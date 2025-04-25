5公里深的潛水發現了飛機、地圖和神秘汽車

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上週末，在一艘二戰沉船上意外發現了一輛神秘的汽車、第一架在水下發現的中途島戰役戰機以及一幅反映水手們對其航空母艦的驕傲的壁畫。

就在那時，一艘遙控潛水器潛入了美國海軍沉船 5 公里深的殘骸中 約克鎮， 作為探險的一部分， NOAA 海洋探索 團隊。

這些發現是在 19 月 20 日至 XNUMX 日利用 深度發現者 從 NOAA 船上部署的 ROV 奧卡諾斯探險家。這次潛水是帕帕哈瑙莫誇基亞 ROV 和測繪探險的一部分，地點位於太平洋西北部的夏威夷群島，距離檀香山約 1,600 公里處。

USS 約克敦 (CV-5) 參與了多次二戰行動，後來在中途島戰役中被日本潛艇擊沉，造成 2 名船員死亡。 141 年，羅伯特·巴拉德 (Robert Ballard) 率領美國海軍和國家地理聯合探險隊發現了這艘沉船。

九月2023 迪韋爾內特 報告了“特徵” 使命 到海洋探索信託基金領導的 250 公尺長運輸船殘骸 鸚鵡螺但最近的潛水是首次探索該船的機庫甲板。

美國國家海洋暨大氣總署表示：“2025 年的潛水工作以先前的工作為基礎，為現有問題提供了答案，也為歷史學家和科學家帶來了新的謎團。”

是伍迪嗎？

從 ROV 看到的汽車（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

當團隊從左舷向後機庫甲板望去時，他們發現了一輛車的模糊輪廓，這讓他們大吃一驚。

在岸上專家的幫助下，他們後來初步確認它是一輛黑色的 1940-41 年福特超級豪華「伍迪」車，但他們也邀請其他人告知他們是否有其他想法。

這輛車有矩形後窗、分離式擋風玻璃、位於頭燈上方的停車燈和鍍鉻保險桿（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

車輛前牌照的一部分寫著「海軍船舶服務」字樣。有一種理論認為，海軍少將弗蘭克·弗萊徹、海軍上校埃利奧特·巴克馬斯特或其他軍官可能在外國港口開展業務時使用過它。

然而，令人不解的是，當該艦停靠珍珠港 48 小時進行維修後，為什麼它仍被存放在機庫甲板上，而當時人們都知道該艦正前往中途島戰役。

正面銘牌上寫著「船舶服務 - 海軍」（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

這輛四四方方的汽車有帆布頂棚、鍍鉻保險槓，後部有備胎（美國國家海洋和大氣管理局海洋探索，2025 Beyond the Blue）

在戰鬥中，為了糾正航空母艦的傾斜，不得不拼命地拋棄飛機和槍支，因此團隊想知道這輛車是否具有某種意義，可以阻止它也被扔出船外。

修復 41 福特超級豪華“Woody”（Sicnag）

飛機和世界地圖

ROV 潛水的另一個成果是首次在中途島戰場上發現沉沒在水下的飛機。

儘管存在許多纏繞危險，全球海洋探索基金會的 ROV 飛行員仍然能夠進入 約克敦透過船上的 3 號電梯井可以到達機庫甲板。他們在飛機右舷後部發現了至少三架道格拉斯 SBD 無畏式俯衝轟炸機的殘骸。

深海發現者號正在調查存放在約克城號機庫甲板上的受損的 SBD 無畏式俯衝轟炸機（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

其中一架飛機仍然全副武裝，倒置著，炸彈放置在投放架上。另一架飛機機身上明顯標有“B5”，據信是 4581號，隸屬於美國海軍第六轟炸中隊的 SBD-3 企業 (CV-6).

在混亂的戰鬥中， 約克敦 已經恢復了兩個 企業在攻擊日本航空母艦時嚴重受損的飛機 加賀。後來，三枚敵方炸彈襲擊，這些建築被點燃 約克敦.

無畏式俯衝轟炸機在機槍手環形支架下方的機身上標有“B5”（中心），右機翼上表面（底部）也有另一個“5”。它被認為是美國企業號航空母艦上降落在約克鎮的兩架飛機之一（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

3 號後升降機內至少有三架飛機，包括一架翻倒且仍裝有武器的 SBD 無畏號（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

此外，還首次獲得了 13 x 3.5 公尺的壁畫圖像，該壁畫描繪了一幅世界地圖，展示了美國海軍 約克敦的航行。這是在電梯井內手繪的，但在歷史照片中只能看到一部分。

深海探索者照亮手繪壁畫（NOAA海洋探索，2025 Beyond the Blue）

壁畫細節（NOAA 海洋探索，2025 Beyond the Blue）

「它的圖案展現了 約克敦水手們對他們的船來說，全球規模的 約克敦美國國家海洋和大氣管理局表示：“我們非常重視這艘船的活動，以及它在保衛美國方面發揮的戰略作用。”

鮮紅色的水母可能是新物種（美國國家海洋暨大氣總署海洋探索，2025 Beyond the Blue）

美國軍艦殘骸 約克敦 是一艘受保護的沉沒軍艦，由美國海軍歷史與遺產司令部管理，並被指定為 非凡之地.

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