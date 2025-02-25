內部人士對 Pelagian 的見解

“Pelagian 是真正的五星級船宿體驗「……」七星級的潛水體驗「……」我們經歷過的最好的團隊」。 這些只是賓客授予的數百項榮譽中的一小部分 Wakatobi的潛水遊艇 伯拉糾派.

Pelagian 的郵輪總監 Ramon Crivilles 和 Judith Terol Oto。

那麼，這艘高檔船宿遊輪到底為何獲得如此一致的好評呢？ 為了回答這個問題，我們採訪了遊艇的郵輪總監 Ramon Crivilles 和 Judith Terol Oto，他們分享了基於八年接待客人的見解。 伯拉糾派 遊輪 穿過瓦卡托比群島。

個人風格

Pelagian 遊輪最受稱讚的方面是船員的熱情好客，以及通過將每次遊輪限制為最多 12 名客人（由 XNUMX 名船員服務）來提供更高水平的個人服務。從乘務員到接駁船司機和潛水體驗經理 (DEM) 的每位船員都與客人直接接觸，」朱迪思說。 “他們在專業和友好態度之間實現了完美的平衡，為我們的客人創造了賓至如歸的體驗“

Pelagian 潛水遊艇停泊（上），主沙龍內部（左下），在廚房工作的主管（右下）。

“身為 Pelagian 遊輪總監，我們最喜歡的職位是與客人一對一互動的機會”，拉蒙補充道。 “這使我們能夠將注意力集中在滿足請求和預測需求上，而無需詢問，當然，我們也非常喜歡擁有一個允許我們每天潛水的管理職位“

隱密、獨特、放鬆

Pelagian 主人套房客艙（上）、Superlux Sabin（左下）和標準客艙（右下）。

隱私和排他性是客人選擇 Pelagian 的兩個主要原因。與這種尺寸的船宿遊輪擁有 10 個或更多的緊湊型客艙不同，Pelagian 的五艙佈局和有限的客人名單在客艙和遊艇的其他區域創造了更多的個人空間。潛水時，排他性就發揮了作用。 “我們參觀了我們是該地區唯一遊輪的船宿地點，」朱迪思解釋道。 “這意味著周圍沒有其他潛水員，而且珊瑚礁受到人類影響的程度也較小。“ 伯拉糾行程 展示各種水下環境，」拉蒙說。 “我們結合了多種不同的潛水地形，讓客人不會覺得自己總是在同一個地點潛水。“

內部人士對 PELAGIAN 11 的見解

典型的伯拉糾遊船將遊覽珊瑚斜坡、沙質潟湖、牆壁、尖塔、碼頭和淤泥潛水點。 “我們可以在淤泥環境中發現許多在度假村中不常見的獨特生物，” 他說。為了增強體驗，船員們在潛水前一天晚上舉辦了一次淤泥潛水演示，一旦進入水中，DEM 就會尋找並與大家分享發現的最好的海洋生物。

客人經常提到的伯拉糾遊輪的另一個亮點是輕鬆的氛圍。超過一小時的多層次潛水、每天 3 次預定潛水和夜間潛水，即使是最熱情的水下愛好者也能在水中有充足的時間來滿足。但即使有這麼多可用的底部時間，每天仍然有足夠的時間放鬆和享受私人遊艇體驗。拉蒙指出，時間表允許第一次和第二次潛水之間有近兩個小時，第二次和第三次潛水之間有兩個半小時，第三次和夜間潛水之間有幾個小時。這種安排營造了一種放鬆的氛圍，同時也透過寬敞的水面間隔提高了安全性，允許更長的重複潛水時間。

膳食吸引力

茱蒂絲說，如果不提及餐飲，對伯拉糾客人滿意度的討論就不完整。所有餐點均單獨擺盤，提供三道菜的午餐和晚餐菜單。 “總有一個首發。午餐沙拉——田園沙拉、藜麥沙拉、凱薩沙拉、番茄和義大利麵沙拉等——晚餐從湯開始——南瓜湯、青豌豆、牛尾、什錦蔬菜、蘆筍等. 主菜總是有三種選擇——肉、魚或蝦以及素食——你可以隨時推薦廚師很樂意準備的其他菜餚“

Pelagian 的廚師準備的牛排晚餐。

除了享用各種國際受歡迎的風味和新鮮水果外，喜歡印尼美食的客人還可以品嚐傳統的當地菜餚，並搭配五香參巴醬。此外，任何飲食限製或需求始終得到滿足；客人只需提前告知我們即可。

最喜歡的潛水

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雖然客人通常將整個伯拉糾潛水體驗描述為“非凡”，但有些地點經常被提到為特別喜愛的。其中包括布頓島的受保護海灣。朱迪思肯定地說。 “你可以在魔法碼頭周圍發現數百條鱂魚，以及許多其他很酷的生物，如墨魚、章魚、蝎子魚、小黃箱魚、不同種類的海鰻、彩躄魚和環斑海龍魚。附近另一個最受歡迎的地方是 Cheeky 海灘，這裡是海兔、幽靈海龍、裝飾蟹、蛇鰻和螳螂蝦的主要狩獵場“

A young male blue ribbon eel, captured at New Pier during Pelagian's tour in Pasar Wajo Bay.

Karang Kapota 潟湖的礁石頂部。

卡朗卡波塔 (Karang Kapota) 的潟湖是熱門的淺潛點，也是廣角攝影師最喜歡的地方，這裡的白色沙灘上矗立著巨大的珊瑚礁。同樣上鏡的還有卡朗卡杜帕的彩虹礁，它是由山脊連接的一系列海山。這些結構形成了引人注目的廣角圖像，而山脊頂部茂密的珊瑚覆蓋物則擁有豐富的宏觀主題，例如侏儒海馬和躄魚。

潛水地點 Fish Market，瓦卡托比，印度尼西亞

橙色牆壁引人注目的垂直輪廓上裝飾著大量的軟珊瑚和海扇，頂部覆蓋著生長著多種硬珊瑚的原始礁石頂部。色彩繽紛的海扇和海綿也是霍加尖峰頂峰的主要特徵，這些尖峰從 35 公尺深處升起。這些結構的頂部棲息著火槍魚、紅齒引金魚、金字塔蝴蝶魚和雀鯛。

全部可容納

拉蒙說，各種經驗水平的潛水員都可以享受 Pelagian，同時補充道：“他們經驗越豐富，就越能享受潛水的樂趣，也越了解和重視珊瑚礁的品質」。歡迎新潛水員，據了解，他們可能需要一些額外的關注和幫助才能充分利用在水中的時間。 “我們透過一名 DEM 的額外個人關注來彌補經驗的不足，他們將幫助他們掌握浮力等技能，讓他們在潛水時感到安全，並提供有關海洋生物行為、棲息地和珊瑚種類的良好簡報和演示。“

拉蒙表示，每週的郵輪行程都是根據最佳季節條件量身定制的，所有行程都是根據天氣狀況、潮汐、水流以及客人想要的潛水體驗來規劃和調整的。當船上有浮潛者時，行程也可以為行程安排住宿。 “我們在 Pelagian 上有三個 DEM，」Ramon 說，「因此我們可以同時照顧潛水員和浮潛者“

賽季初期的優勢

Pelagian 潛水遊艇

拉蒙說，伯拉糾遊輪有時會提前售完，但某些預訂窗口將更大的可用機會與優良的潛水條件結合在一起。 “從三月到五月，通常海面平靜，無風，能見度良好，海水溫暖。 這時候我們或許可以去其他月份沒去過的地方潛水」。這個時段被稱為雨季，但拉蒙表示，這並不意味著 24/7 都會下雨。 “大多數時候我們晚上都會下雨，所以對潛水來說沒什麼大不了的“

“我們總是根據天氣預報來規劃行程，「拉蒙說。 “我們有 100 多個不同的潛水地點可供選擇，因此我們始終可以在不受風浪影響的區域潛水“

了解有關 Pelagian 潛水的更多信息，請訪問 wakatobi.com/dive-yacht.

詢問賓客體驗代表有關預訂 Pelagian 遊輪的資訊。

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