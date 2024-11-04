獨自與老虎港的鯊魚一起潛水

EKREM PARMAKSIZ 剛從馬爾地夫南部的一個標誌性鯊魚潛水地點回來，他希望能更深入地了解虎鯊的行為，並獲得在通常的群體環境之外潛水的許可。

我第一次去 Fuvahmulah 是在今年 2024 月，這是我計劃在 XNUMX 年進行的兩次旅行中的第一次。探索世界上人口最多的虎鯊天堂，了解這個偏遠島嶼上的壯麗生物。

在過去的八年裡，人們對馬爾地夫最南端的這個地方議論紛紛。以前作為一個旅遊目的地而被忽視的地方，現在每年都有成千上萬的人前往 Fuvahmulah 與這個標誌性的物種一起潛水。我很好奇：輪到我嘗試了。

二月中旬是 Fuvahmulah 季節最好的時光，一切都很順利。旅行結束時，我在 Francesca Reinero 的指導下與一群義大利海洋生物學家完成了 14 次特定的虎鯊潛水。他們正在進行雷射攝影測量來測量和識別個體。

身為鯊魚保護主義者，親眼觀察和拍攝老虎對我來說至關重要。一週後離開島嶼時，我有一個明確的計劃，10月份返回島嶼進行進一步觀察。

我想近距離觀察 Fuvahmulah 虎鯊的互動，因為在某些情況下，同一種鯊魚在不同的棲息地中可能會有不同的行為和行為。

目錄 特別許可 在港口的日子 完美的頂級掠食者 提高警覺 大媽

特別許可

虎鯊以具有攻擊性的頂級掠食者而聞名，其攻擊人類的記錄數量僅次於大白鯊。它們天生就非常好奇，這有助於它們發現食物來源，但不幸的是，這也是其中一些事件的原因。

Fuvahmulah 全年都有大量虎鯊聚集，目前已辨識出 250 頭虎鯊。它不僅是世界上休閒潛水的理想場所，也是特定觀察和科學研究目的的理想場所。

為了近距離互動和觀察，我需要潛水中心的特別許可。要獲得它並不容易，因為島民和中心自然擔心任何可能危及潛水旅遊業的潛在事件。

這張許可證允許一定程度的自由，可以與這些雄偉的動物進行非常近距離的接觸。我的旅行主要是與虎鯊一起單獨潛水，與潛水導遊、安全潛水員或休閒潛水員分開。

通常，在 Fuvahmulah 進行老虎潛水期間，潛水員必須成群結隊，站在懸崖後面觀察鯊魚進食。

在港口的日子

在獲得必要的自由後，我與三位潛水嚮導制定了計劃。餵食完成後，我會在老虎港（以前稱為老虎動物園）的沙底上獨自潛水。

一旦鯊魚到來，我就會獨自走近。為了安全起見，當鯊魚數量增加時，兩名潛水嚮導總是會保護我的背部。

Fuvahmulah 的餵食方式有兩種：將鮪魚殘渣藏在小石頭下，以及從船上餵食。這兩種方法都是在尊重的情況下完成的，通常，在餵食和交友時，所有潛水嚮導都會因為潛在的危險而退出現場。

我在老虎港總共與虎鯊進行了 12 次潛水（記錄了 26 次遭遇，包括 8 月的潛水）。這個馬蹄形遺址深度為10-XNUMXm，位於主港外。這裡豐富的虎鯊使其成為任何潛水者的必去之地。

所有的潛水都非常激烈。雖然我旁邊的導遊因為被意外咬傷的可能性很低而感到非常緊張，但由於我 15 年的鯊魚潛水經驗以及良好的氛圍，我在每次近距離接觸時都感到輕鬆自在。

在二月和十月，虎鯊全年每天都會被供給，而且聚集地完全以雌性為主。在我觀察到的數十條鯊魚中，只有一條是雄性。大多數女性都懷孕了。

我們知道，Fuvahmulah 全年提供食物和溫水，為懷孕提供了合適的條件。

在分娩前，為了幼崽的安全，虎鯊更喜歡淺海岸棲息地，儘管科學上尚不清楚它們是否在島上分娩。有一點是肯定的：它們選擇 Fuvahmulah 受保護的水域進行妊娠。

完美的頂級掠食者

我還觀察到一些成年雌性身上有很深的交配疤痕。有些雌性的傷口已經癒合，而有些則有新鮮的開放性傷口。

在這些遭遇中，我還常注意到，雖然懷孕的鯊魚很平靜，但年輕的鯊魚卻非常好奇。幼鯊也相當大，這支持了這樣一種理論，即較小的幼鯊可能會在達到一定大小之前避開該區域，以逃避更高的捕食（虎鯊是眾所周知的食人動物）。

鯊魚之間的明顯等級制度是顯而易見的。當較小的個體感受到成年個體的威嚴存在時，它們總是會屈服。在我努力與年輕人親密接觸的情況下，他們寧願突然逃跑，而成年女性在同樣的情況下卻無所畏懼。

與其他物種相比，虎鯊也表現出獨特的行為。它們透過偷偷接近毫無戒心的獵物來最大限度地減少能量消耗並增加狩獵成功的機會，避免跟踪已經意識到它們並可以輕鬆逃脫的獵物而浪費能量。

這種行為在它們與人類的互動中同樣有效。每當他們發現我輕輕靠近時，他們就會突然改變方向並走開。當我完全意識到他們的存在並看著他們時，他們從未試圖跟踪我。

任何微妙的動作，例如緩慢的轉頭或舉手，總是會讓他們溜走或偏離。這進一步說明了為什麼它們是秘密狩獵的完美頂級掠食者。就好像他們從遠處就能感受到水柱中最細微的物理變化。

提高警覺

有幾次，我數了一下同一個地方有超過10條鯊魚。在某些遭遇中，有些人表現得過於大膽和冒險，迫使我用手將他們引開，當他們靠近時，需要提高警覺。我身後的安全潛水員不斷地推開那些偷偷靠近的人。

最好的近距離接觸發生在鯊魚抓住潛水導遊放在小石頭下的鮪魚殘渣（魚頭、內臟等）。這一刻，他們真的變得非常兇猛了。

這是要特別警惕的時刻，因為他們毫不猶豫地直接朝我走來。但通常情況下，一旦他們吃飽了，他們就會離開現場，輕輕地溜進黑暗中。其他人會帶著警戒的目光溜過去。有些人會小心翼翼地接近，好奇但謹慎。

和人類一樣，虎鯊也有不同的性格特徵。每條鯊魚都是一個個體，有其獨特的偏好和行為。

觀察它們在各種情況下的反應範圍有助於更好地解釋和預測某些類型的捕食者在人類周圍的行為。

即使在極端特寫鏡頭中，我也沒有感到受到威脅。在大多數情況下，我實際上任由他們擺佈，但沒有發生任何咬人的嘗試。虎鯊非常聰明，我從來不相信我們會出現在菜單上。

儘管它被認為是世界上已知的最大的老虎聚集地，有超過 250 隻老虎，但這個偏遠島嶼的水域潛水起來卻很安全且充滿樂趣。

在記錄了同一年兩個季節的26 次潛水，並與當地海洋生物學家、當地導遊和漁民交談後，我認為這種大規模聚集和低攻擊性的可能性可能是由於食物來源省力、漁民的餵食和潛水中心，豐富的金槍魚（金槍魚 泡菜）和其他中上層魚類，以及 Fuvahmulah 水域提供的保護感。

儘管眾所周知虎鯊可以遷移很遠的距離（超過數千公里），但科學數據顯示，成年虎鯊的棲息地保真度和幼年虎鯊的棲息地清晰可見。

大媽

一個非常有趣的軼事：在首都馬累週邊海域發現了一條著名的雌性成年鯊魚，名為「大媽媽」。在那裡待了一個星期後，她回到了富瓦穆拉。這件事發生在我到達前十天。我認為這概述了這裡自然虎鯊族群動態的整體情況。

在 Fuvahmulah，您每次潛水都可能會遇到虎鯊，因為它們幾乎無處不在，即使在偏遠的潛水地點也是如此。儘管被認為是頂級掠食者和隱密獵人，但富瓦穆拉水域尚未有任何事件記錄。這主要是由於獵物選擇、棲息地利用和活動水平等因素造成的。

潛水者、非潛水者、自由潛水者甚至浮潛者都可以毫無恐懼地享受這些宏偉動物的存在。他們確實是冷靜、隨和的生物。

在所有潛水中，我都有一群熱情的潛水導遊陪伴：Safdhar、Izzu 和 Asfhag，他們來自 富瓦穆拉潛水俱樂部。潛水中心在水下和水上的每個階段都提供卓越的支援和幫助。他們在不影響基本潛水協議的情況下確保了安全和全面的接觸。

這個準備好的潛水中心擁有六名潛水導遊、兩艘大船、一個舒適的潛水中心和一家酒店。

幾年前，這裡只有一個潛水中心和三個飯店。目前，已擁有11個中心和30多家酒店。

富瓦穆拉(Fuvahmulah) 正成為世界各地蓬勃發展的新潛水目的地，其豐富的水域不僅棲息著虎鯊，還棲息著其他中上層物種，如扇貝雙髻鯊、長尾鯊和鯨鯊、遠洋蝠鱝和瓜頭鯨。

順便說一句，Netflix 對這個偏遠的天堂很感興趣，並計劃於 2025 年 XNUMX 月在那裡拍攝新的真人秀。

關注 Ekrem Parmaksiz

Instagram @ekremcbi

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