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馬爾地夫的延繩釣計畫使支持鯊魚的聲譽面臨風險 

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馬爾地夫的虎鯊（Vincent Kneefel/海洋圖像庫）
馬爾地夫的虎鯊（Vincent Kneefel/海洋圖像庫）

包括英國在內的國際科學家呼籲馬爾地夫政府重新考慮恢復破壞性延繩釣捕撈的計劃，並希望得到前往印度洋群島尋找大型動物體驗的潛水員的支持。

科學家表示，延繩釣捕撈威脅目標物種和兼捕物種，並增加了當地小規模漁民賴以生存的過度捕撈鮪魚族群的壓力。 

馬爾地夫的法規草案將允許鯊魚兼捕，從而威脅其作為鯊魚和鰩魚保護區的地位。 

活動人士認為，延繩釣將有效地重新啟動環礁島的鯊魚捕撈活動，同時也會威脅到重要的魚類種群，對海洋健康、可持續捕撈的漁民的生計以及旅遊業的收入產生不利影響。 

蝠鱝（Simon Hilbourne/海洋影像庫）
蝠鱝（Simon Hilbourne/海洋影像庫）

漁民的收入將受到海外漁業競爭的影響，而沿海社區所需魚類資源的枯竭可能成為人道主義問題。

延繩釣因其兼捕率高而臭名昭著，其中包括脆弱物種，這可能會嚴重影響海洋生物多樣性。 「延繩釣代表了 事實上的 取消長期的鯊魚捕撈禁令有助於重建馬爾地夫海洋生物的健康，」活動人士說。

兼捕會影響受威脅的鯊魚物種以及蝠鱝、海龜和海鳥，這與將兼捕率降到最低的傳統捕魚方法（如竿釣法）不同。   

海龜也瀕臨滅絕（David P Robinson / Ocean Image Bank）
海龜也將瀕臨滅絕（David P Robinson / Ocean Image Bank）

懸掛外國國旗的船隻於1985 年開始在馬爾地夫進行延繩釣捕撈。許可證。 

由企業和非政府組織組成的馬爾地夫海洋聯盟 (MOA) 與黃鰭鮪漁民聯盟合作， 透過 OnlyOne 發起請願，呼籲國際社會讓政府意識到延繩釣對生態、經濟和聲譽的影響。

#AgainstLonglines 活動
#AgainstLonglines 活動

支持#AgainstLonglines運動的英國科學家包括海洋生物學家丹尼爾·保利（Daniel Pauly）和埃克塞特大學海洋保護生物學家卡勒姆·羅伯茨教授（Callum Roberts），丹尼爾·保利據說是世界上被引用最多的漁業科學家之一。 

「馬爾地夫在海洋保護方面處於全球領先地位，自 2009 年以來一直保護其水域免受鯊魚、蝠鱝和海龜的捕撈，」羅伯茨說。 

“恢復延繩釣捕撈將是消滅標誌性海洋野生動物並浪費來之不易的聲譽的一種高效方式。”潛水員可以簽署 請願在這裡。

也在 Divernet 上： 馬爾地夫否認計劃危及鯊魚, 普通鯊魚, 誘捕區：馬爾地夫鯊魚的神秘食堂

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