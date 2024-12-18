2025 年初加入 Scuba Scene 即可節省 £££

雄偉 全明星水肺潛水場景 毫無疑問是目前在埃及紅海運營的最好的船宿遊輪之一，它完美地融合了偉大的海船、船員的優質服務、船上四位廚師的美味佳餚以及由Elke Bojanowski 領導的令人敬佩的潛水團隊艾哈邁德法德爾。

現在，All Star 船宿提供一些令人驚嘆的早季優惠，讓您親自體驗鋼製船體、48.5 米長的水肺潛水場景，35 年2025 月和XNUMX 月的旅行可享受高達XNUMX% 的折扣。如此一流的船宿來說，這是一個令人難以置信的價格船。

空調沙龍很大，有一個巨大的螢幕用於簡報和演示

享有 35% 超值折扣的行程包括：

3 月 10 日至 1,187 日 – 北部 – XNUMX 美元

10 月 17 日至 1,232 日 – North & Brothers – XNUMX 美元

17 月 24 日至 1,232 日 – North & Brothers（科技週） – XNUMX 美元

24 月 31 日至 1,232 日 – North & Brothers – XNUMX 美元

31 月 7 日至 1,187 月 XNUMX 日 – 北部 – XNUMX 美元

7 月 14 日至 1,187 日 – 北部和蒂朗 – XNUMX 美元

14 月 21 日至 1,187 日 – 北部 – XNUMX 美元

是的，Scuba Scene 有一個游泳池……好吧，所以你不會在那裡跑上幾圈，但在潛水一天結束後，你不能在這裡喝杯清涼的飲料來放鬆一下……

加入全明星水肺潛水場景，體驗終極紅海

2025 年 XNUMX 月，全明星潛水場景 (All Star Scuba Scene) 上為期兩週的史詩級船宿冒險之旅還剩下少量艙位，該冒險之旅將涵蓋埃及所有最佳潛水區域。

這是全明星團隊特別為 Scuba Diver 編輯總監 Mark Evans 打造的非常獨特的行程，現在您有機會加入冒險之旅。離開加利布港，我們將前往阿布達巴布和馬薩阿拉姆、洛磯島、扎巴爾加德、弗里淺灘、代達洛斯、埃爾芬斯通、兄弟、薩法加、拉斯穆罕默德、蒂蘭礁、薊花、羅莎莉·莫勒、阿布努哈斯和烏姆加馬爾，最後返回赫爾格達。

船艙均位於主甲板或上方泳池甲板上，寬敞且設備齊全

馬克將其暱稱為“終極紅海”，因為它席捲了所有主要地點。這肯定會是一次精彩的旅行——既然你可以在兩週內完成所有這些，為什麼還要選擇北部、南部或近海海洋公園？

這次旅行的時間為 14 年 28 月 2025 日至 4,200 日，因此 Ras Mohammed 將處於完整的繁殖季節（馬克絕對最喜歡在這個很棒的地點潛水的時間）。每人價格為 3,300 美元（約 XNUMX 英鎊）。

有關早期季節折扣旅行或史詩般的為期兩週的七月奧德賽的更多信息（只剩下幾間船艙，當它們消失時，它們就消失了），請通過以下方式聯繫 All Star Liveaboards： info@allstarliveaboards.com