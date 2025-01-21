在瓦卡托比盡情發揮

前往瓦卡托比的遊客常常對度假村私人海洋保護區內的珊瑚礁原始狀態和種類繁多的海洋生物讚不絕口。

瓦卡托比屋礁懸崖邊上美麗的硬珊瑚和軟珊瑚花束。

對於一些狂熱的潛水者和浮潛者來說，瓦卡托比之所以獨樹一幟，不僅在於水下體驗的質量，還在於數量。他們了解到，透過正確的規劃，可以在度假村的水下安全舒適地度過一天中的大部分時間。

正如客人保羅·莫利肯(Paul Moliken) 所描述的，「我在瓦卡托比度過的美好一天的日程安排是：起床、在海草中浮潛、吃早餐、搭乘潛水船、在水面休息期間在船上吃零食、再次潛水、吃午餐、浮潛 屋礁，讓第三艘船潛水，吃晚飯，天黑後在碼頭浮潛，睡覺。”

雖然保羅的水下行程對某些人來說似乎雄心勃勃，但它突顯了瓦卡托比獨特的水下地形和度假村服務組合所創造的潛水和浮潛的可能性。具體來說，它涉及適合多層次剖面的理想潛水地點、可容納延長的水下時間的時間表以及可進一步擴大水下機會的珊瑚礁的全部通道。

在瓦卡托比私人海洋保護區內的許多潛水地點，珊瑚礁的形成始於距離水面幾英尺的地方，並沿著陡峭的斜坡或牆壁迅速落入深處。透過利用這種地形所形成的多層剖面，可以在不進行分階段減壓的情況下大大延長水底時間。度假村的船潛時間表也使這些豐富的水底時間成為可能，該時間表讓客人有充足的時間在午餐前享受兩次悠閒的潛水以及一次下午的潛水。

保羅說，在瓦卡托比獲得更長、更愉快的水底時間的關鍵是將大部分潛水時間保持在中等深度。 「有些潛水員希望直接下降到 100 英尺的深度，」他說，「但現實是那裡的顏色不那麼鮮豔，最重要的是，水底時間要短得多。當大型活動發生在 20 英尺以上時，確實沒有必要深入並最終進行 30 到 70 分鐘的潛水，這樣就可以進行 70 分鐘的潛水。

「瓦卡托比得到了客人的許多好評，」Paul 說，「但度假體驗的一個看似低調的方面是，一天進行 70 次 XNUMX 分鐘長的潛水是多麼愉快。真是悠閒又享受，不用擔心耗盡空氣或減壓。

保羅最長水上時間策略的第二個要素位於度假村前方的屋礁。 「如果您選擇瓦卡托比潛水套餐，您還可以無限制地使用令人難以置信的兩個足球場長的珊瑚礁，」他說，該珊瑚礁一直被評為世界上最好的珊瑚礁之一。 “它肯定比我在藍碧島或加勒比海見過的任何其他地方都更健康、更豐富多彩、魚肉更豐富、更令人驚嘆。”

「您和您的潛伴可以在瓦卡托比美麗的屋礁潛水多次，次數不限 電腦 會允許的，」保羅說。 「即使您不利用它來潛水，在屋礁上浮潛也永遠不會令人失望。您可以隨時從岸邊出發或從碼頭滑入。還有度假村的計程車船，每天都有。只需跳入水中，乘坐一小段路程即可到達您最喜歡的珊瑚礁部分，然後悠閒地漂流回來。

保羅說，他也喜歡在瓦卡托比長碼頭周圍發現天黑後浮潛的機會。 「在我晚上的浮潛之旅中，我看到了一系列個人第一次，包括交配 章魚、一條鰻魚幼蟲和數百個火體。”

「自從瓦卡托比 2015 年第一次召喚我以來，我已經去過很多次了，我可以證明這個度假村的許多令人驚嘆的方面：美食、奢華、友善等等，」保羅說。 “這些只是我 XNUMX 月回去並且等不及的部分原因！”

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