注意的是，將產生額外的 2 億美元收入，主要來自潛水員直接向當地社區支付的使用費。

一位海洋生態學家正在勘察基里巴斯萊恩群島的珊瑚礁（Jon Betz / 國家地理）

根據來自澳洲、墨西哥、美國和加拿大的海洋專家進行的研究，全球南部沿海社區擁有約 62% 的休閒潛水活動，並有望從此舉中獲益最多。

他們收集了世界各地數千個地點的潛水中心、潛水地點和價格的資料庫，以估計每年的潛水次數、保護措施對增加一個地區的生物量和生物多樣性的程度，以及潛水員在海洋保護區（MPA）潛水時支付的入場費的意願。

哥斯達黎加奧薩半島的原始海洋潛水員（Enric Sala / 國家地理）

他們發現，雖然 67% 的潛水地點位於海洋保護區內，但只有 15% 的潛水地點位於高度或完全保護的區域內。

隨後，他們確定，在現有的休閒潛水地點實施高度和全面保護的海洋保護區將使潛水需求和潛水次數增加 32%（每年額外增加 10.5 萬次潛水），並使潛水行業每年的收入增加 616 億美元。

消費者剩餘（即人們願意為一次水肺潛水體驗支付的費用與其實際成本之比）估計為每年 2.7 億美元。報告稱，潛水員願意為這種體驗支付更多費用，從而提高該行業的獲利能力。

各國將獲益

「如果你保護一個海洋區域，就會有更多的休閒潛水員出現——他們願意為觀看驚豔的水下生物而支付更多的錢，」主要作者、澳大利亞詹姆斯庫克大學高級講師雷尼爾·卡布拉爾說。 “社區和企業忽視了海洋保護區的益處，從而損失了金錢。”

在哥倫比亞海域海花生物圈保護區最北部的偏遠珊瑚礁上進行採樣（Manu San Félix / 國家地理）

斯克里普斯海洋研究所教授、這項研究的共同作者奧克塔維奧·阿布托-奧羅佩薩認為：“僅在墨西哥，潛水業的年收入就與該國整個漁業部門相當，因此海洋保護不僅是環境需要，也是經濟需要。”

「從科蘇梅爾島生機勃勃的珊瑚礁到受到全面保護的卡波普爾莫海洋保護區，這個行業每年接待多達 1.7 萬名潛水員。

“加強保護力度，培育小規模、社區主導的生態旅遊，不僅可以提升潛水體驗，而且還能確保全球海洋旅遊的長期可持續性。”

恩里克·薩拉 (Enric Sala) 在帛琉潛水 (Manu San Félix / 國家地理)

研究發現，埃及、泰國和美國是潛水人數最多的國家，每年各有近 3 萬人次潛水，而印尼、埃及和澳洲是受到全面或高度保護的海洋保護區中潛水人數最多的國家。

菲律賓、美國和印尼是非保護水域中潛水活動最多的國家，也是在潛水熱點地區指定保護區最能受益的國家。

這些熱門景點佔整個海洋的面積不到 1%，但保護它們將吸引更多更大的海洋生物，進而使它們對潛水員更具吸引力。

溢出效應

巴哈馬鯊魚潛水 (PADI)

研究表明，受到全面保護的海洋保護區可以幫助魚類種群平均恢復 500%，隨著時間的推移捕獲更大的魚，並透過海洋生物溢出來幫助補充該地區周圍的漁場。

最近 研究 研究表明，在大型、完全受保護的海洋保護區邊界附近，單位捕撈努力的捕撈量平均增加 12-18%。

國家地理原始海洋的潛水員正在測量所羅門群島世界上最大的珊瑚群落（Manu San Félix / 國家地理）

Pristine Seas 表示，建立和維護海洋保護區的成本可以透過額外的旅遊利潤迅速抵銷。

研究計算得出，營運佔全球海洋面積 1% 的額外海洋保護區（包括執法）將耗資高達 1.2 億美元，但潛水員的入場費可以產生足夠的收入來支付這些成本。

相較之下，2020 年經濟合作暨發展組織 (經合組織）和其他大型漁業國花費了超過10億美元的公共資金來支持其漁業。

恩里克·薩拉 (Enric Sala) 在帛琉的水母湖 (Manu San Félix / 國家地理)

Pristine Seas 創辦人 Enric Sala 表示：“底線是：海洋保護有利於海洋生物、沿海社區和企業。”

「保護潛水地點免受捕魚和其他破壞活動的侵害可以創造新的收入來源並讓更多人受益。越來越明顯的是，到30年保護2030%海洋的努力比我們想像的更為有益。

紅海珊瑚礁上的潛水員 (PADI)

原始海洋是國家地理學會的一部分，致力於科學和電影製作，但獨立於國家地理出版及其媒體部門。它的新研究， 適合潛水旅遊的海洋保護區 出現在 科學報告.

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