諾隆尼亞群島：大西洋潛水熱點

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PIERRE CONSTANT 訪問了巴西東部的費爾南多-迪諾羅尼亞島，體驗其獨特的氛圍，尤其是水肺潛水



如果您是一隻南美海鳥，您可以從累西腓飛 525 公里，或從東北海岸的納塔爾飛 350 公里，然後降落在一些微小的陸地上。費爾南多·迪諾隆尼亞群島之於巴西，就像加拉巴哥群島之於非洲大陸另一邊的厄瓜多。

紅腳鰹鳥

在某種程度上，這兩個群島非常相似。兩者皆位於赤道稍南處，都是從海洋斷層帶誕生的火山熱點，也是海鳥的棲息地。在這兩個國家，水肺潛水都是最受歡迎的活動之一。

21個諾隆尼亞群島的歷史比加拉巴哥群島古老得多。它們位於南美板塊上，包括羅卡斯環礁在內的一系列火山一直向西延伸。

該群島於24 年1503 月XNUMX 日由葡萄牙探險家貢薩洛·科埃略(Gonçalo Coelho) 發現，資金由費爾南·德·諾羅尼亞群島(Fernao de Noronha) 資助，但據傳說，群島的作者是探險隊的義大利成員阿梅里科·韋斯普奇(Americo Vespucci)，他是第一個描述這些島嶼的人。

潛水員在海峽中漂流

後來被荷蘭人佔領，後來落入法國人手中，最終於1737 年被葡萄牙人接管。關押地而臭名昭著。

查爾斯·達爾文 (Charles Darwin) 造訪英國皇家海軍 (HMS) 比格犬 1832 年和 1900 年代初，義大利和法國建立了定居點，用於貿易和鋪設海底電纜。 Aeropostale 的商業航班將南美洲與歐洲和非洲連接起來，在二戰期間諾羅尼亞群島成為美國空軍基地。

目錄 目錄 國家海洋公園 潛水日 在頻道裡 陸地上的生活

國家海洋公園

1942 年至 1988 年，巴西軍方管理這些島嶼，當時這些島嶼被宣佈為國家海洋公園，如今，旅遊業推動了經濟發展。諾羅尼亞成為夢想 節日 巴西富人的島嶼。

國家海洋公園入口

費爾南多·迪諾羅尼亞群島於2001年被聯合國教科文組織列為世界遺產，由隸屬於環境部的奇科·門德斯生物多樣性保護研究所（ICMBio）管理。羅卡斯作為生物保護區單獨管理，禁止遊客參觀。

在當地居民的幫助下，海洋公園制定了永續發展計畫。旅遊景點和基礎設施受到嚴格控制。

潛水員在海峽中捕捉黃油刺鰩魚

從累西腓出發的 GOL 航班需要一個小時。抵達後，您需支付 TPA（永久稅），每晚 76 雷亞爾（約 10 英鎊），但住宿時間越長，費用越高。海洋公園辦公室向非巴西人收取 222 雷亞爾（30 英鎊）的入場費，有效期為 10 天。

大部分住宿都在 Pousadas 或賓館。島上的生活和食物都很貴。

東北海岸的波爾圖設有三個潛水中心，潛水店也位於葡萄牙殖民地小鎮雷梅迪奧斯鎮，那裡有聖米格爾宮和雷梅迪奧斯聖母教堂等歷史建築。

波爾圖的碼頭

從 Nossa Senhora dos Remedios 堡壘看到的 Pico do Meio 海灘

雄偉的 Nossa Senhora dos Remedios 堡壘位於懸崖上，俯瞰整個城鎮，從這裡可以欣賞到波爾圖、Praia do Meio（中間海灘）和標誌性的拇指形岩石 Pico de Meio（日落時的景點）的美景。

這些島嶼受到東西向的南赤道流和東南信風的影響。 4 月至 11 月期間，北海岸的「內海」風平浪靜，但在一年中的其他時間，東北信風佔據主導地位。

南海岸的「外海」通常風浪較大，但能見度較清晰，因此潛水作業會根據一年中的時間選擇地點。

全年水溫28℃，能見度25-40m。諾羅尼亞 (Noronha) 擁有 25 個潛水點，被認為是巴西最好的潛水點。

水下景觀主要由黑色火山玄武岩組成，相當暗淡，有巨石、山脊，有時還有峽谷、泳道和洞穴。在水流在河道中流動的地方，海綿覆蓋的岩石變得色彩繽紛，通常呈現鮮紅色。除此之外，綠藻和海葡萄的床是常態。

海綿提供固定顏色

潛水日

卡車在他們的地方接載潛水員 旅店 上午 7.15 點，導遊會介紹船上設施和潛水地點。有些人說英語或西班牙語，但巴西語是常態。潛水地點距離任何地方都只有 10 至 30 分鐘路程。

在我12月份的住宿期間，大部分的潛水活動是在諾隆尼亞群島北海岸東點和西點之間的內海進行。

科迪爾耶拉斯 (Cordilhieras) 位於東北端附近，是一個水下山脊，有大量藻類。常見的景像是一小群藍色和金色條紋的咕嚕咕嚕（金銀花）。巴西鸚嘴魚（寬翅蠑螈）雌性的背部為綠色，腹部為紅色，而成年雄性則變成淺藍色，尾巴上有一個紅色新月形。

洞穴中的黃條紋咕嚕聲

巴西鸚嘴魚幼魚

灰色百慕海鰱（後凸蜂) 成群結隊移動，黑馬蓋特也是如此 (蘇利南異雀），體高，頭部陡峭，呈銀色，鰓後有黑色斑塊。

百慕海鰱

黑馬蓋特

我遇到一隻玳瑁龜（Eretmochelys imbricata）忘了潛水員，還有一隻藍色唐吊（藍刺蜉蝣），周圍較稀有的刺尾魚品種之一。

吃草玳瑁

Ilha do Meio（中島）位於 Ilha da Rata（拉特島）和波爾圖之間。這個想法本質上是在淺水中探索洞穴和游泳，在潛水導遊後面潛入潛入，而 All Angle 公司的水下攝影師則在另一邊等你。這些照片晚上可在潛水商店購買，每張 30 美元（約 4 英鎊）。

洞穴裡充滿了銅掃帚（鳳尾蘭），有藍色斑點和黃色腹部的小石斑魚（黃花尖頭藻），成對的法國神仙魚（長毛刺）和藍色的吊尾。回到水面，黑斑鷸和黃尾熱帶鳥正在快樂地飛來飛去。

康尼

海峽中的法國神仙魚

黃尾熱帶鳥

位於島嶼西端的薩帕塔角 (Ponta da Sapata) 是紅腳鰹鳥的築巢地。 Caverna da Sapata 是一個底部為沙質的水下拱門，為南方刺鰩提供了庇護所（美洲大樹），背上有胡椒色的尖刺。他們不受潛水者的干擾，保持禪宗的態度。

洞穴裡的潛水員

「有些海龜在洞穴的偏遠角落迷路了，最後變成了骷髏……」胡里奧證實道，他很高興在頭骨旁邊擺出笑容。良好的能見度有利於拍出好的照片。外面的一面迷你牆展示了三條潦草的銼魚（黃鱔）和白斑橙色銼魚（斑蝥).

三條潦草的銼魚…

……還有白斑橙色銼魚

卡加拉斯位於諾隆尼亞群島東側、拉特島以西，是蒙面鰹鳥的築巢地。深潛32m區域，也是佛得角龍蝦的聚集地（查爾斯氏龍蝦）、黑傑克（鯽魚）、法國神仙魚和引人注目的巴西鸚嘴魚。

佛得角龍蝦

在頻道裡

Buraco das Cabras 水深 20m，對攝影師來說效率更高。流浪的護士鯊（毛茛）引起了轟動，最後毫無畏懼地接近了我。渾身是沙的大刺鰩看著潛水員經過。

巴西「youpie」潛水員在官方攝影師面前張開雙臂，在海龜身後瘋狂地表演。我耐心地等待輪到我接近在岩石間吃草的生物。

海洋砲彈魚 (麻皮甲）航行過去，百慕達鰱魚在小雲朵中爆發。在拉特島和中島之間的海峽內潛水結束時，一個巨大的、覆蓋著紅色海綿的古老葡萄牙錨吸引了我的注意。隨波逐流，飛越可愛的孔雀比目魚（月魚）鋪在圓形岩石上。

佈滿海綿的舊錨

卡布里托斯位於東北端，從外海清澈的海水開始進入海峽。這是一個色彩繽紛的淺灘，擁有許多覆蓋著海綿的蘑菇狀岩石。

黑傑克和一群醫生魚（刺鯽）、馬眼傑克（鯽魚）帶著分叉的黃色尾巴和黃帶山羊魚（馬丁尼魚）完成表演。第二個老錨，甚至更大，讓我目瞪口呆。

黑傑克在游泳

Leo 和 Julio 將會滿足我最後一次潛水的願望。在島嶼的西端，水下尖峰 Cabeço da Sapata 通常會受到強烈的水流和水流的影響，但我們只感受到溫和的海浪。

一條巨大的護士鯊像影子一樣掠過白色的沙底。一小群馬眼傑克盤旋而過。狗鯛魚（紅雉），銀色，背面有條紋，像平靜的齊柏林飛艇一樣漂浮。

護士鯊

黃鉻雲（多線鉻藻）隨著水流在尖峰上搖擺，而黑砲彈魚群（黑魚）懸停在藍色。

黑砲彈魚

Mar de Fora 的 Trinta Reis 位於南海岸中部新興的岩石小島之間。大海正如想像中波濤洶湧，但水下卻一切平靜。白色的沙上雕刻出一大片波紋痕跡，拍照效果很好。

我們巡航進入一個游泳區，進入一個有南刺鰩魚和黑傑克的峽谷。出現時，我目睹了一條礁鯊（char魚）雄偉地漫步在廣闊的白色沙灘上。

遠處的加勒比海礁鯊

Leo 在安全停留處放鬆

這裡的環境大氣、光線充足，讓人忘記了費爾南多-迪諾羅尼亞群島在 1992 年至 1998 年間曾是大規模手工鯊魚捕撈的地方。遺憾的是，黑膽、珊瑚、絲滑、檸檬、護士、老虎和鎚頭都成為了目標。

陸地上的生活

大洋島嶼上的野生動物極為有限。諾羅尼亞群島幾乎不存在哺乳動物，除了老鼠和 黏液是一種栗色的囓齒動物，由早期定居者引入作為食物。

阿莫科

特朱蜥蜴

主要在森林中發現的黑白特朱蜥蜴是 1950 世紀 40 年代從巴西東北部引進的，用於飼養老鼠，體長可達 XNUMX 公分左右。它有一個粉紅色的分叉舌頭，就像巨蜥一樣，但由於它攻擊當地鳥類，所以它是島上不受歡迎的掠食者。

20 年1832 月XNUMX 日，當查爾斯·達爾文(Charles Darwin) 登陸諾羅尼亞群島時（訪問加拉巴哥群島的三年前），他對茂密的熱帶森林驚嘆不已，森林裡長滿木蘭、月桂樹，花朵盛開，樹木結出果實。

森林蟹

諾隆尼亞島成為流放地後，這些原始森林便不復存在，到 19 世紀末，該島的森林幾乎完全被砍伐，但 1988 年開始緩慢恢復，獲得海洋國家公園地位。

保護項目由 ICMBio 管理。除了羅卡斯環礁的生物保護區外，還有塔瑪項目，旨在保護島上已知的五種海龜：綠龜、玳瑁龜、紅海龜、麗龜和棱皮龜，儘管潛水員通常只能看到前兩種。

另一個項目涉及飛旋海豚（長吻海龜），其居民居住在西北部僻靜的巴亞多斯戈爾菲紐斯（Baia dos Golfinhos）。遊客一大早就來到海灣觀賞海豚嬉戲。

波科斯灣

有許多步道可供選擇，但有些需要提前預訂，因為它們在特定時間由有執照的人帶領 ICM生物 指導。大多數路線通往海灘或觀景台，長度從 15 分鐘到 XNUMX 小時不等。

許多旅行社也提供擁有自己的交通工具的私人旅遊，甚至提供浮潛或觀賞海豚的遊輪。

預算有限的獨立旅客可以搭乘免費的「Coletivo」巴士，該巴士沿著BR-363 往返於東北部的波爾圖和西南部的蘇埃斯特之間，可通往所有小徑的起點和異國情調的海灘。 費爾南多 - 迪諾羅尼亞群島 這是一次真正的巴西體驗，外國人在這裡受到歡迎，但確實很奇怪！

在我逗留即將結束時，我經過一棟房子，大門上掛著一個彩色的招牌，上面寫著“天堂之聲」 – 「微笑，你就在天堂」。

梅奧峰的日落