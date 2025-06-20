《大白鯊》引發了釣魚熱潮：自 1975 年放生以來，鯊魚的狀況如何？

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南安普敦大學的戴維·西姆斯 (DAVID SIMS) 受這部電影的啟發，成為了一名鯊魚科學家，但是，在電影上映 50 年後的今天，將鯊魚描繪成連環殺手的這種做法，總體效果如何呢？

史蒂文·斯皮爾伯格的 大白鯊 該片於 20 年 1975 月 XNUMX 日在北美上映，並立即觸及了人類對被巨大而精明的捕食者追捕的原始恐懼。

影片以新英格蘭海岸外的一個虛構島嶼為背景，描述了船上的三個男人與一條巨大的大白鯊之間的一場史詩般的戰鬥。 大白鯊 非常受歡迎，上映 100 天就創下 59 億美元票房紀錄。

當時我還年輕，對鯊魚已經很著迷，看完電影後，我渴望進一步了解它們的行為和生態環境。但電影對人們的影響方式各不相同，這部電影也催生了社會科學家所說的 “的 大白鯊 影響”.

有人認為，由於電影將鯊魚描繪成癡迷於攻擊人類的無情殺手，因此鯊魚被廣泛妖魔化。

導演史匹柏巧妙地利用了鯊魚的短暫一瞥 鰭 劃破水面，伴隨著電影陰森而令人難忘的音樂，進一步增強了這種感覺。這就是 大白鯊 影響了我們。但50年過去了，鯊魚族群狀況如何？

目錄 目錄 公眾認知 復甦跡象 揭秘大白鯊

公眾認知

任何一種 斯皮爾伯格 彼得·本奇利, 大白鯊 作者兼編劇對該片對大眾對鯊魚的看法的影響表示遺憾。

事實上，本奇利成為了一名鯊魚保育的倡導者，他喜歡與科學家一起工作（我被邀請參加他的廣播節目，討論我的 研究 衛星追蹤姥鯊）。

在電影上映後的幾年裡，越來越多的鯊魚——包括電影裡的大白鯊—— 據說 在鯊魚捕撈比賽中被殺 人氣上升.

鯊魚生長緩慢，需要很長時間才能達到性成熟，而且後代數量相對較少。這使得許多物種容易受到過度捕撈的影響。

這種程度的捕撈會導致鯊魚數量過快地從種群中消失，以至於剩餘的鯊魚無法快速取代它們，從而導致種群數量下降。如果初始族群規模已經很小，例如像大白鯊這樣的頂級掠食者，那麼記錄到的下降幅度可能會相對較大。

幾個 數據源包括釣竿和延繩釣在內的各種捕魚方式表明，在 1970 世紀 1980 年代和 XNUMX 年代，電影拍攝地美國東海岸的白鯊數量顯著下降。 大白鯊 有實際效果嗎？

瓜達露佩的大白鯊（Pterantula）

事實上，鯊魚數量的快速下降並不限於美國水域。 沐浴防護網中的捕獲物 澳洲東南海岸在1970年代中期也記錄到了類似的大幅下降。而這項數據表明，白鯊族群數量從1950年代中期就開始下降，比20年前 大白鯊.

商業過度捕撈等其他因素顯然也起了作用。這部電影的影響可能加劇了白鯊數量的下降，而 已經發生.

復甦跡象

在全球範圍內，白鯊 被評估為脆弱 受到自然保護人士的關注，其族群數量呈下降趨勢。幸運的是，目前已經出現了復甦的跡象。

1990 年代，美國、南非和澳洲等國家在白鯊數量曾豐富的地區實施了針對白鯊的保護措施，幾年後，全球範圍內的保護措施也開始出台。

自 1990 世紀 XNUMX 年代以來 豐度明顯增加 美國東海岸的海域（由於族群數量如此之少，數據如此稀少，短期成長可能不會成為持久趨勢）。令人欣喜的是，在經歷了數十年的過度開發之後，諸如1997年禁止捕撈等措施正在產生積極的影響。

但該物種仍然容易受到意外捕獲的影響，因此必須維持和執行保護措施以維持恢復。

大白鯊 本片的影響並不僅限於大白鯊。在電影上映後愈發普遍的鯊魚捕撈比賽中，許多其他大型鯊魚也被捕獲並獵殺。不幸的是，這種殺戮至今仍在美國剩餘的比賽中繼續進行。

但在過去幾十年裡，全球範圍內，特別是在遠離海岸的公海，大型鯊魚數量下降的主要原因是 工業規模商業漁業 瞄準鯊魚 鰭 和肉。

據估計，到 2024 年，漁船捕撈的魚類約有 每年100億條鯊魚 ——這一數字在過去十年中有所上升。目前有近三分之一的鯊魚物種面臨 滅絕.

遠洋白鰭鯊－主要受害者（Johan Lantz）

這是 在2021估計 由於公海（國家管轄範圍以外的區域）的捕撈壓力急劇增加，自 71 年以來，全球在公海上游弋的鯊魚和鰩魚種類（如遠洋白鰭鯊或短鰭鯖鯊）的數量平均下降了 1970%。

我自己的 研究 與 150 多名鯊魚科學家合作分析鯊魚衛星軌跡 顯示 這些鯊魚平均每月使用的空間中有 24% 屬於表面延繩釣漁業的足跡。

其中包括能夠部署長達100公里的釣線、攜帶1,000個有餌魚鉤、最長可達24小時的漁船。我們發現，對於藍鯊等具有商業價值的物種來說，重疊率甚至更高，約75%。

更多鯊魚死亡 根據最近的研究，這些重疊熱點地區的氣候狀況比鄰近地區更糟。

延繩釣重疊區域受害者－藍鯊

揭秘大白鯊

在現有的管理措施下，這些物種有恢復的跡象嗎？對許多遠洋鯊魚來說，答案仍然是否定的。

目前，公海上的現有措施（如果有的話）不足以保護魚類族群。 幾乎沒有或根本沒有保護 鯊魚活動熱點地區。其中一些措施，例如 禁止割取鯊魚鰭，已被證明是 不靈.

我的同事和我 發現 國際保護物種的捕撈量有時比官方報告的高出90倍。因此，重建全球鯊魚族群仍有很長的路要走。

大白鯊 助長了鯊魚的負面形象，而這種形象毫無現實根據。相反，鯊魚的行為似乎 一樣複雜 在某些情況下，就像鳥類和哺乳動物一樣。

追蹤鯊魚發現它們可以 遷徙數千公里 在特定的偏遠棲息地覓食，然後返回幾個月前離開的地方。

有些人喜歡和 熟悉的人，連鯊魚也形成 持久社交網絡. 巨型姥鯊參加 類似快速約會的行為 當它們在夏末形成求偶游泳圈時。

連環殺手的形象可能使得人們更難同情鯊魚的困境。 大白鯊 當時人們對鯊魚的了解還很少，所以小說填補了這一空白。

但現在有更多的鯊魚科學家，這要歸功於 大白鯊揭開這些生物的神秘面紗是它們潛在恢復的第一步。

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戴維·西姆斯 是海洋生態學教授 英國南安普敦大學. 本文轉載自 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.

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