瓦卡托比潛水點 #3，動物園

動物園是每個人都可以享受的地方。因此，這是瓦卡托比最喜歡的潛水地點之一的合適名稱。動物園適合每個人。它距離度假村很近。乘船航行的時間很短，海況通常很平靜。多樣化的深度範圍使該地點成為潛水員和浮潛者的理想選擇，包括新潛水員和希望與年輕人分享水下奇觀的家庭。

這個地方的特別之處在於其豐富的硬珊瑚和豐富的宏觀生物，這肯定會讓生物獵人和水下攝影師忙碌起來。

動物園坐落在一個小海灣裡。在水下，珊瑚礁具有類似圓形劇場的結構，中央山谷兩側的斜坡始於 3 至 10 英尺（1 至 3 公尺）範圍內的淺高原，向下傾斜至 100 英尺/30 公尺以上。在靠近海岸的地方，浮潛者可以探索長滿鹿角珊瑚、眾多濱珊瑚科硬珊瑚和生菜珊瑚的小樹林。該地區通常棲息著各種色彩繽紛的珊瑚魚以及大量喜歡珊瑚之間沙地的海底生物。

動物園淺灘上的一對 Broadclub 墨魚

在動物園的淺水區時，請留意闊葉烏賊，因為幾乎總是有一些烏賊。這裡也是尋找獨特發現的理想場所，例如螳螂蝦，它的眼睛像外星人一樣旋轉。

當您進入中間深度時，斜坡會變得更陡，珊瑚密度也會增加。珊瑚礁線過渡到一系列起伏的斜坡，大量的表層珊瑚魚聚集在這個地點，此外還發現了更奇特的個體，例如躄魚、幽靈海龍魚和葉蠍魚。

除了充足的珊瑚覆蓋外，動物園的中層深處還生長著大量的海葵 照片-準備小丑魚配對。宏觀愛好者的另一個最愛是蘑菇珊瑚，通常棲息著同名的蘑菇珊瑚海龍。這種白色的小海龍有一個三角形的頭部，使其看起來像一條小型水下蟒蛇。

在珊瑚礁的傾斜懸崖下方，大型桶狀海綿開始在 50 至 80 英尺（15 至 25 公尺）的深度出現。這些大海綿讓好奇的潛水員有機會尋找藏在桶內的小寶藏。

一種相對容易找到的海綿居民是粉紅毛龍蝦，它也被稱為仙女蟹。這種精緻的生物——嚴格來說既不是螃蟹也不是龍蝦——是微距攝影師最喜歡的拍攝對象。其近乎半透明的身體散發著珍珠般的光澤和濃鬱的粉紫色，而一身精緻的白色毛髮則讓人聯想到仙女般的外觀。



動物園多樣的地形和寬廣的深度範圍為長時間的多層次潛水創造了理想的場景，對於大多數潛水員來說，很容易記錄70 分鐘的潛水，而不會遇到裝飾- 或感到無聊，因為從來不缺少有趣的東西科目。當太陽落山時，演出並沒有結束。

動物園是瓦卡托比最喜歡的夜間潛水地點之一。表演在日落時開始，白班的最後一系列活動開始，然後他們前往夜間避難所。然後，隨著黃昏轉入黑暗，夜間獵人和食腐動物從白天的巢穴中出現。墨魚和短尾烏賊在珊瑚礁上徘徊，雙斑獅子魚則游弋尋找晚餐。 章魚 潛入開闊地帶，甲殼類動物利用黑暗的掩護來搜尋海底，而明亮的扁蟲和裸鰓亞目動物則在海底緩慢移動。動物園也是瓦卡托比標誌性螢光潛水的首選地點，以全新的光線展示珊瑚礁，以幽靈般的螢光色調展現珊瑚和海洋生物。

Wakatobi

瓦卡托比潛水度假村 位於印尼蘇拉威西島東南部，珊瑚三角區的中心。這個田園詩般的島嶼天堂以其壯麗且受到高度保護的珊瑚礁而聞名——包括著名的屋礁和私人海洋保護區內的 40 多個其他地點——通過 度假村的私人賓客航班.

按此了解更多有關瓦卡托比潛水度假村的更多資訊。