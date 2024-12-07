新地圖顯示了鯨船碰撞的高風險區域

華盛頓大學的安娜·尼西 (ANNA NISI) 表示，限制船隻速度和改變航線可以減少鯨魚造成的損失

想像一下，您是一隻藍鯨，在加州海岸游泳，就像每年春天一樣。您正在尋找磷蝦 聖塔芭芭拉海峽，一個充滿魚類、海帶森林、海草床和其他海底生物的區域，但也 因船舶交通噪音而振動。突然，噪音變大了。

你開始緩慢、淺潛，但是 沒有太多緊迫感 – 畢竟，你們的物種在沒有這種神秘噪音的情況下進化了數百萬年，那麼為什麼當你聽到它時你會知道該怎麼做呢？一分鐘後，你被一艘貨櫃船撞死。

你的身體慢慢沉入海底，在那裡 數十年來滋養深海生物 但是會 永遠不會被看見 再次被人類。確實，你的死 不被注意;該船幾乎沒有記錄到撞擊地球上最大的動物物種的影響。

與船隻的碰撞對許多大型鯨魚物種來說是一個嚴重威脅。雖然這些事件很難研究，但科學家估計 每年有數千頭鯨魚被船隻殺死。在某些地區，鯨魚因船隻撞擊而死亡的速度 超出了可持續發展的範圍 經過幾十年的捕鯨活動。與船隻的碰撞威脅到一些 極度瀕危物種.

研究和經驗表明 簡單的措施可以減少這些碰撞 – 例如，重新規劃航道以避開鯨魚的重要區域，或降低船速。但為了實施這些幹預措施，科學家和政​​策制定者需要知道哪裡的鯨魚面臨的風險最大。與遊輪和貨櫃船相撞是對瀕臨滅絕的鯨魚物種最嚴重的威脅之一。

目錄 將風險映射到鯨魚 大多數高風險地區未受保護 保護鯨魚的好處

將風險映射到鯨魚

在一項新發表的研究中 科學、我和同事們 繪製全球船舶撞擊風險圖 地球上最大的四種鯨魚：藍鯨、長鰭鯨、座頭鯨和抹香鯨。在每個物種的活動範圍內，我們發現船隻每年往返月球的距離相當於數千倍。

我們的地圖揭示了美國西海岸、地中海和北印度洋等地區廣泛存在的船隻碰撞風險。這些區域已經 記錄了高水準的船舶襲擊事件.

我們也發現許多其他具有類似風險等級的地區，但研究和認識較少。其中包括南美洲和南部非洲海岸線的幾個延伸地區，以及葡萄牙海岸附近的亞速爾群島周圍地區。

大多數高風險地區未受保護

世界各地的鯨魚基本上都沒有受到船隻碰撞的保護。我們確定了碰撞風險熱點——全球預測風險前 1% 的區域，代表了每個物種最危險的地方。

我們發現，只有不到 7% 的碰撞風險熱點地區採取了減少碰撞的措施，例如限制船舶速度或要求船舶避開某些區域。北美西岸和東岸以及地中海除外，這些地區的船舶撞擊管理水準較高。

如果存在此類措施，它們往往是自願的。強制速度限制只涵蓋了 0.54% 的藍鯨碰撞風險熱點地區，0.27% 的座頭鯨碰撞風險熱點地區，沒有涵蓋任何長鬚鯨或抹香鯨的熱點地區。

對於每個物種，我們發現船舶撞擊風險在以下範圍內較高 專屬經濟區 （專屬經濟區）－距離海岸線不超過 200 海浬的區域，其中每個國家對海洋資源擁有專屬管轄權－而不是公海。這可以使在這些地區更容易實施保護和管理措施。

在專屬經濟區內，各國可以採取自​​願的船舶措施，也可以透過 國際海事組織，監管國際航運。各國有許多機會保護本國水域的鯨魚。

然而，由於政治邊界對鯨魚來說毫無意義，最有效的方法是鄰國協調努力，減少船隻撞擊風險 跨越鯨魚遷徙路線。以下的影片顯示了鯨魚對海洋空間的使用情況，陰影從藍色（低使用區域）到白色（高使用區域），全球船舶交通覆蓋在其上，並按船舶速度著色。

我們也發現現有的船舶撞擊風險很高 海洋保護區 （海洋保護區）－各國採取各種措施保護和管理海洋生物的區域。

大多數海洋保護區都是為了保護海洋生物免遭捕撈而設立的，但很少對航運施加任何限製或規定。當海洋保護區存在高度船舶撞擊風險時，政府可以將此類措施添加到保護區的任務中。

保護鯨魚的好處

保護鯨魚免受船隻侵害也將使其他物種受益。船隻可以罷工 許多海洋物種，包括海豹、海龜、鯊魚、魚類、企鵝和海豚。

海運是最主要的來源 水下噪音，這是一個 對海洋生物的主要威脅。水下噪音會擾亂進食、幹擾溝通並給許多物種帶來壓力。船隻 跑得更安靜 以較慢的速度行駛，因此減速措施可以減少噪音污染以及碰撞風險。

人類還可以從船舶減速和改變航線中受益。當船舶行駛速度減慢時，其燃油效率會提高，從而減少 溫室氣體排放。海運業目前產生碳排放 與航空業相當.

放慢船舶速度也可以減少排放 有害空氣污染物 威脅沿海地區人類健康並估計會導致 數十萬人過早死亡 每年。

例如，到 2023 年，船舶將與 加州自願放緩 減少了 45,000 噸溫室氣體排放和 1,250 噸氮氧化物排放，並將鯨魚的風險降低了一半以上。

改變船隻航線可以使當地漁民的水域更加安全。例如，在斯里蘭卡，繁忙的船舶交通環繞著海岸，與當地漁民以及覓食的藍鯨重疊。與貨船相撞的事件 殺死數名漁民 近年來那裡。

對此，部分船公司 自願改變車道 離岸更遠，以減少與人類和鯨魚相撞的風險。

在我們互聯的世界中，90% 的消費品 乘船旅行 在它們進入市場之前。富裕國家的消費者在日常生活中購買的大多數物品都曾在某個時刻穿越海洋。

我們的研究表明，船舶撞擊風險很普遍，但我們認為，保護鯨魚免受這些碰撞是一個可以解決的問題。透過保護鯨魚，人類也可以保護自己。

安娜妮絲 是生物學博士後研究員 華盛頓大學. 本文轉載自 談話 根據知識共享許可。 閱讀 原創文章.

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