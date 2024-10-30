埃及船宿 演繹 沾水並沉沒 十月下旬，在靠近蘇丹邊境的厄爾巴礁。約翰班廷 (JOHN BANTIN) 解釋了為什麼在紅海使用木殼船時必須特別小心

水肺潛水員和經驗豐富的遠洋水手會讓您相信紅海是兩個完全不同的地方。

構成印度洋與蘇伊士灣之間重要通道的主要航道和蘇伊士運河位於阿拉伯半島和北非沙漠之間。阿拉伯半島變得異常炎熱，空氣隨之上升。

這會從紅海非洲一側吸入空氣，產生通常在 8 級左右的強風，帶來令人痛苦不舒服的短海。只有在一年中最熱的時候，兩大洲的沙漠才會達到平衡，因此會有幾週的平靜水面。

另一方面，在埃及珊瑚礁周圍潛水的人則可以享受位於其西部陸地背風處的平靜水域。那些從沙烏地阿拉伯一側的吉達冒險出發的人則不然，因為那裡受到陸上風的影響。

預計抵達時間：從不

早在 1990 世紀 XNUMX 年代初，我駕駛的一艘船向南航行了整個紅海。那是夏天，我們希望天氣平靜。然而，我們對從蘇丹港北上的天氣並不幸運。

我們的船細長的船體已有 60 年曆史，但由堅固的德國鋼製成，專為北歐不太適宜居住的海域而設計，所以我們繼續前進。

儘管我們的名義巡航速度為 8 節，但有時最近安裝的 GPS 顯示“預計抵達時間：從不”，因為我們沒有取得任何進展。

多年後，我在埃及 m/y 進行了同樣的旅程 皇家皇帝。這是一艘鋼殼船，被強制用作潛水船宿。從蘇丹港向北的旅程非常艱難，我們需要在礁石後面避難一段時間，而船員則從甲板下的船艙裡撈出水。

艙底泵無法應付猛烈攻擊。連續不斷的頭撞海浪的暴力甚至導致一些空調機組從沙龍的牆上掉下來。

所以你可以欣賞大海，向南走，但只有一條路回來。

數字安全

一旦埃及潛水業起飛，幾艘埃及製造的船宿將樂觀地冒險前往兄弟群島。北返的旅途十分艱辛，常常有人傷亡。

埃及當局隨後頒布法令，此類船隻必須組成護航隊，以便它們能夠救援在旅途中發生故障的任何船隻。

埃及人製造的船看起來很漂亮，但他們是用木材製造的。如果它們與珊瑚礁相撞，通常對船體來說是致命的，但如果它們留在埃及海岸背風處珊瑚礁周圍的平靜水域，應該不會有什麼問題。

將一艘船駛入遠洋水手們臭名昭著的主要海上航道，向北衝入大海，通常會導致結構故障並可能導致船隻損失。

並非為海上使用而設計或打算用於嘗試航行的木船體船隻會因操作者的無知或傲慢而受到影響。

據我們所知，只有一艘埃及船宿船是按照 SOLAS 規定建造和運營的，適合從厄爾巴礁返回的旅程。這不是 m/y 演繹。這是鋼殼 m/y 皇家進化.

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