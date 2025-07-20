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潛水員的真實身分：價值100億英鎊的海盜沉船

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布蘭登·克利福德 (Brandon Clifford) 和研究團隊成員準備潛水 (CHSP)
布蘭登·克利福德 (Brandon Clifford) 和研究團隊成員準備潛水 (CHSP)

潛水考古學家相信，他們終於確定了印度洋沉船的身份——它似乎是有史以來最富有的海盜劫掠事件之一的受害者。  

8 年 1721 月 XNUMX 日，葡萄牙武裝大帆船 諾薩聖母卡波， 這艘船原本是一艘荷蘭戰艦，在留尼旺島附近被俘。一場猛烈的風暴使其擱淺，易受攻擊，桅杆被損毀，72門火砲中約有三分之二被擊毀。 

1700 年左右的荷蘭造船業（CHSP）
1700 年左右的荷蘭造船業（CHSP）

此時，船員們最不想遇到的人就是臭名昭著的法國海盜奧利維爾「禿鷹」勒瓦塞爾和他的英國同行約翰泰勒。 

這艘船從印度的葡萄牙港口果阿出發，繞非洲航行至里斯本，船上載有金銀條和硬幣、寶石、中國瓷器、紡織品和宗教藝術品，以今天的價格計算價值超過 100 億英鎊。 

海盜戰利品：在 Nossa Senhora do Cabo 沉船遺址 (CHSP) 發現的 17/18 世紀之交鑄造的金幣
海盜遺忘的寶藏：在 Nossa Senhora do Cabo 沉船遺址發現的 17/18 世紀之交鑄造的金幣 (CHSP)

船上還有 200 名被奴役的莫三比克人（其中 60 人在船被劫持時死亡）、即將卸任的葡萄牙總督（後來在支付贖金後被釋放）和果阿大主教（其命運未知）。 

海盜們向南航行了 600 多公里，到達馬達加斯加 海角聖母 拖著他們的船隻到馬達加斯加東海岸僻靜的海盜島聖瑪麗（現稱波拉哈島）分配戰利品。

勒瓦瑟爾在那裡改裝了這艘船，並將其重新命名為 勝利的但後來他和泰勒因爭執而分道揚鑣，禿鷹號在靠近島嶼的地方被燒毀並沉沒。

潛水困難

位於馬薩諸塞州的歷史沉船保護中心 (CHSP) 自 1999 年以來一直在調查這處沉船遺址以及諾西博拉哈島附近的其他沉船遺址，但由於沉船遺址已被厚厚的沙子和淤泥完全覆蓋，挖掘工作受到了阻礙。 

側掃聲納 (CHSP) 在該區域繪製的異常情況
使用側掃聲納 (CHSP) 繪製該區域的異常情況
Nossa Senhora do Cabo (CHSP) 的首張海底剖面圖
Nossa Senhora do Cabo (CHSP) 的首張海底剖面圖

CHSP 聯合創始人兼總監 Brandon Clifford 告訴記者：“在這些地點潛水多年後，最初最大的挑戰是該地區的偏遠。” 迪韋爾內特。 「我們必須運送所有東西，從壓縮機和導線到氣缸和其他設備。

「有趣的是，我們留下的一些舊設備實際上幫助建立了當地的潛水中心。

環境因素也可能造成困難。與許多港口一樣，雨後能見度會迅速下降。海底泥濘不堪，因此在作業時保持水柱清澈至關重要。 

聖瑪麗 (CHSP) 的渾濁潛水條件
聖瑪麗 (CHSP) 的渾濁潛水條件

“馬達加斯加大陸和聖瑪麗之間也有相當數量的貨輪往來。現代船隻仍然停靠在海盜曾經傾覆船隻的那個地方。”

克利福德和馬克·阿戈斯蒂尼是沉船新報告的共同作者，他們現在認為，他們收集的大量海洋考古證據，包括結構分析和大約 3,300 件打撈出的文物和碎片，再加上海盜活動的原始資料，已經為這艘船可能是 海角聖母.

從遺址發現的陶器碎片（CHSP）
從遺址發現的陶器碎片（CHSP）
在沉船現場發現瓷杯和器皿碎片（CHSP）
在沉船現場發現瓷杯和器皿碎片（CHSP）

符合描述

葡萄牙東印度商船的獨特特徵，如雙肋骨（構成船肋骨下部的彎曲木材）、橫樑和木材接頭都符合該船的描述，沉船的尺寸為 30 x 10 公尺。 

該船採用柚木和橡木等硬木混合建造，並用圓頭方軸的銅合金釘固定，與當時葡萄牙的遠洋船隻一致。

大部分寶藏都被分散了，海盜們也因此成為了富人，但潛水員發現了許多天主教木材和象牙聖物，以及陶瓷、硬幣和當時不值錢的小物件。

象牙牌匾上刻有字母「INRI」（拿撒勒的耶穌，猶太人的王）（CHSP）
象牙牌匾上刻有字母「INRI」（拿撒勒的耶穌，猶太人的王）（CHSP）
麥當娜小雕像（CHSP）
麥當娜小雕像（CHSP）

潛水員尚未找到確切的船體銘文、火砲雕刻或銘牌，但他們仍計劃進行木材年代鑑定，但由於所用木材種類繁多，這項工作頗具挑戰性。他們也渴望找到任何已知的證據，證明勒瓦瑟爾在改裝該船時對艦橋進行了改造。

克利福德和阿戈斯蒂尼認為，在「海盜黃金時代」（10-1650 年），聖瑪麗附近有多達 1725 艘海盜船或被徵用的船隻被鑿沉或撞毀，另外還有至少四個可進入的地點等待探索。

卡波聖母遺址 (CHSP) 上的象牙基督像
卡波聖母遺址 (CHSP) 上的象牙基督像

他們還說，如果他們確認 海角聖母 認為，「其影響是巨大的」。 

「這將是一艘獨特的、經考古學證實的海盜黃金時代被海盜捕獲的寶船，也是葡萄牙帝國宗教貨物在印度洋有實物記錄的罕見案例，有助於進行身份識別，」考古潛水員在他們的研究中表示，這項研究可以在歷史沉船保護中心的 網站

也在 Divernet 上： 解開黑鬍子沉船煤炭之謎, 科德角沉船上發現海盜骸骨, 黑鬍子計畫讓船擱淺, 海盜喜歡看什麼書

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