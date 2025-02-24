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與 Wakatobi 的 Pelagian 潛水遊艇一起在 Mandarinfish 碼頭潛水

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鱂魚（Synchiropus splendidus）
使用裝有 Nikon D850 和 60mm 微距的 Nauticam 進行拍攝。相機設定：1/180 秒。 f/22 時

日落近在眼前，我們正準備在印尼東南蘇拉威西島布頓島東南海岸的 Pasar Wajo 灣的 Magic Pier 進行黃昏潛水。定期訪客 瓦卡托比的船宿潛水遊艇 Pelagian，碼頭以非常特別的東西而聞名—鱂魚！

鱂魚（Synchiropus splendidus）是龍科的一員。
鱂魚（Synchiropus splendidus）是龍科的一員。

如果您還沒有見過鱂魚（Synchiropus splendidus），那麼您就錯過了。作為龍魚家族的一員，鱂魚的顏色異常引人注目，其主要是橙色的身體上有鮮豔的綠色漩渦，周圍有深藍色的流蘇，頭部周圍有黃色的點綴。 

儘管鱂魚在熱帶西部和印度太平洋地區並不特別罕見，但找到具有任何可靠形式一致性的鱂魚還是有限的。如果您的目標是捕捉他們多情行為的影像，則尤其如此。 

在菲律賓的 Puerta Galera 旅行期間，我被帶到了一個「鱂魚熱點」。不幸的是，這個地點也為每個潛水作業所熟知。對我來說，這次經歷既不富有成效也不令人愉快，因為現場有大量潛水員，這也使該地點變成了一個巨大的顆粒雪球。

雄性和雌性鱂魚 (Synchiropus splendidus) 是龍科的一員。
雄性和雌性鱂魚 (Synchiropus splendidus) 是龍科的一員。

相比之下，Pelagian 一週行程的中間部分包括在布頓 Pasar Wajo Bay 的兩天。該區域遠離其他潛水船上的人跡罕至的地方，也遠離潛水度假村。這裡的主要元素是淤泥潛水，可以捕捉珊瑚礁棲息地通常找不到的各種海洋生物。標誌性景點是棲息在神奇碼頭基地周圍的大量鱂魚。 

潛水在日落前 15 分鐘開始，以便潛水員能夠在碼頭下方大型碎石堆的底部中間正確定位。 

已經潛水兩次了，我仍然驚訝於這個地方竟然有這麼多色彩華麗的魚，它們的大小大約有我拇指的一半大小。 

鱂魚 (Synchiropus splendidus) 從魔術碼頭下方岩石堆的大量裂縫中出現。
鱂魚 (Synchiropus splendidus) 從魔術碼頭下方岩石堆的大量裂縫中出現。

神奇碼頭鱂魚影片： https://youtu.be/JRdHeTgruao

這次潛水除了大約七個人之外，還有更多的人從我左右兩側的大量裂縫中出現。大多數都是雌性，四處閒逛，等待追求者的到來——或者在這種情況下，追求者很快就會出現。

識別鱂魚性別的唯一真正線索通常是它的大小，因為成熟的雄性通常比雌性大。在大多數魚類鑑定書籍中，雌性鱂魚的平均大小被描述為 1-1/2 英吋長，雄性僅稍大一些。讓我感到驚訝的是，Magic Pier 的許多雄性都……嗯，高於平均水平，而且身長似乎接近 3 英寸，讓我想知道這些傢伙在吃什麼。 

炫耀他們的東西

帶著毫不掩飾的自信，雄性會用一點點誇張的動作和像蜂鳥一樣拍動的胸鰭來標記它們的到來。同時，他們以求愛的方式緊緊圍繞著女士們，「在房間裡工作」。 

求偶期間的鱂魚（Synchiropus splendidus）三人一組。
求偶期間的鱂魚（Synchiropus splendidus）三人一組。

通常，在求愛的這個階段，舞蹈可能涉及最多三隻魚——一雄對二雌。但隨著群體中更願意的個體接管，成對的個體將開始螺旋上升到珊瑚上方兩到三英尺。這樣做的目的是因為鱂魚是散播產卵者；卵子和精子同時釋放到水柱中，並被水流帶走。為了達到最佳的受精效果，雌性必須在攀爬的高峰時刻盡可能靠近雄性的腹鰭，然後釋放卵子。

鱂魚是廣播產卵者；卵子和精子同時釋放到水柱中，並被水流帶走。
鱂魚是廣播產卵者；卵子和精子同時釋放到水柱中，並被水流帶走。

當我的相機配備了設定為紅燈模式的造型燈時，我能夠輕鬆地追蹤這對人的向上行進，而不會在拍攝時將它們丟失在畫面中。當你認為它們會繼續上升時，這兩對會突然斷開接觸並迅速下降回到起始位置。 

我發布了一篇關於拍攝這些美麗的魚的短文，您可以透過 點擊 這裡

兩條大型雄性鱂魚（Synchiropus splendidus）互相打量著可能發生的戰鬥。
兩條大型雄性鱂魚（Synchiropus splendidus）互相打量著可能發生的戰鬥。

低下頭，期待著表演結束，我驚訝地發現另一隻雄性已經再次對下一個可用的寶貝採取行動。同時，兩隻體型龐大的雄性在誰該留下、誰該走的問題上發生了分歧。背鰭直立，兩隻互相打量著對方，試圖確定誰是更大的壞蛋，考慮到它們過於華麗的顏色，我覺得這很有趣。他們以為會看到毛皮，而不是魚鰭飛翔，但他們的對峙行為突然以平局結束。

在大約35 至40 分鐘的時間裡，碼頭下方的岩石堤壩內的整個區域看起來就像一個搖擺的單身鱂魚俱樂部，有多達3 至4 只不同的雄性與多達6 只不同的雌性成功交配。談論一些擁有所有運氣的人。

了解有關 Pelagian 潛水的更多信息，請訪問 wakatobi.com/dive-yacht

詢問賓客體驗代表有關預訂 Pelagian 遊輪的資訊。 
www.wakatobi.com Email: info@wakatobi.com

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1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
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2025 年即將舉行的潛水錶演 #scubadiving #diveshow

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