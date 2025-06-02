為什麼我永遠不會厭倦馬爾地夫

理查德·阿斯皮諾爾 (RICHARD ASPINALL) 準備好相機，在北馬累環礁放鬆身心，這裡水線以下的絢麗色彩一定會給人留下深刻的印象。不管怎樣，玩魚有什麼不好呢？

生活中很少有比醒來看到大海更美好的事情了，幾公尺外的海浪輕輕拍打著白色的沙灘，蔚藍的天空延伸到地平線。頭頂上茂密的熱帶植物和棕櫚樹在微風中搖曳，投下令人愉悅的陰涼。

看著太陽升起是多麼令人愉快啊，因為你知道工作地點還很遠，而你所要做的就是享用一頓美味的早餐，然後找到潛水中心。歡迎來到馬爾地夫。

這個位於印度洋山脊上的神奇島國長期以來一直被定義為「熱帶奢華」。這裡擁有世界上最好的潛水勝地之一，其壯麗的環礁與赤道擦肩而過，使其成為一個值得一次又一次造訪的目的地，特別是當您覺得自己值得享受一些悠閒的潛水和一點呵護時。

當我有機會入住海倫吉利島的 OBLU NATURE 度假村時，我抓住了這個機會。大約一年前，我曾經去過馬爾地夫的一艘船宿遊輪，

總是對「最佳」行程中的高能量、高水流潛水感到興奮，

建造一座位於島上的豪華別墅的想法聽起來很完美。

這也意味著我的非潛水夥伴也可以一起去。這是一個相聚並享受潛水的機會：兩全其美。

色彩繽紛的珊瑚礁景觀

這次旅行我們從紐卡斯爾經杜拜到達馬爾地夫首都馬累。我們在機場附近的一家酒店住了一晚，睡了一覺以緩解旅途疲勞，然後乘坐快艇向北前往 Helengeli。該島是一片狹長的珊瑚沙和熱帶植物帶，構成了北馬累環礁（卡夫）東北邊緣的一小部分。

當你接近 OBLU NATURE 時，你首先看到的是水上別墅和小碼頭，那裡停泊著印度洋的傳統木製主力船、 多尼船在潛水和日落乘船遊覽之間休息。

工作人員熱情地接待了我們，並建議我們在手機上安裝度假村的應用程序，他們很快就處理了，然後帶我們去了住宿處。我想要一間海灘別墅，以便享受棕櫚樹的樹蔭。身為一個住在蘇格蘭的紅髮人，我需要避免曬太陽。

水上別墅可欣賞日出或日落，取決於別墅所面向的方向，距離度假村的中央餐廳、酒吧、禮賓部和潛水中心稍遠，但步行出行非常方便，並且有高爾夫球車式班車運行。

多尼船是馬爾地夫的主力（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

度假村（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

目錄 目錄 潛水中心 摩訶提拉 多麗絲·凱夫斯 屋礁 馬爾地夫的色彩 事實檔案

潛水中心

在快速檢查了我的攝影器材並對我的外殼進行了真空壓力測試（我多麼喜歡那“閃爍的幸福綠燈”）後，我沿著棕櫚樹成蔭的中央小路漫步，找到了 TGI Helengeli。

中心陰涼良好 - 非常適合試穿潛水裝備 - 距離碼頭和 多尼船。工作人員為我準備了一個容量為 15 公升、充滿 30% 的氣瓶。

完成常規手續後，我拿到了裝備——知名供應商提供的標準潛水中心裝備——然後就開始了此行的第一次潛水。

TGI 馬爾地夫潛水中心（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

TGI 實施相當標準的系統，包括兩次早晨潛水、一次下午潛水和一次夜間潛水（應要求）。這 30 個左右的經常參觀的景點是北馬累環礁東北部外鏈小島和珊瑚礁的一部分。

這些網站有一些美妙的名字，例如 Kagi Kuda Kangu 和 Boda Gaa Faru。如果您仍然記錄您的潛水，那麼寫下這些文字會是一種樂趣。

一隻年輕的玳瑁注視著理查德·阿斯皮諾爾

下午的潛水通常在靠近度假村、更隱密的地方進行。雖然季節和潮汐使得預測非常困難，但下午的水流可能會更強。每次潛水前，導遊都會檢查水流，以確定如何接近潛水地點。令人高興的是，順應潮流是常態。

我們的第一次潛水是在一堵牆，形成通道的一側或 坎杜。水流湍急的水道非常有趣，但對攝影師來說卻很糟糕，因為他們會遠離主體！

令人高興的是，那天水流很小，幾分鐘之內，我就發現了第一隻海龜，並沉浸在快樂的潛水節奏中。

在 60 分鐘潛水的最後半小時內，我向幾朵珊瑚浪花射擊，然後潛入淺水區，欣賞成群的梭魚、藍線鯛和領蝴蝶魚。

對我來說，淺水區才是馬爾地夫珊瑚礁真正閃耀的地方。沉入深處的沙底沒什麼意思，但總是值得留意，因為我們會看到幾條黑鰭礁鯊和白鰭礁鯊從我們下方遊過。

坎杜斯 是馬爾地夫典型的潛水地點之一。即使在中等水流中，他們也可以非常放鬆：讓珊瑚礁在你的一側，跟隨導遊並與你的伙伴待在一起。

是的，您需要遵守所有常規規則，但這是輕鬆的潛水。我突然想到，如果這是您獲得資格後的第一次潛水旅行，或者是為了進一步學習和提高技能而進行的旅行，那麼這次潛水幾乎是完美的。

領蝴蝶魚

即使在強烈的熱帶陽光下，人造光（這裡由理查德的閃光燈提供）也能呈現出珊瑚礁的壯麗色彩

那天晚上我睡得很好，得益於一些 莫吉托我在酒吧里，我的妻子對水療中心的評價非常好。

摩訶提拉

第二天的亮點是瑪哈提拉 (Maha Thila)，在這裡潛水可以看到數量眾多的當地黑腳小丑魚和分佈更廣的克拉克小丑魚。後者更加熱情，當它們擠在一朵氣泡尖海葵中時，很容易就能被拍到——在這個例子中，氣泡尖海葵是一朵絢麗的紅色海葵。

黑腳小丑魚

當水流稍微增強時，它掀起了這朵海葵的裙擺

提拉是一種礁石，最好被描述為水下尖峰，不同於 吉里 因為它們不會破壞表面。兩者都適合潛水，較小的海龜最適合在淺水區安全停留之前四處遊覽，在淺水區經常可以看到海龜休息。

在通道、角落和障礙之間 坎杜斯，我迫不及待地想拿出我的微距鏡頭。第一次在珊瑚礁角落進行的「觀賞生物」潛水最終變成了在鯛魚群中中等水流的漂流——很美，但不是我想要的。

我必須等到第二天才能探索當地一個名為 Trix Caves 的景點。這不是真正的洞穴，更像是深深的懸崖，上方的珊瑚在看起來像是從礁石側面鑿出的巨大鑿痕的地方投下永久的陰影。

這些陰暗的「洞穴」裡充滿了生物，其中有鞭珊瑚、水螅蟲和柳珊瑚。我在捕獵小蝦虎魚和裸鰓類時玩得很開心。

良好的能見度讓理查德能夠嘗試捕捉更廣闊的珊瑚礁景觀

對這樣的場所來說，火炬是必不可少的；否則，它們就會變成沉悶、無趣的地方，消失在陰暗的陰影中。即使是小小的手電筒也能顯示出豐富的紅色、粉紅色和紫色，以及覆蓋岩石的喜陰物種的令人驚嘆的細節。

鞭珊瑚蝦虎魚

聖誕樹蠕蟲

就像所有馬爾地夫潛水一樣，任何事情都可能發生，在潛水大約 20 米，潛水到一半時，我們發現一對護士鯊在一起休息。這些寬容的魚可以接近，但經過一次 照片 我讓他們獨自一人去睡覺。

護士鯊

多麗絲·凱夫斯

一天下午，我在多麗絲洞穴進行了一次類似的潛水，發現了更多的微距生物，儘管我當時正在咒罵自己越來越差的視力。我選擇拍攝一些魚類肖像，並接受拍攝生活在珊瑚沙洞穴中的非常膽小的紅火蝦虎魚的挑戰。

一對紅火蝦虎魚

鷹魚，像蝦虎魚一樣，是很好的肖像主題

不知不覺中，我的旅程已經過了一半，我得去趟水療中心了。我不是

天生的水療愛好者，但我開始欣賞水療/潛水的協同作用，因為我的背痛

被一個擁有超人力量的嬌小女人毆打和推擠，我反思

美麗的海倫吉利島上的 OBLU NATURE 等度假村提供了哪些服務。

飯店提供各種理療服務，包括熱石按摩和巴厘式按摩。我透過應用程式預訂了出發當天早上的進一步治療，以便更輕鬆地乘飛機回家。太棒了！

水療中心（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

這是一種輕鬆、溫和的潛水，沒有壓力，非常適合尋求輕鬆奢華的經驗豐富的潛水員，也適合渴望拓展和獲得信心的新手，也許可以和家人或愛人住在一起（我說過有蜜月別墅嗎？），進行多次潛水，共度美好時光。

說到這，就不得不提一下餐廳。眾所周知，The Grill 坐落在海灘旁邊，可以享受最美妙的晚間微風，並可滿足各種飲食需求。如果您喜歡吃魚，那麼這裡就是您的理想去處。

這三家餐廳中我最喜歡的是 Raga Route。從某種程度上來說，它有點像馬爾地夫——受到印度文化和飲食的影響，但又有自己的特色。食物豐盛，香料精緻，味道濃鬱。絕對必須的。

度假村較大的自助餐廳也非常棒，設有不同的「站點」提供世界美食。令人高興的是，度假村的健身房將在某種程度上幫助您消耗新獲得的卡路里！

屋礁

對許多客人來說，珊瑚礁可能是他們第一次接觸海底世界。客人可以藉用免費的浮潛裝備，只要待在標記區域內，就可以花一整天的時間觀看海底世界。

珊瑚礁本身本質上是島嶼水下部分的延伸，細長，位於兩個較大的珊瑚礁結構之間。我預計許多客人在決定參加 TGI 的試潛活動之前都會先嘗試浮潛。對許多人來說，在這裡獲得基本認證肯定會比在英國獲得認證要好，儘管我知道有些人會不同意。

海鰻

刺龍蝦

珊瑚礁非常適合夜間潛水和進一步觀察生物，我很樂意花比標準的 45 分鐘夜間潛水更長的時間。

我的汽油消耗量也非常小，可以放棄我要求的 15 公升氣缸，但很高興知道這些可用。本週的潛水情況表明，潛水時間長達一小時、水面壓力超過 50 巴是常態。

我沒有想到在夜間潛水時會與一條白鰭礁鯊有一次短暫而美妙的邂逅。這條魚通常很害羞，但在黑暗中捕獵時，它游到我身邊，簡單地看了看我的相機，然後飛快地遊走了。

白鰭礁鯊在馬爾地夫很常見，但你很少能看到它如此近距離地遊過來

白天在珊瑚礁中潛水也是一種樂趣，在強烈的熱帶光線和極佳的能見度下，我在藍線鯛魚群中愉快地潛水了幾次，它們在我周圍分開又重新聚集，我並不完全相信這個笨拙的闖入者。

標誌性的藍線鯛魚群

東方石唇魚

馬爾地夫的色彩

鯛魚通常棲息在較深的水域，因此在淺水區邂逅它們會非常有趣，因為它們的數量可達數千隻。它們和東方甜唇魚都是典型的印度洋魚類，它們明亮的黃色與藍色形成鮮明對比，就像從海面上看碧綠的海水與白色的珊瑚沙形成鮮明對比一樣。

海葵魚

除了友善的員工、美味的食物、美妙的水療，甚至還有在島嶼之間飛來飛去尋找食物的果蝠之外，我認為馬爾地夫還擁有豐富的色彩。

海洋、沙灘、天空映襯下的樹木的綠色都是獨一無二的，但請潛入水面以下探索珊瑚礁。色彩無所不在。

小丑鱗魨

刺尾魚

從魚的黃色和銀色到海綿的紅色和珊瑚的粉紅色，在那片深藍色的海洋中，色彩無處不在。

大約二十年前，我告訴潛水俱樂部的一個年輕人我要去馬爾地夫。他，是個堅強的人 業餘，並稱其“只是在玩魚”。

事實是，他是對的，這是在玩魚。數以千計的遊艇，大小、顏色和形狀各異，頂部都有華麗的熱帶奢華。如果您還沒有去過馬爾地夫，那就去吧。太棒了！

附泳池的豪華海灘別墅（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO） 事實檔案 到達那裡： 理查德乘坐阿聯酋航空從紐卡斯爾經杜拜飛往馬累。搭乘免費快艇前往 Helengeli 大約需要 50 分鐘。 住所： OBLU NATURE 海倫吉利 by SENTIDO （馬爾地夫全包式度假村）。 潛水： 馬爾地夫 TGI。單次潛水起價為 114 美元（85 英鎊）。提供裝備租賃服務，包括 15 公升氣瓶和氮氧混合氣租賃。飯店還提供水上摩托車、划艇和其他水上運動。 電： 所有房間均使用英式插頭。 貨幣： 雖然大多數遊客都使用卡片支付所有購買費用，但馬爾地夫拉菲亞或美元等小面額紙幣可能會很有用。 價格： 所有客人均可享受 OBLU 島計劃，其中包括住宿、便利設施、餐飲和無限量飲料、活動和短途旅行。理查德住在帶泳池的日出水上別墅，目前價格為每晚 630 美元（470 英鎊）起。豪華海灘別墅的預計價格為 525 美元（390 英鎊），帶泳池的海灘套房（兩人共用）的預計價格為 1,335 美元（1,000 英鎊）。 日落時的水上別墅（OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO）

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